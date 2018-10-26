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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                          107/10/25  107/10/24  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀人民幣保本基金                                               10.60490   10.60350   0.00140    0.01320
大華銀多元特別收益平衡基金                                         10.27000   10.27000   0.00000    0.00000
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中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                          9.85120    9.85960  -0.00840   -0.08520
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                          9.85390    9.86230  -0.00840   -0.08517
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                            9.83150    9.83510  -0.00360   -0.03660
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                            9.83170    9.83530  -0.00360   -0.03660
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金                    20.00000    0.00000  20.00000    0.00000
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金         20.00000    0.00000  20.00000    0.00000
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                               9.18470    9.19290  -0.00820   -0.08920
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                               9.48890    9.49440  -0.00550   -0.05793
中國信託台灣活力基金                                               12.33000   12.59000  -0.26000   -2.06513
中國信託台灣優勢基金                                               14.26000   14.61000  -0.35000   -2.39562
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                  9.96000    9.95000   0.01000    0.10050
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                    9.47000    9.48000  -0.01000   -0.10549
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                    8.81000    8.82000  -0.01000   -0.11338
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                    9.19000    9.18000   0.01000    0.10893
中國信託全球股票入息基金-配息型                                     8.41000    8.74000  -0.33000   -3.77574
中國信託全球股票入息基金-累積型                                     8.99000    9.34000  -0.35000   -3.74732
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                                9.89970    9.91850  -0.01880   -0.18954
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                                9.18680    9.20420  -0.01740   -0.18904
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                               10.23940   10.24770  -0.00830   -0.08099
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                                9.46420    9.47190  -0.00770   -0.08129
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                  10.11940   10.43220  -0.31280   -2.99841
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                     8.76780    9.03880  -0.27100   -2.99819
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                              10.50260   10.55030  -0.04770   -0.45212
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                               9.39700    9.43970  -0.04270   -0.45234
中國信託智能運動基金-台幣                                           9.87000   10.13000  -0.26000   -2.56663
中國信託智能運動基金-美元                                           9.55000    9.80000  -0.25000   -2.55102
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                       8.82000    9.10000  -0.28000   -3.07692
中國信託智慧城市建設基金-美元                                       8.66000    8.93000  -0.27000   -3.02352
中國信託華盈貨幣市場基金                                           10.99460   10.99450   0.00010    0.00091
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                  9.41710    9.42110  -0.00400   -0.04246
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                  8.99200    8.99580  -0.00380   -0.04224
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                  9.55510    9.55300   0.00210    0.02198
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                  9.11880    9.11680   0.00200    0.02194
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                     10.77000   11.03000  -0.26000   -2.35721
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                     10.38000   10.63000  -0.25000   -2.35183
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                     10.88000   11.13000  -0.25000   -2.24618
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                     10.55000   10.79000  -0.24000   -2.22428
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元大2001基金                                                       52.02000   52.93000  -0.91000   -1.71925
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金                          39.19780   39.12840   0.06940    0.17736
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                             37.61500   37.49580   0.11920    0.31790
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                       17.28000   17.25000   0.03000    0.17391
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.46670   11.46560   0.00110    0.00959
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                      10.51050   10.53100  -0.02050   -0.19466
元大上證50基金                                                     28.08000   27.99000   0.09000    0.32154
元大大中華TMT基金-人民幣                                           10.18000   10.25000  -0.07000   -0.68293
元大大中華TMT基金-新台幣                                            9.02000    9.10000  -0.08000   -0.87912
元大大中華價值指數基金-人民幣                                      12.67000   12.69000  -0.02000   -0.15760
元大大中華價值指數基金-美元                                        11.76000   11.78400  -0.02400   -0.20367
元大大中華價值指數基金-新台幣                                      15.93000   15.98200  -0.05200   -0.32537
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                       9.65900    9.67400  -0.01500   -0.15505
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                       9.23600    9.26900  -0.03300   -0.35603
元大中國平衡基金-人民幣                                             2.83000    2.83000   0.00000    0.00000
元大中國平衡基金-新台幣                                            12.56000   12.60000  -0.04000   -0.31746
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                      45.46750   45.50470  -0.03720   -0.08175
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                               10.47540   10.47060   0.00480    0.04584
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                  9.66040    9.65590   0.00450    0.04660
元大中國機會債券基金-新台幣                                         9.58100    9.59620  -0.01520   -0.15840
元大巴西指數基金                                                    6.18600    6.42800  -0.24200   -3.76478
元大巴菲特基金                                                     23.94000   24.36000  -0.42000   -1.72414
元大日經225基金                                                    26.81000   27.83000  -1.02000   -3.66511
元大台商收成基金                                                   20.66000   20.98000  -0.32000   -1.52526
元大台灣50單日反向1倍基金                                          13.69000   13.38000   0.31000    2.31689
元大台灣50單日正向2倍基金                                          30.45000   31.95000  -1.50000   -4.69484
元大台灣中型100基金                                                28.29000   29.08000  -0.79000   -2.71664
元大台灣加權股價指數基金                                           22.43300   23.00900  -0.57600   -2.50337
元大台灣卓越50基金                                                 75.60000   77.51000  -1.91000   -2.46420
元大台灣金融基金                                                   17.01000   17.31000  -0.30000   -1.73310
元大台灣高股息低波動ETF基金                                        28.29000   29.01000  -0.72000   -2.48190
元大台灣高股息基金                                                 23.47000   24.03000  -0.56000   -2.33042
元大台灣電子科技基金                                               31.11000   32.16000  -1.05000   -3.26493
元大全球ETF成長組合基金                                            10.04000   10.21000  -0.17000   -1.66503
元大全球ETF穩健組合基金                                            14.16000   14.36000  -0.20000   -1.39276
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                               12.78000   12.75000   0.03000    0.23529
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                  8.93000    8.90000   0.03000    0.33708
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                    12.63000   12.57000   0.06000    0.47733
元大全球不動產證券化基金-美元                                      11.74800   11.70100   0.04700    0.40168
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                   8.33000    8.39000  -0.06000   -0.71514
元大全球公用能源效率基金-配息型                                     6.33000    6.37000  -0.04000   -0.62794
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                   7.78000    7.85000  -0.07000   -0.89172
元大全球地產建設入息基金-配息型                                     6.08000    6.13000  -0.05000   -0.81566
元大全球股票入息基金-美元配息                                       9.02600    9.18800  -0.16200   -1.76317
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                  10.14000   10.34000  -0.20000   -1.93424
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                     8.98000    9.15000  -0.17000   -1.85792
元大全球新興市場精選組合基金                                       12.45000   12.51000  -0.06000   -0.47962
元大全球農業商機基金                                               16.55000   17.02000  -0.47000   -2.76146
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                           10.35000   10.38000  -0.03000   -0.28902
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                             10.30000   10.34000  -0.04000   -0.38685
元大印尼指數基金                                                    7.87900    8.10000  -0.22100   -2.72840
元大印度指數基金                                                    8.66800    8.62500   0.04300    0.49855
元大印度基金                                                       11.24000   11.17000   0.07000    0.62668
元大多多基金                                                       15.06000   15.50000  -0.44000   -2.83871
元大多福基金                                                       45.89000   46.81000  -0.92000   -1.96539
元大亞太成長基金                                                    8.69000    8.76000  -0.07000   -0.79909
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                                8.36820    8.37750  -0.00930   -0.11101
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                  6.85130    6.85890  -0.00760   -0.11080
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                           9.01300    9.02000  -0.00700   -0.07761
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                       9.49000    9.51000  -0.02000   -0.21030
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                         9.24000    9.26000  -0.02000   -0.21598
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                             9.49000    9.51000  -0.02000   -0.21030
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                           9.80300    9.77900   0.02400    0.24542
元大卓越基金                                                       40.31000   41.14000  -0.83000   -2.01750
元大店頭基金                                                        6.70000    6.93000  -0.23000   -3.31890
元大泛歐成長基金                                                    8.60000    8.74000  -0.14000   -1.60183
元大美元貨幣市場基金-美元                                          10.30140   10.30080   0.00060    0.00582
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                         9.68290    9.66710   0.01580    0.16344
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                    31.85260   31.86870  -0.01610   -0.05052
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                   36.49640   36.41330   0.08310    0.22821
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                        19.93630   20.00180  -0.06550   -0.32747
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                        17.28520   17.18010   0.10510    0.61175
元大美國政府7至10年期債券基金                                      38.70980   38.63160   0.07820    0.20242
元大高科技基金                                                     16.19000   16.68000  -0.49000   -2.93765
元大得利貨幣市場基金                                               16.26620   16.26600   0.00020    0.00123
元大得寶貨幣市場基金                                               11.99090   11.99070   0.00020    0.00167
元大富櫃50基金                                                      9.44000    9.93000  -0.49000   -4.93454
元大華夏中小基金                                                    6.35000    6.39000  -0.04000   -0.62598
元大新中國基金-人民幣                                               8.44000    8.48000  -0.04000   -0.47170
元大新中國基金-美元                                                 7.84200    7.88400  -0.04200   -0.53272
元大新中國基金-新台幣                                               7.84000    7.89000  -0.05000   -0.63371
元大新主流基金                                                     20.73000   21.34000  -0.61000   -2.85848
元大新東協平衡基金-美元                                             8.86600    8.92300  -0.05700   -0.63880
元大新東協平衡基金-新台幣                                           8.67000    8.74000  -0.07000   -0.80092
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                     9.67860    9.66670   0.01190    0.12310
元大新興印尼機會債券基金-美金                                       8.87700    8.87350   0.00350    0.03944
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                               9.66110    9.66910  -0.00800   -0.08274
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                                 8.32410    8.33100  -0.00690   -0.08282
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                              9.74120    9.73520   0.00600    0.06163
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                                9.28860    9.28290   0.00570    0.06140
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                            9.92500    9.93120  -0.00620   -0.06243
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                              9.46790    9.47380  -0.00590   -0.06228
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                        9.46270    9.45940   0.00330    0.03489
元大新興亞洲基金                                                   10.28000   10.40000  -0.12000   -1.15385
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                          8.59120    8.60260  -0.01140   -0.13252
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                            8.26470    8.27570  -0.01100   -0.13292
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                        8.85940    8.88210  -0.02270   -0.25557
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                          8.52640    8.54830  -0.02190   -0.25619
元大萬泰貨幣市場基金                                               15.11270   15.11250   0.00020    0.00132
元大經貿基金                                                       32.10000   32.75000  -0.65000   -1.98473
元大實質多重資產基金-人民幣                                         8.92000    8.97000  -0.05000   -0.55741
元大實質多重資產基金-美元                                           8.13400    8.18700  -0.05300   -0.64737
元大實質多重資產基金-新台幣                                         8.61000    8.68000  -0.07000   -0.80645
元大滬深300單日反向1倍基金                                         15.68000   15.72000  -0.04000   -0.25445
元大滬深300單日正向2倍基金                                         13.13000   13.05000   0.08000    0.61303
元大摩臺基金                                                       34.77000   35.65000  -0.88000   -2.46844
元大標普500基金                                                    24.76000   25.58000  -0.82000   -3.20563
元大標普500單日反向1倍基金                                         13.86000   13.47000   0.39000    2.89532
元大標普500單日正向2倍基金                                         30.11000   32.05000  -1.94000   -6.05304
元大標智滬深300基金                                                14.95000   15.17000  -0.22000   -1.45023
元大歐洲50基金                                                     22.50000   22.57000  -0.07000   -0.31015
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                         9.32920    9.34710  -0.01790   -0.19150
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                          10.20520   10.20480   0.00040    0.00392
元大績效基金                                                       43.10000   44.41000  -1.31000   -2.94979
元大韓國KOSPI200基金                                               20.01000   20.45000  -0.44000   -2.15159
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                    13.64000   13.79000  -0.15000   -1.08774
日盛上選基金                                                       27.94000   28.54000  -0.60000   -2.10231
日盛小而美基金                                                     15.20000   15.57000  -0.37000   -2.37636
日盛中國內需動力基金                                                8.60000    8.69000  -0.09000   -1.03567
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                    11.70490   11.71090  -0.00600   -0.05123
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                     9.71620    9.72120  -0.00500   -0.05143
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                      11.66230   11.67070  -0.00840   -0.07198
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                       9.67560    9.68260  -0.00700   -0.07229
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                    10.57740   10.59180  -0.01440   -0.13595
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                     8.75970    8.77160  -0.01190   -0.13567
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                         9.42000    9.47000  -0.05000   -0.52798
日盛中國戰略A股基金(美元)                                           8.87000    8.93000  -0.06000   -0.67189
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                         9.20000    9.27000  -0.07000   -0.75512
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)                                        9.83000    9.83000   0.00000    0.00000
日盛中國豐收平衡基金(美元)                                          9.61000    9.61000   0.00000    0.00000
日盛中國豐收平衡基金(新台幣)                                        9.70000    9.72000  -0.02000   -0.20576
日盛日盛基金                                                       11.56000   11.72000  -0.16000   -1.36519
日盛目標收益組合基金(美元)                                          9.29000    9.29000   0.00000    0.00000
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                        9.28000    9.28000   0.00000    0.00000
