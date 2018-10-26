東京10月核心CPI增幅維持1%

日本總務省週五 (26 日) 公布，東京 10 月消費物價指數 (CPI) 按年增長 1.5%，扣除新鮮食品的核心 CPI 升幅維持不變為 1.0%，符合市場預期，但結束連月升幅加快。數據對於日本央行來說為平淡的消息，該行遲遲無法達成 2% 的通膨目標。

東京過去 5 年消費物價指數 (CPI)

儘管東京 CPI 僅代表一個城市的表現，但東京為日本人口最多的地方，因此成為日本 CPI 的預測指標。

東京 10 月核心 CPI 年增 1.0%，符合市場中位預期，增長速度與 9 月持平，主要受到能源成本上漲推動。扣除能源與新鮮食品的東京 10 月核心 - 核心 CPI 按年升 0.6%，預期升 0.7%，9 月數值為升 0.7%。

SMBC Nikko Securities 的資深經濟學家 Koya Miyamae 表示，預期能源成本攀升所帶來的動能將在 11 月開始逐漸消失，核心 - 核心 CPI 亦將表現停滯。該經濟學家認為，在工資提升幫助下，核心 - 核心 CPI 可能在明年才會開始加速增長。

日本央行將在 10 月 31 日發布貨幣政策聲明，當時該行對日本經濟表示樂觀，但指出全球貿易緊張局勢和波動的市場，可能對增長前景造成影響。

日本央行以核心 CPI 做為通膨的預測，儘管日本經濟正穩定復甦，但通膨仍遠低於日本央行 2% 的目標，使該行仍維持大規模的刺激措施。部分分析師警告，由於一系列天災影響供應鏈和工廠產出，日本經濟在第 3 季有可能萎縮。