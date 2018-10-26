外資帶動經濟起飛！越南私人財富增長飆升至210%

隨著中國逐漸從低端製造轉型為高端製造，加上人力成本不斷攀升，在政策面實施市場經濟改革，利於外資進駐，並且勞工成本相對較低的越南，逐漸成為投資者轉移生產基地的新選擇。

根據新世界財富研究公司最新報告顯示，近 10 年間，越南私人財富增長率飆升高達 210%，成為這段期間財富增長幅度最大的國家，顯示該國經濟正處起飛狀態。

而針對越南的產業經濟發展，主要可就 4 重點進行分析：

1. 市場經濟革新，積極招商利好外資

越南自 1986 年實施市場經濟改革開放，開啟了對外招商引資之路，並且陸續推出《投資法》，降低對外商投資的諸多限制，同時提升外商進駐的稅收優惠，與多國簽訂雙邊貿易協定，在成本端的優勢表現突出，吸引外企陸續遷入。

在製造業轉型需求的帶動之下，來自日本、韓國等外企陸續將生產基地遷入越南，將越南的外資直接投資額 (FDI) 大幅推升。2017 年越南吸引外國投資總金額更創下 10 年新高，達到 371 億美元。

2. 產業結構改變，帶動 GDP 增長

從整體產業結構來看，工業與服務業兩者對越南 GDP 貢獻最大。而受益於大量外資直接投資，越南出口導向製造業表現強勁，為越南創造 40% 的工業總產值，光今年上半年 GDP 年增率便達 7.08%，創下近 8 年新高，也使 2018 年的 GDP 預期增長率被上調 20 個基點至 6.8%。

越南 GDP 年增率 圖片來源：tradingeconomics.com

根據越南國家統計局數據顯示，2017 年以日本的 92 億美元位居外商投資額榜首，其次是韓國。而受到韓國三星集團注資影響，越南產業結構也在不知不覺中發生變化。

出口產業前三名於 2009 年時，由原先的紡織、製鞋與石化，到了 2016 年時手機產業大幅領先，佔其總出口額的 20%，而受到外企掌握出口額的影響，越南經濟也走向敏感脆弱。

3. 人口紅利與低勞動成本優勢

根據統計，2018 年越南勞動力人口年齡主要分布於 25-35 歲間，且相較中國人均工資為 900 美元 / 月，越南人均工資 200 美元 / 月相對較低。人口紅利以及勞動成本的優勢吸引不少外資進駐，而隨著土地和人力成本提升帶動中國轉向高端製造產業，越南逐漸成為外資低端製造新寵。

越南外國直接投資 (FDI) 規模 圖片來源：CEIC

4. 內生條件不足，無法支撐經濟增速

經濟增長強勢使越南進出口產業發展過於依賴外企投資，然而越南在內生經濟動力不足、基礎建設落後以及國家行政效率低落等因素交互影響之下，將使本地產業附加價值走向低落，缺乏核心競爭力。尤其現今科技快速發展，許多企業已研發出替代人力的機器人，對於低技術、發展勞動力密集型產業的越南來說，未來充將面對更多潛在挑戰。