日盛全球抗暖化基金                                                  9.80000   10.03000  -0.23000   -2.29312
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                     10.01390   10.02900  -0.01510   -0.15056
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                      9.30820    9.32230  -0.01410   -0.15125
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                    9.84250    9.86430  -0.02180   -0.22100
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                    9.15030    9.17060  -0.02030   -0.22136
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                     2.40550    2.40540   0.00010    0.00416
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                     1.65220    1.65220   0.00000    0.00000
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                       0.36180    0.36190  -0.00010   -0.02763
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                       0.24930    0.24930   0.00000    0.00000
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                    12.02280   12.03430  -0.01150   -0.09556
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                     8.14950    8.15720  -0.00770   -0.09440
日盛亞洲機會基金                                                    6.18000    6.24000  -0.06000   -0.96154
日盛首選基金                                                       14.51000   14.74000  -0.23000   -1.56038
日盛高科技基金                                                     14.87000   15.27000  -0.40000   -2.61952
日盛貨幣市場基金                                                   14.78080   14.78070   0.00010    0.00068
日盛新台商基金                                                     33.75000   34.17000  -0.42000   -1.22915
日盛精選五虎基金                                                   32.13000   32.85000  -0.72000   -2.19178
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                               13.49520   13.49500   0.00020    0.00148
台新2000高科技基金                                                 23.45000   24.21000  -0.76000   -3.13920
台新MSCI中國基金                                                   17.88000   18.16000  -0.28000   -1.54185
台新MSCI台灣單日反向1倍基金                                        20.01000   19.55000   0.46000    2.35294
台新MSCI台灣單日正向2倍基金                                        17.20000   18.05000  -0.85000   -4.70914
台新大眾貨幣市場基金                                               14.17230   14.17210   0.00020    0.00141
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                        10.52140   10.51230   0.00910    0.08657
台新中美貨幣市場基金-美元                                          10.48710   10.48660   0.00050    0.00477
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                        10.10450   10.11650  -0.01200   -0.11862
台新中國通基金                                                     34.12000   34.89000  -0.77000   -2.20694
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元                 0.43900    0.44450  -0.00550   -1.23735
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣              13.56300   13.75100  -0.18800   -1.36717
台新中國精選中小基金-美元                                           0.28600    0.28950  -0.00350   -1.20898
台新中國精選中小基金-新台幣                                         8.86000    8.98000  -0.12000   -1.33630
台新主流基金                                                       18.56000   19.21000  -0.65000   -3.38365
台新北美收益資產證券化基金(A)                                      19.59000   19.44000   0.15000    0.77160
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                   0.63720    0.63140   0.00580    0.91859
台新北美收益資產證券化基金(B)                                      14.46000   14.35000   0.11000    0.76655
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                   0.46910    0.46490   0.00420    0.90342
台新台灣中小基金                                                   26.95000   27.57000  -0.62000   -2.24882
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                             9.71710    9.67120   0.04590    0.47461
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                               8.92280    8.88780   0.03500    0.39380
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                             8.43000    8.40000   0.03000    0.35714
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                                10.02920    9.98980   0.03940    0.39440
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                               9.49000    9.47000   0.02000    0.21119
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                             9.84960    9.85820  -0.00860   -0.08724
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                           9.45000    9.47000  -0.02000   -0.21119
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                              10.70140   10.71080  -0.00940   -0.08776
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                            10.27000   10.29000  -0.02000   -0.19436
台新印度基金                                                       12.98000   12.93000   0.05000    0.38670
台新亞美短期債券基金                                               10.87830   10.88030  -0.00200   -0.01838
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                    8.45470    8.46490  -0.01020   -0.12050
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                                0.27880    0.27870   0.00010    0.03588
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                     11.86760   11.88200  -0.01440   -0.12119
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                  0.38590    0.38590   0.00000    0.00000
台新真吉利貨幣市場基金                                             11.09780   11.09770   0.00010    0.00090
台新高股息平衡基金                                                 26.14320   26.67540  -0.53220   -1.99510
台新智慧生活基金-美元                                               9.27590    9.61120  -0.33530   -3.48864
台新智慧生活基金-新台幣                                             9.57000    9.93000  -0.36000   -3.62538
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                           8.22190    8.22250  -0.00060   -0.00730
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                         8.43440    8.44540  -0.01100   -0.13025
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                             8.92780    8.92850  -0.00070   -0.00784
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.16650    9.17850  -0.01200   -0.13074
台新新興市場債券基金(A類型)                                        10.40040   10.43820  -0.03780   -0.36213
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                     0.33120    0.33200  -0.00080   -0.24096
台新新興市場債券基金(B類型)                                         7.68500    7.71290  -0.02790   -0.36173
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                     0.25780    0.25850  -0.00070   -0.27079
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                          5.24000    5.28000  -0.04000   -0.75758
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                        20.56000   20.57000  -0.01000   -0.04861
台新羅傑斯環球資源指數基金                                         10.59700   10.60900  -0.01200   -0.11311
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產全球大消費基金                                             14.21000   14.72000  -0.51000   -3.46467
未來資產亞洲新富基金                                               17.99000   18.19000  -0.20000   -1.09951
未來資產所羅門貨幣市場基金                                         12.57550   12.57530   0.00020    0.00159
未來資產阿波羅基金                                                  9.56000    9.86000  -0.30000   -3.04260
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                  11.14960   11.14880   0.00080    0.00718
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                   9.86450    9.87870  -0.01420   -0.14374
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                   9.11290    9.11020   0.00270    0.02964
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                  10.42990   10.42680   0.00310    0.02973
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                   7.64640    7.65290  -0.00650   -0.08494
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                   8.81210    8.81960  -0.00750   -0.08504
永豐中小基金                                                       44.73000   45.67000  -0.94000   -2.05824
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                               1.74170    1.74350  -0.00180   -0.10324
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                               2.32820    2.33060  -0.00240   -0.10298
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                               7.87210    7.89210  -0.02000   -0.25342
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                              10.20950   10.23550  -0.02600   -0.25402
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                     4.12000    4.15000  -0.03000   -0.72289
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                    18.38000   18.54000  -0.16000   -0.86300
永豐主流品牌基金                                                   16.08000   16.13000  -0.05000   -0.30998
永豐永豐基金                                                       30.50000   30.83000  -0.33000   -1.07039
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                   9.30390    9.38270  -0.07880   -0.83984
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                   9.44930    9.52930  -0.08000   -0.83952
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                                 9.23100    9.31170  -0.08070   -0.86665
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                                 9.37690    9.45890  -0.08200   -0.86691
永豐亞洲民生消費基金                                               10.50000   10.61000  -0.11000   -1.03676
永豐南非幣2021保本基金                                             13.08140   13.11580  -0.03440   -0.26228
永豐高科技基金                                                     20.13000   20.40000  -0.27000   -1.32353
永豐貨幣市場基金                                                   13.89220   13.89200   0.00020    0.00144
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                             2.11670    2.11550   0.00120    0.05672
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                             2.52240    2.52060   0.00180    0.07141
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                             7.69840    7.70570  -0.00730   -0.09474
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                            10.42050   10.43040  -0.00990   -0.09491
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                    6.94350    6.95060  -0.00710   -0.10215
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                   10.78180   10.79280  -0.01100   -0.10192
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                  9.06000    9.07000  -0.01000   -0.11025
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                    7.08000    7.09000  -0.01000   -0.14104
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                                 16.35000   16.38000  -0.03000   -0.18315
永豐臺灣加權ETF基金                                                49.38000   50.63000  -1.25000   -2.46889
永豐領航科技基金                                                   33.06000   33.82000  -0.76000   -2.24719
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                    10.64000   10.90000  -0.26000   -2.38532
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                  10.28000   10.53000  -0.25000   -2.37417
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                       9.26000    9.33000  -0.07000   -0.75027
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                         9.12000    9.16000  -0.04000   -0.43668
永豐趨勢平衡基金                                                   36.79000   37.60000  -0.81000   -2.15426
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                         11.63750   11.63630   0.00120    0.01031
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                       9.49700    9.50310  -0.00610   -0.06419
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                       9.77640    9.78260  -0.00620   -0.06338
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                       9.47040    9.47240  -0.00200   -0.02111
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                       9.70350    9.70560  -0.00210   -0.02164
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                         9.51180    9.51800  -0.00620   -0.06514
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                         9.91760    9.92420  -0.00660   -0.06650
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                           9.44540    9.44820  -0.00280   -0.02964
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                           9.75940    9.76230  -0.00290   -0.02971
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                     10.18000   10.22000  -0.04000   -0.39139
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                        8.89000    8.93000  -0.04000   -0.44793
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                        9.49000    9.53000  -0.04000   -0.41973
兆豐國際中小基金                                                   12.66000   12.95000  -0.29000   -2.23938
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                        13.17000   13.29000  -0.12000   -0.90293
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                          17.28000   17.46000  -0.18000   -1.03093
兆豐國際中國A股基金(美金)                                          17.13000   17.30000  -0.17000   -0.98266
兆豐國際生命科學基金                                               15.04000   15.73000  -0.69000   -4.38652
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                   9.93490   10.04980  -0.11490   -1.14331
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                  10.13010   10.23890  -0.10880   -1.06261
兆豐國際全球基金                                                   29.23000   29.90000  -0.67000   -2.24080
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                     10.30690   10.30630   0.00060    0.00582
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                   10.14710   10.13010   0.01700    0.16782
兆豐國際國民基金                                                   18.95000   19.28000  -0.33000   -1.71162
兆豐國際第一基金                                                   11.13000   11.34000  -0.21000   -1.85185
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                             9.96360    9.98160  -0.01800   -0.18033
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                             7.84670    7.86080  -0.01410   -0.17937
兆豐國際萬全基金                                                   18.25000   18.45000  -0.20000   -1.08401
兆豐國際電子基金                                                   21.70000   22.16000  -0.46000   -2.07581
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                          19.91000   20.42000  -0.51000   -2.49755
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                              18.17000   17.79000   0.38000    2.13603
兆豐國際豐台灣基金                                                 30.14000   30.67000  -0.53000   -1.72807
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                           12.51150   12.51140   0.00010    0.00080
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息)                            9.92240    9.92030   0.00210    0.02117
合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息)                            9.88760    9.88610   0.00150    0.01517
合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息)                            9.91020    9.90840   0.00180    0.01817
合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息)                              9.92390    9.92190   0.00200    0.02016
合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息)                              9.89480    9.89330   0.00150    0.01516
合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息)                              9.90920    9.90740   0.00180    0.01817
合庫台灣基金                                                        9.59000    9.89000  -0.30000   -3.03337
合庫全球高收益債券基金A類型                                        11.04230   11.05860  -0.01630   -0.14740
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                                11.88120   11.88880  -0.00760   -0.06393
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                  10.63240   10.63960  -0.00720   -0.06767
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                  11.38450   11.39110  -0.00660   -0.05794
合庫全球高收益債券基金B類型                                         8.00110    8.01290  -0.01180   -0.14726
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                                 9.29560    9.30130  -0.00570   -0.06128
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                   8.86360    8.86960  -0.00600   -0.06765
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                   8.75630    8.76120  -0.00490   -0.05593
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                   9.11060    9.11680  -0.00620   -0.06801
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                     10.21000   10.34000  -0.13000   -1.25725
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                     10.91000   11.04000  -0.13000   -1.17754
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                        9.34000    9.46000  -0.12000   -1.26850
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                       10.15000   10.27000  -0.12000   -1.16845
合庫全球新興市場基金                                                8.50000    8.59000  -0.09000   -1.04773
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                                 9.52000    9.55000  -0.03000   -0.31414
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                                 9.75000    9.77000  -0.02000   -0.20471
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                   8.87000    8.90000  -0.03000   -0.33708
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                   9.09000    9.11000  -0.02000   -0.21954
合庫貨幣市場基金                                                   10.13710   10.13700   0.00010    0.00099
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                    9.32480    9.33180  -0.00700   -0.07501
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                    9.58370    9.59110  -0.00740   -0.07715
