【異動股】地產股持續拉升現漲停潮 中糧地產(000031-CN)等十多股漲停

今早，地產股再度持續拉升，截止發稿，中糧地產(000031-CN)、卧龍地產(600173-CN)、榮安地產(000517-CN)、渝開發(000514-CN)、國創高新(002377-CN)、華業資本(600240-CN)、大龍地產(600159-CN)、陽光股份(000608-CN)、榮豐控股(000668-CN)、珠江實業(600684-CN)、華遠地產(600743-CN)等十多隻股均封漲停，中交地產(000736-CN)、南山控股(002314-CN)、天房發展(600322-CN)等多隻個股紛紛走高漲逾7%。

消息面上，據媒體報道，房貸利率走勢在10月有所轉向，北京、廣州、杭州、佛山等房地產熱門城市近期出現部分銀行下調房貸利率，此前首套房貸利率為基準利率上浮20%，10月以來，下調為基準上浮15%。這是去年以來首次多城同時出現房貸利率下調。多家銀行分支行相關業務人士核實發現，目前工商銀行、農業銀行、建設銀行、中信銀行等廣州地區首套執行基準上浮10%，與此前持平;而光大銀行、民生銀行執行首套上浮25%，較此前下調了5個百分點。

業内人士表示，房貸利率上升空間或已經觸頂，甚至將進入下行週期。此外，還有有消息稱，“國家隊”在過去一星期，一直有針對性地買入股票。雖然中央高層出言表達了對A股的支持和信心，但政府相關資金一直都在必要時介入;彭博據消息人士稱政府的幹預的措施包括上週五和週一買入大型股份，還指“國家隊”昨日買入了券商和地產股。