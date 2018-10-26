台股盤中─陸股成信心來源 漲百點後走低 回測平盤仍守穩9500點

受到美股道瓊大漲 400 點的激勵，亞股今 (26) 日開盤走穩，台股加權指數以上漲 49.4 點開出後，一度大漲 104 點，但隨後因市場警戒氣氛濃厚拉回，一度壓至平盤附近震盪，預估成交值 1100 億元。

法人指出，陸股回穩有助信心緩步回溫，不過，台股在波段大跌幅和融資大減後，不見買盤回籠，反而是大型法人和大戶持續持以保守態度，對買盤形成壓抑。

從權值股來看，國巨反彈漲 3% 上下，中租 - KY、友達、台灣高鐵漲 2% 之上，大立光、中壽、華新科、鴻準、南亞科、可成、南亞、日月光投控、台塑和碩和台積電漲 1% 之上，為大盤提供部分支撐力道。

不過，鴻海現金減資後新股今日上市交易，股價卻大跌半根停板，壓抑盤勢，聯電、台塑化、台灣大、遠傳、中華電和統一、統一超遭壓在盤下，也造成壓力；法人指出，從權值股的走勢來看，部分資金有意回流電子股搶短彈。

隨著國巨反彈，被動元件再度轉強，信昌電和美桀漲逾 3%，禾伸堂、蜜望實、智寶、金山電、日電貿、奇力新和光頡漲 2% 上下。

元大投顧指出，受到貿易戰衝擊，市場高度擔憂的科技和工業類股釋出較為悲觀的財測，從近期領先破底的費城半導體指數，顯然可看到強大的賣壓；另一方面，美國期中選舉進入最後倒數階段，預料美國總統川普對中國施壓的力道恐怕只會有增無減。

若從技術面來看，隨著外資現貨持續大幅賣超，指數仍居各期均線下方，且均線迅速下彎，空方型態暫難以扭轉。