合庫新興多重收益基金A類型                                           9.90000    9.91380  -0.01380   -0.13920
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                  11.30780   11.31620  -0.00840   -0.07423
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                  13.48580   13.51880  -0.03300   -0.24410
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                      8.56270    8.56890  -0.00620   -0.07235
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                      9.24970    9.25680  -0.00710   -0.07670
合庫新興多重收益基金B類型                                           7.71950    7.73020  -0.01070   -0.13842
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                   8.55960    8.56580  -0.00620   -0.07238
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                   9.93130    9.95560  -0.02430   -0.24408
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                          9.93000    9.95000  -0.02000   -0.20101
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                         10.03000   10.05000  -0.02000   -0.19900
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                          9.82000    9.83000  -0.01000   -0.10173
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                            9.67000    9.68000  -0.01000   -0.10331
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                            9.83000    9.85000  -0.02000   -0.20305
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                            9.62000    9.64000  -0.02000   -0.20747
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元                           9.74000    9.74000   0.00000    0.00000
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣                         9.68000    9.69000  -0.01000   -0.10320
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元                             9.80000    9.81000  -0.01000   -0.10194
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣                           9.74000    9.75000  -0.01000   -0.10256
安本標準兩岸價值基金                                                9.68000    9.76000  -0.08000   -0.81967
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                      9.64000    9.82000  -0.18000   -1.83299
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                    9.89000   10.08000  -0.19000   -1.88492
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                     9.47000    9.56000  -0.09000   -0.94142
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                   9.72000    9.82000  -0.10000   -1.01833
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.03110   11.03000   0.00110    0.00997
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                         9.85130    9.85090   0.00040    0.00406
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                       9.74030    9.75180  -0.01150   -0.11793
安聯中國東協基金                                                   14.09000   14.24000  -0.15000   -1.05337
安聯中國策略基金-美元                                               9.55000    9.59000  -0.04000   -0.41710
安聯中國策略基金-新臺幣                                            12.42000   12.49000  -0.07000   -0.56045
安聯中華新思路基金-人民幣                                          12.01000   12.13000  -0.12000   -0.98928
安聯中華新思路基金-美元                                            11.07000   11.17000  -0.10000   -0.89526
安聯中華新思路基金-新臺幣                                          10.43000   10.54000  -0.11000   -1.04364
安聯台灣大壩基金                                                   23.78000   24.26000  -0.48000   -1.97857
安聯台灣科技基金                                                   36.68000   37.97000  -1.29000   -3.39742
安聯台灣貨幣市場基金                                               12.50070   12.50060   0.00010    0.00080
安聯台灣智慧基金                                                   25.55000   26.17000  -0.62000   -2.36912
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.08240   10.08520  -0.00280   -0.02776
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        14.96590   14.97370  -0.00780   -0.05209
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.53640    9.54130  -0.00490   -0.05136
安聯四季成長組合基金-美元                                          10.68000   10.88000  -0.20000   -1.83824
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                        10.99000   11.20000  -0.21000   -1.87500
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                        12.30590   12.31110  -0.00520   -0.04224
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.08550   10.09250  -0.00700   -0.06936
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        12.14640   12.15570  -0.00930   -0.07651
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.37690    9.38090  -0.00400   -0.04264
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.22630    9.23270  -0.00640   -0.06932
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       8.88420    8.89100  -0.00680   -0.07648
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                          10.81000   10.95000  -0.14000   -1.27854
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        10.76000   10.92000  -0.16000   -1.46520
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                      10.54000   10.68000  -0.14000   -1.31086
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.66000    9.80000  -0.14000   -1.42857
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.14000    9.27000  -0.13000   -1.40237
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                              10.74000   10.86000  -0.12000   -1.10497
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                            10.30000   10.43000  -0.13000   -1.24640
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                             9.56000    9.66000  -0.10000   -1.03520
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                           9.18000    9.29000  -0.11000   -1.18407
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                                12.03390   12.04070  -0.00680   -0.05648
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                  10.92430   10.93380  -0.00950   -0.08689
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                                10.58530   10.59570  -0.01040   -0.09815
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                               8.80820    8.81420  -0.00600   -0.06807
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                                 8.59390    8.60140  -0.00750   -0.08720
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                               8.30220    8.31040  -0.00820   -0.09867
安聯全球人口趨勢基金                                               10.86000   11.06000  -0.20000   -1.80832
安聯全球生技趨勢基金-美元                                           8.79000    9.36000  -0.57000   -6.08974
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                        33.21000   35.39000  -2.18000   -6.15993
安聯全球油礦金趨勢基金                                              7.89000    8.15000  -0.26000   -3.19018
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                       11.92520   11.92500   0.00020    0.00168
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                     10.29880   10.29870   0.00010    0.00097
安聯全球新興市場基金                                               15.97000   16.13000  -0.16000   -0.99194
安聯全球農金趨勢基金                                                9.15000    9.47000  -0.32000   -3.37909
安聯全球綠能趨勢基金                                                7.99000    8.21000  -0.22000   -2.67966
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                         9.98000   10.18000  -0.20000   -1.96464
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                         9.76000    9.96000  -0.20000   -2.00803
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.69000    9.89000  -0.20000   -2.02224
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.58000    9.78000  -0.20000   -2.04499
安聯亞洲動態策略基金                                               20.30000   20.63000  -0.33000   -1.59961
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                  10.09860   10.09360   0.00500    0.04954
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                   9.80220    9.79730   0.00490    0.05001
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                               82.65440   82.70140  -0.04700   -0.05683
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                                 12.20490   12.21370  -0.00880   -0.07205
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                               64.35030   64.38600  -0.03570   -0.05545
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.42330    9.43010  -0.00680   -0.07211
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                  2.58290    2.58240   0.00050    0.01936
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                                 10.38080   10.38940  -0.00860   -0.08278
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                  2.19480    2.19450   0.00030    0.01367
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.57920    8.58640  -0.00720   -0.08385
宏利台灣動力基金                                                   26.56000   27.03000  -0.47000   -1.73881
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                                9.68750    9.72260  -0.03510   -0.36101
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                              9.53110    9.57650  -0.04540   -0.47408
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                                7.56820    7.59570  -0.02750   -0.36205
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                              7.56550    7.59950  -0.03400   -0.44740
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                       10.28000   10.45000  -0.17000   -1.62679
宏利全球債券組合基金                                               12.92750   12.94620  -0.01870   -0.14444
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                              2.76590    2.76370   0.00220    0.07960
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                                 11.63030   11.62580   0.00450    0.03871
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.58020    8.57680   0.00340    0.03964
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                              2.43810    2.43560   0.00250    0.10264
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                                 10.86060   10.86480  -0.00420   -0.03866
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                    3.12030    3.15390  -0.03360   -1.06535
宏利亞太中小企業基金(美元)                                          0.50380    0.50920  -0.00540   -1.06049
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                       14.59000   14.75000  -0.16000   -1.08475
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                           11.73300   11.74150  -0.00850   -0.07239
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                                 10.39160   10.39950  -0.00790   -0.07597
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                               10.07130   10.08350  -0.01220   -0.12099
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                            8.78890    8.79420  -0.00530   -0.06027
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                  8.38790    8.39430  -0.00640   -0.07624
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                                8.30610    8.31620  -0.01010   -0.12145
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                              8.25540    8.26100  -0.00560   -0.06779
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)                             10.06000   10.10000  -0.04000   -0.39604
宏利特別股息收益基金-A類型(美元)                                    9.81000    9.84000  -0.03000   -0.30488
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)                                  9.89000    9.93000  -0.04000   -0.40282
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)                             10.02000   10.05000  -0.03000   -0.29851
宏利特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.77000    9.80000  -0.03000   -0.30612
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)                                  9.86000    9.90000  -0.04000   -0.40404
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                        2.74970    2.74930   0.00040    0.01455
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                              0.39850    0.39850   0.00000    0.00000
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           12.10980   12.11590  -0.00610   -0.05035
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                          0.90710    0.90710   0.00000    0.00000
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            7.28330    7.28680  -0.00350   -0.04803
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                        2.01660    2.01650   0.00010    0.00496
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                              0.28980    0.28980   0.00000    0.00000
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                            8.91280    8.91730  -0.00450   -0.05046
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                          0.32480    0.32480   0.00000    0.00000
宏利萬利貨幣市場基金                                               13.64910   13.64900   0.00010    0.00073
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                        2.28000    2.31000  -0.03000   -1.29870
宏利精選中華基金(新臺幣)                                           10.42000   10.54000  -0.12000   -1.13852
宏利臺灣股息收益基金                                               23.08000   23.69000  -0.61000   -2.57493
宏利澳幣保本基金                                                   12.15930   12.15180   0.00750    0.06172
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                        9.79000    9.79000   0.00000    0.00000
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                          9.59000    9.60000  -0.01000   -0.10417
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                         10.03000   10.04000  -0.01000   -0.09960
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                        9.70000    9.72000  -0.02000   -0.20576
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                       10.16000   10.18000  -0.02000   -0.19646
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                  10.62000   10.64000  -0.02000   -0.18797
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                    10.58000   10.61000  -0.03000   -0.28275
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                   10.29000   10.34000  -0.05000   -0.48356
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                      10.85000   10.88000  -0.03000   -0.27574
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                        10.33000   10.36000  -0.03000   -0.28958
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                       9.41000    9.45000  -0.04000   -0.42328
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                      11.14000   11.18000  -0.04000   -0.35778
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                           10.21370   10.21500  -0.00130   -0.01273
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                              9.37440    9.38380  -0.00940   -0.10017
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                            8.84710    8.86680  -0.01970   -0.22218
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                           10.62990   10.65360  -0.02370   -0.22246
貝萊德亞美利加收益基金                                              8.93000    8.98000  -0.05000   -0.55679
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金                                9.57000    9.65000  -0.08000   -0.82902
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金                                9.40000    9.51000  -0.11000   -1.15668
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金                                9.16000    9.31000  -0.15000   -1.61117
貝萊德新台幣基金                                                   12.93930   12.93920   0.00010    0.00077
貝萊德寶利基金                                                     22.66000   23.35000  -0.69000   -2.95503
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.26430   11.26600  -0.00170   -0.01509
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.84190    9.86300  -0.02110   -0.21393
保德信大中華基金-人民幣                                             8.78000    8.81000  -0.03000   -0.34052
保德信大中華基金-美元                                               8.56000    8.61000  -0.05000   -0.58072
保德信大中華基金-新台幣                                            25.58000   25.74000  -0.16000   -0.62160
保德信中小型股基金                                                 35.12000   36.44000  -1.32000   -3.62239
保德信中國中小基金-人民幣                                           7.98000    8.04000  -0.06000   -0.74627
保德信中國中小基金-美元                                             7.60000    7.67000  -0.07000   -0.91265
保德信中國中小基金-新臺幣                                           7.36000    7.44000  -0.08000   -1.07527
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                                 8.89980    8.90980  -0.01000   -0.11224
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                   8.98320    8.99340  -0.01020   -0.11342
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                                 9.03320    9.04040  -0.00720   -0.07964
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                                 9.80240    9.81030  -0.00790   -0.08053
保德信中國品牌基金-人民幣                                           8.24000    8.26000  -0.02000   -0.24213
保德信中國品牌基金-美元                                             8.26000    8.27000  -0.01000   -0.12092
保德信中國品牌基金-新臺幣                                           8.92000    8.94000  -0.02000   -0.22371
保德信台商全方位基金                                               29.99000   30.80000  -0.81000   -2.62987
保德信全球中小基金-美元                                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信全球中小基金-新台幣                                          27.01000   27.69000  -0.68000   -2.45576
保德信全球消費商機基金                                             17.48000   17.78000  -0.30000   -1.68729
保德信全球基礎建設基金                                             11.78000   11.85000  -0.07000   -0.59072
保德信全球資源基金                                                  7.37000    7.59000  -0.22000   -2.89855
保德信全球醫療生化基金-美元                                         9.72000   10.07000  -0.35000   -3.47567
