日本計畫整合股票和商品交易所 以增加競爭性

《日經》報導，日本交易所集團 (JPX Exchange Group，JPX) 和東京商品交易所 (Tokyo Commodity Exchange，TOCOM) 正在考慮整合證券和商品期貨的業務，使合併後的交易所可與全球其他領先的同業競爭。



JPX 的執行長 Akira Kiyota 和 Tocom 的總裁 Takamichi Hamada 將於週三 (24 日) 在大阪會面，預計將為業務合併舉行定期會談。然而，過程可能會面臨一些障礙，因為雙方皆希望在會談過程占有主導優勢。

在兩間交易所整合後，投資者可於單一交易所購買股票和商品期貨，如能源和糧食等期貨，產品將變得更多元，並提供投資者便利性，預期將有更多參與者因此進入市場，從而增加流動性並使交易更加靈活化。



JPX 運營東京證券交易所以及大阪證券交易所，前者為股票和基金交易之處，後者則為股票指數期貨等衍生品交易處。目前 JPX 和 Tocom 正在考慮不同方案的整合計劃，例如將 Tocom 納為 JPX 的一環，或是將 Tocom 與大阪交易所合併。

創建涵蓋所有商品的交易所想法，首於日本首相安倍晉三 2007 年執政期間所制定，並於 2012 年 9 月通過立法，以確定合併整合過程中的規範。然而，整合案遲遲未出現，因 Tocom 高層、經濟產業大臣和農林水產大臣皆持謹慎態度。



與過去相比，日本政府現在更願意推動整合交易所的想法，希望能增加日本各大交易所在國際間的競爭性。



大阪交易所的總裁兼執行長 Hiromi Yamaji 表示，世界各地的交易所將能源和金屬等商品定位為成長型業務，但大阪交易所卻無法交易這些商品，造成在國際間競爭的難度。該交易所在衍生品交易方面排名全球第 16 位。

舉例來說，擁有紐約證交所的洲際交易所集團 (Intercontinental Exchange)，同時提供商品期貨和證券的交易，而香港交易所則收購倫敦金屬交易所 (LME)。