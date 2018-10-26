【大慶證券】盤前分析－美股強彈 台股破底危機暫除



◆盤勢分析

因推特、微軟、特斯拉、英特爾等重量級個股財報表現優於預期，加上銀行股如：富國銀行、花旗、美國銀行、摩根大通等皆收漲 1.5% 以上，激勵美股四大指數全面反彈，分別收漲 1.63~2.95% 不等。美股 10 月以來因國際利空消息不斷，包括中美貿易戰無解、英國脫歐陷入僵局、義大利債務、美俄關係緊張、沙國記者遭虐殺、部分企業財報展望不佳、經濟數據放緩等，導致股市進行較大幅度修正，以技術面來看，四大指數目前仍位於年線之下，且 KD 指標依然交叉向下，研判美股近期有機會受到部分個股財報表現優異而反彈，不過在未站穩年線之前，仍應保守以對。

受到前日美股四大指數重挫 2.41~6.61% 影響，台股開盤即走跌，盤中最低來到 9475 點，再創本波新低，而後雖有低接買盤進場，但終場仍下跌 238 點，以 9520 點作收，成交量則放大至 1323 億元。受到國際利空消息不斷，外資十月以來累計賣超 1500 多億元，台股更是多次破底，連八大行庫與四大基金進場也未能有效止跌。雖短線台股跌幅較重，且 RSI 指標已落入超賣區，加上美股昨日強彈，台股隨時有機會反彈，但國際紛擾多，估仍將持續影響股市走勢，研判指數近日內應還是處於弱勢整理格局，指數區間應落在 9475~9759 點之間，建議投資人保守以對。

昨日權值股由台積電領跌，跌幅達 4.36%，台化、台塑、國泰金、富邦金、大立光等跌幅亦超過 2%，不難看出外資賣超力道之重，在外資未明顯轉賣為買前，權值股走勢恐持續疲軟，不過即便如此，擁有高殖利率、較不受貿易戰影響個股如：台塑化、中華電、統一、中鋼、台灣大仍收紅，分別上漲 0.26%~2.6%。盤面上仍以被動元件、矽晶圓、MOSFET 等漲價概念股表現較為弱勢，中美晶、大中、台勝科、環球晶、華新科皆以跌停作收，族群相關個股因籌碼凌亂、產業前景出現疑慮，建議投資人勿因股價跌深即進場摸底。雖盤勢表現不佳，但因特斯拉第三季財報轉盈，相關概念股皆以上漲作收，如：和大、貿聯 - KY、康普、美琪瑪，漲幅分別為 0.94~6.06% 不等，其餘如：矽瑪、大江、晶宏、瑞儀也都各擁題材，分別收漲 0.94~9.78% 不等。總結來說，大盤目前雖未出現轉強訊號，但盤面上個股多頭火種未熄，投資人仍可尋找跌深業績股與特斯拉概念股進行布局。