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                      32.33000   33.52000  -1.19000   -3.55012
保德信印度機會債券基金－美元月配息型                                9.99450    9.98620   0.00830    0.08311
保德信印度機會債券基金－美元累積型                                  9.99450    9.98620   0.00830    0.08311
保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型                             10.00320   10.00720  -0.00400   -0.03997
保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型                               10.00320   10.00720  -0.00400   -0.03997
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                   9.43260    9.48230  -0.04970   -0.52413
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                  10.28790   10.34240  -0.05450   -0.52696
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                                 8.98720    9.04580  -0.05860   -0.64781
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                                 9.78610    9.85000  -0.06390   -0.64873
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                    8.06180    8.06410  -0.00230   -0.02852
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                     10.72090   10.72390  -0.00300   -0.02797
保德信亞太基金                                                     19.24000   19.38000  -0.14000   -0.72239
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                              8.36280    8.37380  -0.01100   -0.13136
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                               11.17280   11.18760  -0.01480   -0.13229
保德信店頭市場基金                                                 24.67000   25.59000  -0.92000   -3.59515
保德信拉丁美洲基金                                                  6.98000    7.15000  -0.17000   -2.37762
保德信金平衡基金                                                   27.77000   28.17000  -0.40000   -1.41995
保德信金滿意基金                                                   36.88000   37.97000  -1.09000   -2.87069
保德信科技島基金                                                   22.11000   22.86000  -0.75000   -3.28084
保德信高成長基金                                                   81.49000   83.41000  -1.92000   -2.30188
保德信第一基金                                                     22.18000   22.71000  -0.53000   -2.33377
保德信貨幣市場基金                                                 15.78040   15.78020   0.00020    0.00127
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                     10.10080   10.24760  -0.14680   -1.43253
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                   10.30470   10.46730  -0.16260   -1.55341
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                     10.38930   10.50920  -0.11990   -1.14091
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                    9.92420   10.05110  -0.12690   -1.26255
保德信新世紀基金                                                    9.63000    9.78000  -0.15000   -1.53374
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                              7.92560    7.93490  -0.00930   -0.11720
保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D)                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C)                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                               10.83240   10.84500  -0.01260   -0.11618
保德信新興趨勢組合基金                                              9.94000   10.26000  -0.32000   -3.11891
保德信瑞騰基金                                                     15.55190   15.55060   0.00130    0.00836
保德信歐洲組合基金                                                  9.52000    9.76000  -0.24000   -2.45902
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型             9.70730    9.70480   0.00250    0.02576
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型            10.01540   10.01280   0.00260    0.02597
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                   9.68020    9.67920   0.00100    0.01033
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                   9.83980    9.84010  -0.00030   -0.00305
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                   9.75240    9.74950   0.00290    0.02975
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                   9.90610    9.90310   0.00300    0.03029
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.64220    9.64030   0.00190    0.01971
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                     9.76490    9.76290   0.00200    0.02049
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                  10.08270   10.08440  -0.00170   -0.01686
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型              10.02610   10.02510   0.00100    0.00997
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型              10.02620   10.02510   0.00110    0.01097
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型                 9.96940    9.96670   0.00270    0.02709
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型                 9.96940    9.96670   0.00270    0.02709
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型               9.91880    9.91550   0.00330    0.03328
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型              10.11450   10.11090   0.00360    0.03561
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型                 9.83350    9.82970   0.00380    0.03866
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型                 9.92950    9.92560   0.00390    0.03929
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                 9.59090    9.59020   0.00070    0.00730
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.42880    9.42820   0.00060    0.00636
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型              10.03310   10.03120   0.00190    0.01894
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.02980   10.02800   0.00180    0.01795
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型              10.12600   10.12490   0.00110    0.01086
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型              10.20550   10.20140   0.00410    0.04019
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型                10.05380   10.05070   0.00310    0.03084
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.05430   10.05110   0.00320    0.03184
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                             1.94250    1.94180   0.00070    0.03605
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                             2.67290    2.67200   0.00090    0.03368
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                               0.28990    0.28990   0.00000    0.00000
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                               0.43240    0.43240   0.00000    0.00000
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                     8.31060    8.31190  -0.00130   -0.01564
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                    11.64220   11.64640  -0.00420   -0.03606
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                   9.42340    9.41600   0.00740    0.07859
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                  11.60870   11.59920   0.00950    0.08190
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                     8.45610    8.45090   0.00520    0.06153
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                    10.45240   10.44600   0.00640    0.06127
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.14890   10.14500   0.00390    0.03844
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                          10.07950   10.07760   0.00190    0.01885
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                            10.05680   10.05210   0.00470    0.04676
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                            10.69210   10.68750   0.00460    0.04304
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                   9.99420    9.99110   0.00310    0.03103
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.72220    9.71870   0.00350    0.03601
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.10580   10.10220   0.00360    0.03564
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                           9.73830    9.73650   0.00180    0.01849
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                           9.97840    9.97670   0.00170    0.01704
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                        10.47520   10.47680  -0.00160   -0.01527
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                   6.10140    6.11170  -0.01030   -0.16853
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                  10.59660   10.61450  -0.01790   -0.16864
施羅德新紀元貨幣市場基金                                           11.65350   11.65350   0.00000    0.00000
施羅德樂活中小基金-A類型                                           15.93000   16.31000  -0.38000   -2.32986
施羅德樂活中小基金-I類型                                         3643.88000 3731.27000 -87.39000   -2.34210
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型                                              9.85800    9.88100  -0.02300   -0.23277
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                     10.79610   10.81040  -0.01430   -0.13228
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                       10.05590   10.06970  -0.01380   -0.13704
柏瑞中國平衡基金-B類型                                              8.71930    8.73970  -0.02040   -0.23342
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                      9.07080    9.08290  -0.01210   -0.13322
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                        8.89950    8.91180  -0.01230   -0.13802
柏瑞中國平衡基金-N類型                                              9.99650   10.01990  -0.02340   -0.23354
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                     10.46710   10.48100  -0.01390   -0.13262
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                       10.41450   10.42880  -0.01430   -0.13712
柏瑞五國金勢力建設基金                                              6.14000    6.19000  -0.05000   -0.80775
柏瑞巨人基金                                                       11.34000   11.49000  -0.15000   -1.30548
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                               13.66170   13.66150   0.00020    0.00146
柏瑞全球金牌組合基金                                               15.25000   15.24000   0.01000    0.06562
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                   13.45170   13.45730  -0.00560   -0.04161
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                           11.81430   11.81000   0.00430    0.03641
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                             12.40260   12.39890   0.00370    0.02984
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                   8.73290    8.73660  -0.00370   -0.04235
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                    6.70680    6.70970  -0.00290   -0.04322
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.63940    8.63630   0.00310    0.03590
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                            8.38650    8.38760  -0.00110   -0.01311
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                             10.60710   10.60390   0.00320    0.03018
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                              8.25060    8.24800   0.00260    0.03152
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                          11.98960   11.98530   0.00430    0.03588
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                            11.65360   11.65850  -0.00490   -0.04203
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                          11.89820   11.89960  -0.00140   -0.01177
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                            11.29030   11.28690   0.00340    0.03012
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                    8.88830    8.89210  -0.00380   -0.04273
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.65370    9.65020   0.00350    0.03627
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                            9.58540    9.58660  -0.00120   -0.01252
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                              9.43330    9.43040   0.00290    0.03075
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                              9.31470    9.31180   0.00290    0.03114
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                     10.13820   10.15190  -0.01370   -0.13495
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                             10.00230   10.00790  -0.00560   -0.05596
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                                9.86610    9.87230  -0.00620   -0.06280
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                                9.94730    9.95310  -0.00580   -0.05827
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                      9.79680    9.81000  -0.01320   -0.13456
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                              9.57270    9.57810  -0.00540   -0.05638
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                                9.52810    9.53410  -0.00600   -0.06293
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                                9.61020    9.61580  -0.00560   -0.05824
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                    10.11930   10.13290  -0.01360   -0.13422
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                            10.00230   10.00790  -0.00560   -0.05596
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                               9.86610    9.87230  -0.00620   -0.06280
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                               9.94730    9.95310  -0.00580   -0.05827
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                      9.79680    9.81000  -0.01320   -0.13456
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                              9.57290    9.57830  -0.00540   -0.05638
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                                9.52810    9.53410  -0.00600   -0.06293
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                                9.61030    9.61590  -0.00560   -0.05824
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                       10.69310   10.70670  -0.01360   -0.12702
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                               11.89600   11.90210  -0.00610   -0.05125
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                                 11.26920   11.27650  -0.00730   -0.06474
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                        8.97240    8.98380  -0.01140   -0.12690
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                                9.65450    9.65950  -0.00500   -0.05176
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.51180    9.51790  -0.00610   -0.06409
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                      10.40510   10.41830  -0.01320   -0.12670
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                              11.07660   11.08230  -0.00570   -0.05143
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                                10.88720   10.89420  -0.00700   -0.06425
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                        8.97260    8.98400  -0.01140   -0.12689
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                                9.65500    9.65990  -0.00490   -0.05073
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                  9.51220    9.51840  -0.00620   -0.06514
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                           11.83000   11.89000  -0.06000   -0.50463
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                   12.56000   12.61000  -0.05000   -0.39651
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                      8.23000    8.27000  -0.04000   -0.48368
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                            7.76000    7.80000  -0.04000   -0.51282
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                    8.56000    8.59000  -0.03000   -0.34924
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                           10.24000   10.30000  -0.06000   -0.58252
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                   10.25000   10.29000  -0.04000   -0.38873
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                     10.46000   10.51000  -0.05000   -0.47574
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                                 11.92000   11.93000  -0.01000   -0.08382
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                   12.10000   12.13000  -0.03000   -0.24732
柏瑞拉丁美洲基金                                                    9.66000    9.97000  -0.31000   -3.10933
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                       11.30510   11.28220   0.02290    0.20297
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                        7.36310    7.34810   0.01500    0.20413
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                         10.13000   10.14000  -0.01000   -0.09862
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                                 10.73000   10.73000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.41000   10.42000  -0.01000   -0.09597
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                          9.30000    9.31000  -0.01000   -0.10741
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                  9.63000    9.63000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.58000    9.58000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                    9.55000    9.56000  -0.01000   -0.10460
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                        10.11000   10.12000  -0.01000   -0.09881
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                                10.47000   10.47000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                  10.21000   10.21000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                          9.38000    9.39000  -0.01000   -0.10650
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                  9.42000    9.43000  -0.01000   -0.10604
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                    9.45000    9.45000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                    9.55000    9.56000  -0.01000   -0.10460
