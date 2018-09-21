日本8月核心CPI年增0.9% 仍遠低於日本央行2%通膨目標

日本總務省今 (21 日) 公布數據顯示，受益於油價上漲帶動，今年 8 月日本核心 CPI 年增 0.9%，與經濟學家預期中值一致，但仍遠低於日本央行 (BOJ)2% 的通膨目標，代表著貨幣政策將再維持極寬鬆情況一段時間。

日本核心通膨率 (近一年以來表現) 圖片來源：tradingeconomics

日本 8 月排除生鮮食品後的核心 CPI 月增 0.8%，連續 20 個月呈現正向成長，而扣除生鮮食品以及能源後的「核心核心 CPI」年增 0.4%，連續 14 個月呈現增長，日本央行密切關注此數據。

整體通膨 (Headline inflation) 月增 0.4% 至 1.3%，Capital Economics 的資深日本經濟學家 Marcel Thieliant 指出，日本今年夏天異常炎熱，農作收成不好，通膨因此攀升，但此情況將不會持續太久。

增長力道不強勁的經濟數據，突顯出日本央行對抗通貨緊縮所面臨的挑戰，並且使企業害怕提升價格，避免驅趕走對價格敏感的消費者。

日本政府預計明年 9 月將銷售稅從 8% 調升至 10%，使日本的社會福利體系更具可持續性。Thieliant 認為，工資提升、強勁的內需與銷售稅的調升，應可造成一些價格上行壓力，但銷售稅調升，勢必會使內需下滑，通膨力道將再度減緩，使日本央行難以達成 2% 通膨目標。



日本央行 19 日宣布貨幣政策不變，將短期利率維持在 - 0.1%，並將持續控制殖利率曲線，日行總裁黑田東彥強調，在通膨達到目標之前，不會進行寬鬆貨幣政策退場。

另一方面，美中貿易戰持續升溫，且日本極有可能成為美國總統川普的下一瞄準目標，以出口為導向的日本經濟，前景面臨隱憂。