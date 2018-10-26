企業社會責任的儒商新思維

文．理善國際關懷協會 圖．中華儒學青年會提供

面對 3C 產品盛行，聲光娛樂應接不暇，儒學對我輩而言，總有八股而僵化的沉重。近日理善國際關懷協會 (下稱本會) 與推廣「儒學」不遺餘力的中華儒學青年會互為活動協辦、合作單位，進而了解儒學內涵與多元課程，一改上述觀點。

儒學於二十世紀逢中國內憂外患、國力衰弱而式微，儒學的孔孟思想，是以仁、恕、誠、孝為核心價值，提倡教化和仁政，更適合於現今社會狀況，於是有一群人致力推行與發揚儒學。

中華儒學青年會 (下稱青年會) 創辦人為林和珅，於一九九二年成立該會，致力儒學推廣，以弘揚儒學思想、推行中華文化、實踐傳統倫理、創造全民幸福為宗旨。

筆者總是在志工活動場合中遇到他，穩重、熱心且敢言的他，一直默默在推廣「中華儒學」，他是青年會執行長楊為志，古道熱腸多擔任志工或志工團團長。

寓教於樂中學習孔孟思想

今年八月十九日在台北市孔廟與國際獅子會合辦「品德親子夏令營」：孔廟導覽、六藝體驗 (禮樂射御書數)、狀元帽 DIY、趣味過狀元橋、4D 劇院、拜師禮、論語唱遊、聖哲故事教學、禮運大同篇 (手語)… 等活動；接著九月二十九日在宜蘭頭城媽祖廟經典小狀元會考六藝體驗園遊會活動合辦。

青年會固定舉辦儒學、品德、倫理、親子夏令營等活動，內容約有：祭孔拜師禮、禮運大同篇手語、聖賢經典理念、論語誦讀… 唐詩作畫、歷史地理故事、圖像式記憶法… 弟子規品德劇場… 等豐富活動設計。

執行長楊為志表示：在活潑而多元的活動設計中讓「儒學」思想能潛移默化深植內心；在親子活動中 (如：讀經班)，除能發揚儒學，亦能增進親子間的互動與情感。

各地廣設課程發揚儒學，並積極培訓師資

為深耕儒學，青年會積極在幼兒園、學校、社區、社團、宗教、企業、兒童班、親子班、銀髮班、夏令營、師資班、志工班舉辦讀經課程與各類活動。同時結合孔廟、祭孔拜師禮、經典小狀元會考、六藝體驗園遊會、儒學漢學國學國際論壇、學術研討會、師資研討會等活動，讓儒學發揚更具特色與深度。

為儒學長期發展與深耕特成立師資培訓班，讓儒學推廣得以延續，如：經典文化教育師資培訓，其工作活動內容有：一、新班說明會：文書製作、活動資訊發布、新班說明會課程 (如：經典文化教育理念、班級經營管理…)；二、開學拜師禮 (考生祈福禮)；三、親師生座談會；四、結業成果展；五、教學示範：唱遊式互動教學法；六、多元教學；七、戶外教學；八、展演排練；九、冬夏令營：多元主題型育樂營；十、師資培訓。

《當和尚遇到鑽石》～儒商之道

國內曾爆發多次嚴重的食安問題，顯現食品管理不能僅信靠檢驗數據，更有賴企業的社會責任，亦即這個社會需要儒商發展與販售優質商品與服務。淺白而言，需要有良心的商人，在商利中仍能發揮儒家精神謹守社會責任。

當和尚遇到鑽石》這本暢銷書闡述企業成功的故事及佛學者如何在商場中實踐佛法，這不也說明了儒商之道嗎？

儒商意指「儒」與「商」的結合體，既要有儒者的君子修養，又要有商人的圓融與財富，關心社會發展，有救世濟民的心，才能達到「己立立人，己達達人」的境界受人敬重。青年會舉辦「中華儒商薪傳獎」的理念就是源自這樣的初想。

商業獎項計有：中華儒商獎、華人之光獎、台灣之光獎、商德貢獻獎、365 行卓越傑出達人獎；公益獎項有：儒學之光獎、儒學貢獻獎、儒學志工獎。

儒商新思維與本會的「理善」不謀而合

鑑於逆倫慘案社會新聞頻出，儒學的發揚與深耕實是刻不容緩之事。儒商即是「理善」、「理財」的總體實現。

青年會長期致力推廣「儒學」，並辦有中華儒商薪傳獎，於每年年初舉行「中華儒商薪傳獎頒獎典禮」。本會運用公益平台，為有能力、有專長且想從事公益服務的善行者提供公益的媒合平台，讓行善可以達到目的與成效，與青年會共同發揚儒學及宣導儒商的社會責任。

來源：《理財周刊》 948 期

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