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                                 11.37600   11.38250  -0.00650   -0.05711
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                         11.03690   11.03470   0.00220    0.01994
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                           10.14400   10.14260   0.00140    0.01380
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                  8.26380    8.26850  -0.00470   -0.05684
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                          9.27160    9.26980   0.00180    0.01942
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                            9.30130    9.30000   0.00130    0.01398
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                        10.61700   10.61480   0.00220    0.02073
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                           9.99000    9.99580  -0.00580   -0.05802
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                          10.12700   10.12560   0.00140    0.01383
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                          9.60530    9.60340   0.00190    0.01978
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                            8.92900    8.93410  -0.00510   -0.05708
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                          8.83820    8.84300  -0.00480   -0.05428
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                            9.32530    9.32400   0.00130    0.01394
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                   11.79450   11.81290  -0.01840   -0.15576
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                           11.24910   11.25720  -0.00810   -0.07195
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                             10.66350   10.67160  -0.00810   -0.07590
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                    6.95520    6.96600  -0.01080   -0.15504
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.67800    8.68420  -0.00620   -0.07139
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                              9.27220    9.27930  -0.00710   -0.07651
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                            10.13900   10.15480  -0.01580   -0.15559
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                            10.68050   10.68860  -0.00810   -0.07578
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.39300    9.39980  -0.00680   -0.07234
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                              8.87030    8.88410  -0.01380   -0.15533
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                              9.46990    9.47710  -0.00720   -0.07597
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                     11.17410   11.17770  -0.00360   -0.03221
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                             11.75380   11.74900   0.00480    0.04085
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                               10.75700   10.75400   0.00300    0.02790
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                      9.05690    9.05980  -0.00290   -0.03201
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                              9.57530    9.57140   0.00390    0.04075
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                                9.56600    9.56330   0.00270    0.02823
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                            11.07860   11.07410   0.00450    0.04064
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                               9.96970    9.97280  -0.00310   -0.03108
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                              10.25000   10.24710   0.00290    0.02830
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                     9.45550    9.45850  -0.00300   -0.03172
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                      9.21050    9.21340  -0.00290   -0.03148
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                              9.79540    9.79140   0.00400    0.04085
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                                9.32830    9.32560   0.00270    0.02895
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                           17.33000   17.48000  -0.15000   -0.85812
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                           15.84000   16.08000  -0.24000   -1.49254
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                     12.78180   12.78300  -0.00120   -0.00939
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                          9.96510   10.11180  -0.14670   -1.45078
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                                 10.91210   11.06640  -0.15430   -1.39431
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                                 11.47670   11.64410  -0.16740   -1.43764
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                   10.41990   10.56730  -0.14740   -1.39487
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                          8.99390    9.12630  -0.13240   -1.45075
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                                  9.54520    9.68020  -0.13500   -1.39460
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                                  9.41960    9.55700  -0.13740   -1.43769
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                    9.42950    9.56290  -0.13340   -1.39497
柏瑞環球多元資產基金-N類型                                          9.12340    9.25780  -0.13440   -1.45175
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                                  9.35510    9.48740  -0.13230   -1.39448
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                                 11.00430   11.16480  -0.16050   -1.43755
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                    9.37470    9.50740  -0.13270   -1.39575
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                        14.32000   14.36000  -0.04000   -0.27855
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                        24.99000   24.87000   0.12000    0.48251
國泰大中華基金                                                     16.48000   16.89000  -0.41000   -2.42747
國泰小龍基金                                                       12.89000   13.19000  -0.30000   -2.27445
國泰中小成長基金                                                   34.35000   35.35000  -1.00000   -2.82885
國泰中國內需增長基金人民幣級別                                      3.71290    3.74190  -0.02900   -0.77501
國泰中國內需增長基金台幣級別                                       16.55000   16.71000  -0.16000   -0.95751
國泰中國內需增長基金美元I級別                                       0.62060    0.62590  -0.00530   -0.84678
國泰中國內需增長基金美元級別                                        0.58410    0.58920  -0.00510   -0.86558
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配                                 2.21180    2.21030   0.00150    0.06786
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配                                 9.63840    9.64870  -0.01030   -0.10675
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配                                   8.09830    8.10700  -0.00870   -0.10731
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配                                 0.31420    0.31420   0.00000    0.00000
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別                     11.56600   11.56500   0.00100    0.00865
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別                        1.66160    1.66280  -0.00120   -0.07217
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別                          9.92210    9.93790  -0.01580   -0.15899
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別                          0.32580    0.32600  -0.00020   -0.06135
國泰中國新興戰略基金人民幣級別                                      3.83550    3.87810  -0.04260   -1.09848
國泰中國新興戰略基金台幣級別                                       17.09000   17.31000  -0.22000   -1.27094
國泰中國新興戰略基金美元級別                                        0.54760    0.55410  -0.00650   -1.17307
國泰中港台基金人民幣級別                                            2.82170    2.86150  -0.03980   -1.39088
國泰中港台基金台幣級別                                             12.58000   12.78000  -0.20000   -1.56495
國泰中港台基金美元級別                                              0.40780    0.41390  -0.00610   -1.47379
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                   26.24000   27.27000  -1.03000   -3.77704
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                       13.05000   12.65000   0.40000    3.16206
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                       32.59000   34.76000  -2.17000   -6.24281
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A                         10.39870   10.42140  -0.02270   -0.21782
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B                         10.20850   10.23090  -0.02240   -0.21894
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB                        10.23230   10.25470  -0.02240   -0.21844
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A                          0.33570    0.33600  -0.00030   -0.08929
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B                          0.32940    0.32970  -0.00030   -0.09099
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB                         0.33010    0.33040  -0.00030   -0.09080
國泰台灣貨幣市場基金                                               12.41920   12.41910   0.00010    0.00081
國泰全球高股息基金-人民幣級別                                       2.35490    2.40290  -0.04800   -1.99759
國泰全球高股息基金-台幣級別                                        10.51000   10.75000  -0.24000   -2.23256
國泰全球高股息基金-美金級別                                         0.33940    0.34660  -0.00720   -2.07732
國泰全球高股息基金-澳幣級別                                         0.48310    0.49160  -0.00850   -1.72905
國泰全球基礎建設基金台幣級別                                       12.58000   12.70000  -0.12000   -0.94488
國泰全球基礎建設基金美元級別                                        0.43230    0.43560  -0.00330   -0.75758
國泰全球資源基金台幣級別                                            5.33000    5.48000  -0.15000   -2.73723
國泰全球資源基金美元級別                                            0.16970    0.17420  -0.00450   -2.58324
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型)              0.39570    0.39920  -0.00350   -0.87675
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)                0.35640    0.35960  -0.00320   -0.88988
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型)              0.42030    0.42410  -0.00380   -0.89602
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型)           10.60000   10.70000  -0.10000   -0.93458
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型)              9.40000    9.49000  -0.09000   -0.94837
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型)              0.50670    0.50930  -0.00260   -0.51050
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金                 20.22000   20.44000  -0.22000   -1.07632
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                        20.71000   21.01000  -0.30000   -1.42789
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型)                          2.37310    2.37660  -0.00350   -0.14727
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型)                           10.59950   10.63470  -0.03520   -0.33099
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型)                              9.45240    9.48380  -0.03140   -0.33109
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型)                            0.34290    0.34370  -0.00080   -0.23276
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型)                              0.30580    0.30650  -0.00070   -0.22838
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型)                            0.48500    0.48430   0.00070    0.14454
國泰亞洲成長基金台幣級別                                           10.74000   10.74000   0.00000    0.00000
國泰亞洲成長基金美元級別                                            0.35850    0.35830   0.00020    0.05582
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別                    17.29000   17.60000  -0.31000   -1.76136
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別                     0.55860    0.56810  -0.00950   -1.67224
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-新台幣B(配息型)             17.29000   17.60000  -0.31000   -1.76136
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-澳幣A(不配息型)              0.79120    0.80180  -0.01060   -1.32203
國泰科技生化基金                                                   26.95000   27.61000  -0.66000   -2.39044
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                          26.48000   27.17000  -0.69000   -2.53957
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金           13.79000   13.45000   0.34000    2.52788
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金    37.77490   37.69020   0.08470    0.22473
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    20.39790   20.46720  -0.06930   -0.33859
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    17.56220   17.45520   0.10700    0.61300
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基   38.64710   38.59380   0.05330    0.13811
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等   40.17070   40.16770   0.00300    0.00747
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金         42.86330   42.87190  -0.00860   -0.02006
國泰紐幣2021保本基金                                               12.27090   12.27090   0.00000    0.00000
國泰紐幣八年期保本基金                                             12.57140   12.56740   0.00400    0.03183
國泰紐幣保本基金                                                   12.50310   12.50170   0.00140    0.01120
國泰國泰基金台幣I級別                                              18.10000   18.57000  -0.47000   -2.53096
國泰國泰基金台幣級別                                               18.10000   18.57000  -0.47000   -2.53096
國泰富時中國A50基金                                                18.02000   17.96000   0.06000    0.33408
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型)              10.32000   10.36000  -0.04000   -0.38610
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型)                 9.98000   10.02000  -0.04000   -0.39920
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型)               0.33210    0.33320  -0.00110   -0.33013
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型)               0.47970    0.47950   0.00020    0.04171
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型)                         10.50350   10.53490  -0.03140   -0.29806
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型)                            7.45480    7.47710  -0.02230   -0.29824
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型)                          0.35520    0.35580  -0.00060   -0.16863
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型)                            0.24090    0.24130  -0.00040   -0.16577
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C                  2.15730    2.16300  -0.00570   -0.26352
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A                    9.57720    9.62200  -0.04480   -0.46560
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B                    0.30860    0.30960  -0.00100   -0.32300
國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金       40.13850   40.16490  -0.02640   -0.06573
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                            17.29000   17.30000  -0.01000   -0.05780
國泰新興市場基金台幣級別                                           11.27000   11.37000  -0.10000   -0.87951
國泰新興市場基金美元級別                                            0.36440    0.36700  -0.00260   -0.70845
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A                              2.28300    2.28440  -0.00140   -0.06129
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B                                1.48680    1.48770  -0.00090   -0.06050
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A                                0.33910    0.33960  -0.00050   -0.14723
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I                                0.33570    0.33590  -0.00020   -0.05954
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B                                  0.22300    0.22340  -0.00040   -0.17905
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A                             10.38990   10.40770  -0.01780   -0.17103
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B                                6.63930    6.65070  -0.01140   -0.17141
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                   15.52000   15.17000   0.35000    2.30719
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                   27.78000   29.16000  -1.38000   -4.73251
國泰價值卓越基金                                                   12.16000   12.48000  -0.32000   -2.56410
國泰歐洲精選基金-台幣級別                                           9.93000   10.00000  -0.07000   -0.70000
國泰歐洲精選基金-美元級別                                           0.33720    0.33930  -0.00210   -0.61892
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                    38.66080   38.69080  -0.03000   -0.07754
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金              18.81000   19.45000  -0.64000   -3.29049
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                              17.99000   18.20000  -0.21000   -1.15385
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                  16.92000   17.42000  -0.50000   -2.87026
國泰豐益債券組合基金台幣級別                                       12.03350   12.03570  -0.00220   -0.01828
國泰豐益債券組合基金美元級別                                        0.39500    0.39490   0.00010    0.02532
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                         10.00030    0.00000  10.00030    0.00000
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元)                           10.00030    0.00000  10.00030    0.00000
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                         10.00030    0.00000  10.00030    0.00000
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                         10.00030    0.00000  10.00030    0.00000
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元)                           10.00030    0.00000  10.00030    0.00000
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                         10.00030    0.00000  10.00030    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣                           9.58320    9.58690  -0.00370   -0.03859
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣                           8.19850    8.21430  -0.01580   -0.19235
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣                          10.73220   10.73640  -0.00420   -0.03912
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.29630    9.31420  -0.01790   -0.19218
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.23580   11.23490   0.00090    0.00801
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.79350    9.80550  -0.01200   -0.12238
第一金大中華基金                                                   23.18000   23.52000  -0.34000   -1.44558
第一金小型精選基金                                                 28.62000   29.33000  -0.71000   -2.42073
第一金中國世紀基金-人民幣                                          11.61000   11.67000  -0.06000   -0.51414
第一金中國世紀基金-美元                                             7.18210    7.22380  -0.04170   -0.57726
第一金中國世紀基金-美元-N                                           7.18270    7.22440  -0.04170   -0.57721
第一金中國世紀基金-新臺幣                                           8.47000    8.53000  -0.06000   -0.70340
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                         8.47000    8.53000  -0.06000   -0.70340
第一金中概平衡基金                                                 21.89000   22.30000  -0.41000   -1.83857
第一金台灣貨幣市場基金                                             15.26320   15.26300   0.00020    0.00131
第一金全家福貨幣市場基金                                          177.98200  177.98000   0.00200    0.00112
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                       9.17210    9.50240  -0.33030   -3.47596
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                     9.17210    9.50270  -0.33060   -3.47901
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                     9.37000    9.72000  -0.35000   -3.60082
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                   9.37000    9.72000  -0.35000   -3.60082
第一金全球FinTech金融科技基金-美元                                 12.94490   13.30810  -0.36320   -2.72916
第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N                               12.94560   13.30880  -0.36320   -2.72902
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣                               12.47000   12.84000  -0.37000   -2.88162
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N                             12.48000   12.84000  -0.36000   -2.80374
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                            9.53130    9.55600  -0.02470   -0.25848
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                          9.53420    9.55890  -0.02470   -0.25840
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                          9.21220    9.24320  -0.03100   -0.33538
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                        9.23640    9.26740  -0.03100   -0.33451
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                           10.06110   10.08700  -0.02590   -0.25677
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                          9.73770    9.77050  -0.03280   -0.33570
第一金全球大趨勢基金                                               21.84000   22.51000  -0.67000   -2.97645
第一金全球不動產證券化基金A                                         7.94620    7.94330   0.00290    0.03651
第一金全球不動產證券化基金B                                         5.62150    5.61950   0.00200    0.03559
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                    9.21530    9.24290  -0.02760   -0.29861
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                  9.21680    9.24400  -0.02720   -0.29424
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                  8.93000    8.96000  -0.03000   -0.33482
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N                8.93000    8.96000  -0.03000   -0.33482
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                    9.64720    9.67570  -0.02850   -0.29455
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                  9.64850    9.67710  -0.02860   -0.29554
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                  9.34000    9.38000  -0.04000   -0.42644
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N                9.35000    9.38000  -0.03000   -0.31983
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                              8.31130    8.41190  -0.10060   -1.19592
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                              9.88880   10.00850  -0.11970   -1.19598
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                              9.53680    9.53660   0.00020    0.00210
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                            9.53590    9.53730  -0.00140   -0.01468
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                                7.83760    7.83940  -0.00180   -0.02296
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                              8.70270    8.71000  -0.00730   -0.08381
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                            8.70320    8.71060  -0.00740   -0.08495
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                             11.16600   11.16770  -0.00170   -0.01522
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                           11.16690   11.16850  -0.00160   -0.01433
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                                9.93370    9.93610  -0.00240   -0.02415
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                             14.70430   14.71670  -0.01240   -0.08426
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元                              12.42490   12.79990  -0.37500   -2.92971
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N                            12.44050   12.81600  -0.37550   -2.92993
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣                            11.76000   12.13000  -0.37000   -3.05029
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                          11.79000   12.16000  -0.37000   -3.04276
第一金亞洲科技基金                                                 16.96000   17.14000  -0.18000   -1.05018
第一金亞洲新興市場基金                                             12.12000   12.21000  -0.09000   -0.73710
第一金店頭市場基金                                                  7.45000    7.55000  -0.10000   -1.32450
第一金創新趨勢基金                                                 19.18000   19.58000  -0.40000   -2.04290
第一金電子基金                                                     27.54000   27.93000  -0.39000   -1.39635
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                       17.62000   18.16000  -0.54000   -2.97357
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                           21.57000   21.09000   0.48000    2.27596
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金(人民幣)                                          6.97000    7.01000  -0.04000   -0.57061
統一大中華中小基金(美元)                                            6.32000    6.35000  -0.03000   -0.47244
統一大中華中小基金(新台幣)                                          9.36000    9.43000  -0.07000   -0.74231
統一大東協高股息基金(人民幣)                                        9.99000   10.11000  -0.12000   -1.18694
統一大東協高股息基金(美元)                                          9.19000    9.31000  -0.12000   -1.28894
統一大東協高股息基金(新台幣)                                        9.50000    9.63000  -0.13000   -1.34995
統一大滿貫基金-A類型                                               27.85000   28.83000  -0.98000   -3.39924
統一大滿貫基金-I類型                                               27.85000   28.83000  -0.98000   -3.39924
統一大龍印基金                                                     12.83000   12.93000  -0.10000   -0.77340
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                          8.07000    8.14000  -0.07000   -0.85995
統一大龍騰中國基金(美元)                                            7.32000    7.38000  -0.06000   -0.81301
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                          8.34000    8.42000  -0.08000   -0.95012
統一中小基金                                                       20.70000   21.35000  -0.65000   -3.04450
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                               9.81320    9.81840  -0.00520   -0.05296
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                                 9.05500    9.06300  -0.00800   -0.08827
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                               8.79450    8.80780  -0.01330   -0.15100
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                              11.76880   11.77510  -0.00630   -0.05350
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                                10.79570   10.80530  -0.00960   -0.08885
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                              10.47090   10.48680  -0.01590   -0.15162
統一台灣動力基金                                                   14.02000   14.44000  -0.42000   -2.90859
統一全天候基金-A類型                                               95.07000   96.88000  -1.81000   -1.86829
統一全天候基金-I類型                                               95.19000   96.99000  -1.80000   -1.85586
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                             8.41280    8.52630  -0.11350   -1.33118
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                               8.04160    8.15300  -0.11140   -1.36637
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                             8.02570    8.13590  -0.11020   -1.35449
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                             8.76820    8.88650  -0.11830   -1.33123
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                               8.38860    8.50480  -0.11620   -1.36629
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                             8.36500    8.47980  -0.11480   -1.35381
統一全球債券組合基金                                               11.86510   11.88720  -0.02210   -0.18591
統一全球新科技基金(人民幣)                                         14.88000   15.47000  -0.59000   -3.81383
統一全球新科技基金(美元)                                           13.88000   14.43000  -0.55000   -3.81150
統一全球新科技基金(新台幣)                                         13.34000   13.89000  -0.55000   -3.95968
統一亞太基金                                                       22.40000   22.69000  -0.29000   -1.27810
統一亞洲大金磚基金                                                 11.08000   11.21000  -0.13000   -1.15968
統一奔騰基金                                                       49.48000   50.59000  -1.11000   -2.19411
統一強棒貨幣市場基金                                               16.67180   16.67160   0.00020    0.00120
統一強漢基金(人民幣)                                                8.72000    8.77000  -0.05000   -0.57013
統一強漢基金(美元)                                                  7.78000    7.82000  -0.04000   -0.51151
統一強漢基金(新台幣)                                               20.54000   20.67000  -0.13000   -0.62893
統一統信基金                                                       23.82000   24.73000  -0.91000   -3.67974
統一黑馬基金                                                       49.91000   51.13000  -1.22000   -2.38607
統一新亞洲科技能源基金                                             15.70000   16.07000  -0.37000   -2.30243
統一新興市場企業債券基金-月配型                                     7.89620    7.90990  -0.01370   -0.17320
統一新興市場企業債券基金-累積型                                    10.11700   10.13450  -0.01750   -0.17268
統一經建基金                                                       39.83000   40.60000  -0.77000   -1.89655
統一龍馬基金                                                       53.03000   54.96000  -1.93000   -3.51164
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                     15.71000   16.03000  -0.32000   -1.99626
野村中小基金-S類型                                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                              39.14000   39.82000  -0.68000   -1.70768
野村中國機會基金                                                   11.74000   11.86000  -0.12000   -1.01180
野村巴西基金                                                        5.88000    6.09000  -0.21000   -3.44828
野村日本領先基金-S類型                                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                          11.39000   11.39000   0.00000    0.00000
野村台灣高股息基金                                                 22.71000   23.01000  -0.30000   -1.30378
野村台灣運籌基金                                                   30.30000   30.92000  -0.62000   -2.00517
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價                 9.43020    9.43470  -0.00450   -0.04770
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                   9.34110    9.34590  -0.00480   -0.05136
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價                 9.42180    9.43130  -0.00950   -0.10073
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價                 9.74710    9.75170  -0.00460   -0.04717
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                   9.58310    9.58830  -0.00520   -0.05423
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價                 9.52420    9.53390  -0.00970   -0.10174
野村平衡基金                                                       16.90000   17.14000  -0.24000   -1.40023
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                            8.87000    8.86000   0.01000    0.11287
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                         9.39000    9.36000   0.03000    0.32051
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                           12.89000   12.87000   0.02000    0.15540
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                        10.76000   10.72000   0.04000    0.37313
野村全球生技醫療基金                                               16.32000   17.04000  -0.72000   -4.22535
野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價                            10.01080   10.00450   0.00630    0.06297
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價                               9.94650    9.93960   0.00690    0.06942
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價                             9.94400    9.94250   0.00150    0.01509
野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價                            10.01080   10.00450   0.00630    0.06297
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價                               9.94640    9.93950   0.00690    0.06942
野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價                             9.94410    9.94260   0.00150    0.01509
野村全球品牌基金                                                   25.02000   25.34000  -0.32000   -1.26283
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                                 12.52000   12.77000  -0.25000   -1.95771
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                              10.61000   10.80000  -0.19000   -1.75926
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                                 18.92000   19.29000  -0.37000   -1.91809
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                              11.85000   12.07000  -0.22000   -1.82270
野村全球短期收益基金-人民幣計價                                     9.99860   10.00240  -0.00380   -0.03799
野村全球短期收益基金-美元計價                                      10.40940   10.41410  -0.00470   -0.04513
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                    10.30920   10.31910  -0.00990   -0.09594
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                             9.11780    9.20250  -0.08470   -0.92040
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                               8.88540    8.96820  -0.08280   -0.92326
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                             8.51030    8.59690  -0.08660   -1.00734
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                            10.88630   10.98760  -0.10130   -0.92195
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                              10.37760   10.47430  -0.09670   -0.92321
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                            10.00490   10.10650  -0.10160   -1.00529
野村成長基金                                                       25.37000   25.95000  -0.58000   -2.23507
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                         8.27510    8.29800  -0.02290   -0.27597
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                           8.27530    8.29850  -0.02320   -0.27957
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         8.46950    8.50230  -0.03280   -0.38578
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                         8.87790    8.90240  -0.02450   -0.27521
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                           8.77010    8.79470  -0.02460   -0.27971
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                         8.97470    9.00950  -0.03480   -0.38626
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                                10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                  7.82000    7.84000  -0.02000   -0.25510
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                                10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                                 11.30000   11.33000  -0.03000   -0.26478
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                             9.15220    9.17030  -0.01810   -0.19738
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                               9.19410    9.21220  -0.01810   -0.19648
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                             9.32660    9.35140  -0.02480   -0.26520
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                             9.77790    9.79750  -0.01960   -0.20005
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                               9.72690    9.74610  -0.01920   -0.19700
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                             9.87220    9.89840  -0.02620   -0.26469
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                           8.38660    8.40700  -0.02040   -0.24265
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                         8.94670    8.96260  -0.01590   -0.17740
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                           8.81020    8.82590  -0.01570   -0.17789
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                          12.91690   12.94850  -0.03160   -0.24404
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                        11.97580   11.99730  -0.02150   -0.17921
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                           9.73100    9.74840  -0.01740   -0.17849
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型     9.98710    9.98800  -0.00090   -0.00901
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型     9.98970    9.99130  -0.00160   -0.01601
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.02930   10.03290  -0.00360   -0.03588
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型     9.98690    9.98860  -0.00170   -0.01702
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型     9.98800    9.98960  -0.00160   -0.01602
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.02920   10.03290  -0.00370   -0.03688
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價       9.69700    9.69770  -0.00070   -0.00722
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價         9.69590    9.69630  -0.00040   -0.00413
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價       9.72600    9.73900  -0.01300   -0.13348
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                              9.91620    9.91840  -0.00220   -0.02218
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                          10.07020   10.06630   0.00390    0.03874
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                             9.68820    9.68470   0.00350    0.03614
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           9.24670    9.24900  -0.00230   -0.02487
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          11.16250   11.16520  -0.00270   -0.02418
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                            9.79890    9.88960  -0.09070   -0.91713
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                                10.81030   10.89600  -0.08570   -0.78653
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                  10.29540   10.38150  -0.08610   -0.82936
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.12180   10.21540  -0.09360   -0.91626
野村泰國基金                                                       40.28000   41.39000  -1.11000   -2.68181
野村高科技基金                                                      8.22000    8.39000  -0.17000   -2.02622
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                            9.80920    9.93760  -0.12840   -1.29206
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                         9.82910    9.94530  -0.11620   -1.16839
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                        10.19330   10.34270  -0.14940   -1.44450
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                           9.20030    9.31070  -0.11040   -1.18573
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         9.17730    9.29760  -0.12030   -1.29388
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                           9.03420    9.14400  -0.10980   -1.20079
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                        11.39400   11.52840  -0.13440   -1.16582
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                        12.80670   13.00840  -0.20170   -1.55054
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                          10.34290   10.46690  -0.12400   -1.18469
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.32370   10.45900  -0.13530   -1.29362
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                          10.41900   10.54550  -0.12650   -1.19956
野村貨幣市場基金                                                   16.27940   16.27920   0.00020    0.00123
野村新馬基金                                                       14.92000   14.97000  -0.05000   -0.33400
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價               9.92780    9.93300  -0.00520   -0.05235
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價                 9.74840    9.75550  -0.00710   -0.07278
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價       9.81780    9.83660  -0.01880   -0.19112
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民     9.77630    9.77100   0.00530    0.05424
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元     9.75450    9.74900   0.00550    0.05642
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺     9.76660    9.76620   0.00040    0.00410
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民     9.85530    9.85010   0.00520    0.05279
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元     9.81600    9.81120   0.00480    0.04892
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺     9.80540    9.80370   0.00170    0.01734
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計     9.75410    9.75970  -0.00560   -0.05738
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價     9.69690    9.70290  -0.00600   -0.06184
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計     9.67530    9.68560  -0.01030   -0.10634
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計     9.75410    9.75970  -0.00560   -0.05738
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價     9.69690    9.70290  -0.00600   -0.06184
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計     9.67540    9.68560  -0.01020   -0.10531
野村新興高收益債組合基金-S類型                                      9.99690   10.00820  -0.01130   -0.11291
野村新興高收益債組合基金-月配型                                     7.80390    7.81310  -0.00920   -0.11775
野村新興高收益債組合基金-累積型                                    11.65610   11.66990  -0.01380   -0.11825
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                      7.47000    7.39000   0.08000    1.08254
野村精選貨幣市場基金                                               12.08490   12.08480   0.00010    0.00083
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                    11.00000   11.05000  -0.05000   -0.45249
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                      10.16000   10.21000  -0.05000   -0.48972
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                             9.83000    9.92000  -0.09000   -0.90726
野村歐洲高股息基金季配型                                            7.44000    7.55000  -0.11000   -1.45695
野村歐洲高股息基金累積型                                           10.59000   10.74000  -0.15000   -1.39665
野村積極成長基金                                                   10.70000   10.95000  -0.25000   -2.28311
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                        7.65000    7.84000  -0.19000   -2.42347
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                    27.85000   28.55000  -0.70000   -2.45184
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                               10.26180   10.27240  -0.01060   -0.10319
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                             8.50060    8.50310  -0.00250   -0.02940
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                               7.83250    7.83540  -0.00290   -0.03701
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                             7.75710    7.76500  -0.00790   -0.10174
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                            11.66030   11.66410  -0.00380   -0.03258
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                              10.47610   10.48010  -0.00400   -0.03817
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                            10.40860   10.41910  -0.01050   -0.10078
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                        9.85000   10.09000  -0.24000   -2.37859
野村環球基金-人民幣計價                                            15.00000   15.33000  -0.33000   -2.15264
野村環球基金-美元計價                                              11.66000   11.92000  -0.26000   -2.18121
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                    16.38000   16.77000  -0.39000   -2.32558
野村鴻利基金                                                       19.20000   19.56000  -0.36000   -1.84049
野村鴻揚貨幣市場基金                                               16.86610   16.86600   0.00010    0.00059
野村鴻運基金                                                       16.28000   16.66000  -0.38000   -2.28091
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                      8.61000    8.77000  -0.16000   -1.82440
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                     11.83000   11.65000   0.18000    1.54506
野村鑫平衡組合基金-S類型                                            9.38000    9.43000  -0.05000   -0.53022
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                        13.95000   14.01000  -0.06000   -0.42827
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                       10.07550   10.08970  -0.01420   -0.14074
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                    13.21640   13.23510  -0.01870   -0.14129
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凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.02220   10.02590  -0.00370   -0.03690
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)                                  9.86510    9.87680  -0.01170   -0.11846
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                  9.59800    9.60740  -0.00940   -0.09784
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                  9.60230    9.60890  -0.00660   -0.06869
凱基台商天下基金                                                   11.54000   11.64000  -0.10000   -0.85911
凱基台灣精五門基金                                                 17.02000   17.53000  -0.51000   -2.90930
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金       38.84750   38.70910   0.13840    0.35754
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類   39.00520   38.92990   0.07530    0.19342
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金      40.26610   40.21680   0.04930    0.12259
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                           9.96000   10.10000  -0.14000   -1.38614
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                     9.37000    9.50000  -0.13000   -1.36842
凱基全球高效平衡基?(美元)                                          10.18580   10.31080  -0.12500   -1.21232
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                     12.49000   12.58000  -0.09000   -0.71542
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                       11.17270   11.25900  -0.08630   -0.76650
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                     11.06000   11.16000  -0.10000   -0.89606
凱基凱旋貨幣市場基金                                               11.55210   11.55200   0.00010    0.00087
凱基開創基金                                                       22.64000   23.23000  -0.59000   -2.53982
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                         20.43000   21.39000  -0.96000   -4.48808
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                         19.71400   20.61330  -0.89930   -4.36272
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                     16.07000   16.21000  -0.14000   -0.86366
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                     15.28410   15.39600  -0.11190   -0.72681
凱基新興趨勢ETF組合基金                                             6.96000    7.09000  -0.13000   -1.83357
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                       11.42000   11.68000  -0.26000   -2.22603
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                         11.00380   11.26310  -0.25930   -2.30221
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                       10.58000   10.84000  -0.26000   -2.39852
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                       11.30430   11.57390  -0.26960   -2.32938
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                     11.64000   11.93000  -0.29000   -2.43085
凱基護城河基金-台幣計價A                                           12.41000   12.71000  -0.30000   -2.36035
凱基護城河基金-美元計價B                                           12.10820   12.38620  -0.27800   -2.24443
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金         14.64000   14.04000   0.60000    4.27350
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金         29.63000   32.40000  -2.77000   -8.54938
富邦NASDAQ-100基金                                                 28.65000   30.08000  -1.43000   -4.75399
富邦上証180基金                                                    26.81000   26.73000   0.08000    0.29929
富邦大中華成長基金-(美元)                                           0.16830    0.16910  -0.00080   -0.47309
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                         5.21000    5.24000  -0.03000   -0.57252
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                    7.84000    7.87000  -0.03000   -0.38119
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                   34.59000   34.41000   0.18000    0.52310
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                               10.90720   10.91130  -0.00410   -0.03758
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                                 10.05270   10.05770  -0.00500   -0.04971
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                                9.64010    9.66260  -0.02250   -0.23286
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                                9.47310    9.47670  -0.00360   -0.03799
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                  8.65900    8.66340  -0.00440   -0.05079
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                                8.30950    8.32890  -0.01940   -0.23292
富邦中國政策金融債券ETF基金                                        20.22230   20.20120   0.02110    0.10445
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                        11.40340   11.40240   0.00100    0.00877
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                        10.36600   10.38620  -0.02020   -0.19449
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)             12.85370   12.86040  -0.00670   -0.05210
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)                1.88860    1.88950  -0.00090   -0.04763
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)              9.26210    9.26680  -0.00470   -0.05072
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)                1.40890    1.40960  -0.00070   -0.04966
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)               11.78620   11.78680  -0.00060   -0.00509
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                  1.70990    1.71050  -0.00060   -0.03508
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)               10.11990   10.12050  -0.00060   -0.00593
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                  1.48700    1.48750  -0.00050   -0.03361
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                  15.53000   15.12000   0.41000    2.71164
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                  20.02000   21.21000  -1.19000   -5.61056
富邦日本東証基金                                                   20.75000   21.38000  -0.63000   -2.94668
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                    41.99000   42.73000  -0.74000   -1.73180
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                    42.53000   43.23000  -0.70000   -1.61925
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                    46.26000   47.45000  -1.19000   -2.50790
富邦台灣心基金                                                     18.64000   19.15000  -0.51000   -2.66319
富邦台灣釆吉50基金                                                 43.62000   44.72000  -1.10000   -2.45975
富邦台灣科技指數基金                                               47.53000   49.34000  -1.81000   -3.66842
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收   40.37620   40.35640   0.01980    0.04906
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF    41.53220   41.55880  -0.02660   -0.06401
富邦全球不動產基金-(美元)                                           0.28600    0.28460   0.00140    0.49192
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                         9.04000    9.01000   0.03000    0.33296
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                              2.54080    2.53810   0.00270    0.10638
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                                0.33740    0.33730   0.00010    0.02965
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                             10.45540   10.45370   0.00170    0.01626
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                              2.19810    2.19580   0.00230    0.10475
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                                0.32240    0.32230   0.00010    0.03103
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                              8.98710    8.98560   0.00150    0.01669
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                             20.87000   20.62000   0.25000    1.21242
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金                 15.56000   15.66000  -0.10000   -0.63857
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金                 25.86000   25.60000   0.26000    1.01563
富邦吉祥貨幣市場基金                                               15.65160   15.65140   0.00020    0.00128
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金          39.78530   39.78080   0.00450    0.01131
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券   39.10080   39.04390   0.05690    0.14573
富邦長紅基金                                                       53.08000   54.43000  -1.35000   -2.48025
富邦科技基金                                                       19.67000   20.15000  -0.48000   -2.38213
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金           40.78240   40.80350  -0.02110   -0.05171
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金        38.50730   38.42390   0.08340    0.21705
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金          39.14760   39.06490   0.08270    0.21170
富邦恒生國企ETF基金                                                19.31000   19.38000  -0.07000   -0.36120
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金              14.91000   14.80000   0.11000    0.74324
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金              24.47000   24.80000  -0.33000   -1.33065
富邦高成長基金                                                     20.47000   20.98000  -0.51000   -2.43089
富邦基金A類型                                                      11.34000   11.59000  -0.25000   -2.15703
富邦基金I類型                                                      11.34000   11.59000  -0.25000   -2.15703
富邦深証100基金                                                     8.15000    8.15000   0.00000    0.00000
富邦富時歐洲ETF基金                                                19.00000   19.15000  -0.15000   -0.78329
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                  0.41050    0.41110  -0.00060   -0.14595
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                               12.19470   12.20540  -0.01070   -0.08767
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                                9.36280    9.37100  -0.00820   -0.08750
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                  0.30180    0.30220  -0.00040   -0.13236
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                                8.68400    8.69160  -0.00760   -0.08744
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                                8.99200    8.94980   0.04220    0.47152
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                              9.52860    9.49550   0.03310    0.34859
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                                8.77980    8.73860   0.04120    0.47147
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                              9.29700    9.26470   0.03230    0.34864
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                      18.28000   18.61000  -0.33000   -1.77324
富邦精準基金                                                       38.70000   39.52000  -0.82000   -2.07490
富邦精銳中小基金                                                    9.13000    9.43000  -0.30000   -3.18134
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                       14.91000   15.33000  -0.42000   -2.73973
富邦臺灣公司治理100基金                                            20.04000   20.47000  -0.43000   -2.10064
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金               8.41000    8.21000   0.20000    2.43605
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金              12.04000   12.64000  -0.60000   -4.74684
富邦標普美國特別股ETF基金                                          19.51000   19.58000  -0.07000   -0.35751
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                            9.92370    9.92760  -0.00390   -0.03928
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                              9.63050    9.64170  -0.01120   -0.11616
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                            9.81200    9.84000  -0.02800   -0.28455
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                            9.61350    9.61720  -0.00370   -0.03847
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                              9.28820    9.29910  -0.01090   -0.11722
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                            9.44630    9.47320  -0.02690   -0.28396
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富達台灣成長基金                                                   27.82000   28.40000  -0.58000   -2.04225
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別           9.64900    9.68140  -0.03240   -0.33466
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別                 9.58990    9.62260  -0.03270   -0.33982
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.61820    9.65370  -0.03550   -0.36773
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別             9.64890    9.68130  -0.03240   -0.33467
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別                   9.58990    9.62260  -0.03270   -0.33982
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別                 9.61870    9.65380  -0.03510   -0.36359
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別                 8.48350    8.49600  -0.01250   -0.14713
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                       9.01110    9.02470  -0.01360   -0.15070
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                     8.76340    8.77890  -0.01550   -0.17656
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                   9.57380    9.58770  -0.01390   -0.14498
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                         9.58150    9.59600  -0.01450   -0.15110
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                       9.32410    9.34060  -0.01650   -0.17665
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                    10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                       9.40320    9.42010  -0.01690   -0.17940
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                     8.19700    8.18330   0.01370    0.16741
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                           9.23120    9.21630   0.01490    0.16167
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                         8.74580    8.73400   0.01180    0.13510
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                      10.31710   10.29960   0.01750    0.16991
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                            10.09210   10.07590   0.01620    0.16078
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                           9.63980    9.62690   0.01290    0.13400
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                        8.87980    8.86750   0.01230    0.13871
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                          9.48500    9.47210   0.01290    0.13619
富達卓越領航全球組合基金                                           14.30000   14.35000  -0.05000   -0.34843
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別           8.42590    8.41030   0.01560    0.18549
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別                 9.12070    9.10440   0.01630    0.17903
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別               8.83530    8.82160   0.01370    0.15530
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別             9.68160    9.66360   0.01800    0.18627
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                   9.65100    9.63370   0.01730    0.17958
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別                 9.38700    9.37240   0.01460    0.15578
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別               8.93730    8.92340   0.01390    0.15577
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別                 9.47030    9.45560   0.01470    0.15546
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富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                     8.41000    8.51000  -0.10000   -1.17509
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                       8.93000    9.05000  -0.12000   -1.32597
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                     7.87000    7.99000  -0.12000   -1.50188
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                        7.05000    7.09000  -0.04000   -0.56417
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                          7.99000    8.05000  -0.06000   -0.74534
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                        7.84000    7.91000  -0.07000   -0.88496
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣                 9.73830    9.73590   0.00240    0.02465
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                   9.17690    9.17730  -0.00040   -0.00436
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣                 8.78930    8.79510  -0.00580   -0.06595
富蘭克林華美中華基金                                               10.73000   10.85000  -0.12000   -1.10599
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                               17.41000   17.84000  -0.43000   -2.41031
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                                 17.92000   18.21000  -0.29000   -1.59253
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                      10.12000   10.33000  -0.21000   -2.03291
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                     9.86000   10.08000  -0.22000   -2.18254
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                               7.72780    7.75230  -0.02450   -0.31604
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                           8.79470    8.81630  -0.02160   -0.24500
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                           9.52920    9.55250  -0.02330   -0.24392
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                               9.09570    9.12450  -0.02880   -0.31563
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                       11.04780   11.04840  -0.00060   -0.00543
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                        8.64210    8.64250  -0.00040   -0.00463
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                        9.01470    9.01520  -0.00050   -0.00555
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                       13.29690   13.28730   0.00960    0.07225
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                       10.21610   10.20870   0.00740    0.07249
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                         10.08380   10.08350   0.00030    0.00298
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                          7.57330    7.57310   0.00020    0.00264
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                          9.00340    9.00310   0.00030    0.00333
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                       10.68210   10.68980  -0.00770   -0.07203
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                        7.49130    7.49670  -0.00540   -0.07203
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                        8.92450    8.93090  -0.00640   -0.07166
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                         10.37620   10.37560   0.00060    0.00578
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                          7.61780    7.61740   0.00040    0.00525
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                                 8.04670    8.06050  -0.01380   -0.17121
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                             9.01970    9.02840  -0.00870   -0.09636
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                             9.84180    9.85130  -0.00950   -0.09643
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                                12.45810   12.47940  -0.02130   -0.17068
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                   8.12000    8.15000  -0.03000   -0.36810
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                                 8.38000    8.41000  -0.03000   -0.35672
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                           8.91000    9.00000  -0.09000   -1.00000
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                          10.37000   10.48000  -0.11000   -1.04962
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                           8.73000    8.64000   0.09000    1.04167
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                          11.48000   11.36000   0.12000    1.05634
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                             8.77000    8.87000  -0.10000   -1.12740
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                            10.01000   10.11000  -0.10000   -0.98912
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                           8.28000    8.38000  -0.10000   -1.19332
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                           9.44000    9.56000  -0.12000   -1.25523
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                             9.13000    9.18000  -0.05000   -0.54466
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                               9.07000    9.12000  -0.05000   -0.54825
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                               9.83000    9.88000  -0.05000   -0.50607
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                             8.85000    8.90000  -0.05000   -0.56180
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                             9.56000    9.62000  -0.06000   -0.62370
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                                 12.29970   12.48950  -0.18980   -1.51968
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                            9.62000    9.62000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                           9.62000    9.62000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                           10.01000    9.99000   0.02000    0.20020
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                          10.01000    9.98000   0.03000    0.30060
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                              9.69000    9.69000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                              9.55000    9.55000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                             9.55000    9.55000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                           10.21000   10.22000  -0.01000   -0.09785
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                           10.07000   10.08000  -0.01000   -0.09921
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                          10.07000   10.08000  -0.01000   -0.09921
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                         9.44000    9.50000  -0.06000   -0.63158
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                       9.69000    9.77000  -0.08000   -0.81883
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                         9.19000    9.31000  -0.12000   -1.28894
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                       9.44000    9.57000  -0.13000   -1.35841
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                         8.89000    9.03000  -0.14000   -1.55039
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                       9.13000    9.28000  -0.15000   -1.61638
富蘭克林華美第一富基金                                             32.67000   33.64000  -0.97000   -2.88347
富蘭克林華美貨幣市場基金                                           10.31180   10.31170   0.00010    0.00097
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                               8.77000    8.91000  -0.14000   -1.57127
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                               9.19000    9.34000  -0.15000   -1.60600
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                             9.00000    9.16000  -0.16000   -1.74672
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                             9.44000    9.60000  -0.16000   -1.66667
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                  13.81000   14.10000  -0.29000   -2.05674
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                    12.72000   13.00000  -0.28000   -2.15385
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                  14.81000   15.15000  -0.34000   -2.24422
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                      7.26260    7.42750  -0.16490   -2.22013
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金                  9.70630    9.75270  -0.04640   -0.47577
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型     9.35890    9.37370  -0.01480   -0.15789
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型    10.83300   10.85010  -0.01710   -0.15760
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型           6.68880    6.70430  -0.01550   -0.23119
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型       8.80070    8.81460  -0.01390   -0.15769
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型       9.95150    9.96720  -0.01570   -0.15752
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型          10.34810   10.37200  -0.02390   -0.23043
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復華1至5年期高收益債券基金                                         20.18000   20.19000  -0.01000   -0.04953
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)                                9.83000    9.84000  -0.01000   -0.10163
復華2024到期新興市場債券基金(美元)                                  9.82000    9.82000   0.00000    0.00000
復華人民幣貨幣市場基金                                             11.67960   11.67860   0.00100    0.00856
復華人生目標基金                                                   34.03490   34.55640  -0.52150   -1.50913
復華大中華中小策略基金                                              7.81000    7.88000  -0.07000   -0.88832
復華中小精選基金                                                   55.60000   57.58000  -1.98000   -3.43869
復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金                             49.93130   49.90900   0.02230    0.04468
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                        8.20000    8.28000  -0.08000   -0.96618
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                        7.26000    7.35000  -0.09000   -1.22449
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                     10.83000   10.84000  -0.01000   -0.09225
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                      9.89000    9.91000  -0.02000   -0.20182
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                       9.39000    9.41000  -0.02000   -0.21254
復華六年到期新興市場債券基金                                        9.89000    9.89000   0.00000    0.00000
復華台灣智能基金                                                   11.43000   11.49000  -0.06000   -0.52219
復華全方位基金                                                     25.40000   26.02000  -0.62000   -2.38278
復華全球大趨勢基金-美元                                            12.09000   12.48000  -0.39000   -3.12500
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                          19.04000   19.69000  -0.65000   -3.30117
復華全球平衡基金-美元                                               8.79000    8.89000  -0.10000   -1.12486
復華全球平衡基金-新臺幣                                            18.76000   19.01000  -0.25000   -1.31510
復華全球物聯網科技基金-美元                                        14.07000   14.74000  -0.67000   -4.54545
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                      13.57000   14.23000  -0.66000   -4.63809
復華全球原物料基金                                                  8.57000    8.79000  -0.22000   -2.50284
復華全球消費基金-新臺幣                                            12.18000   12.41000  -0.23000   -1.85334
復華全球短期收益基金-新臺幣                                        11.43450   11.43410   0.00040    0.00350
復華全球債券基金                                                   13.18380   13.17400   0.00980    0.07439
復華全球債券組合基金                                               14.55000   14.56000  -0.01000   -0.06868
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                     13.78000   13.82000  -0.04000   -0.28944
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                      9.62000    9.65000  -0.03000   -0.31088
復華全球戰略配置強基金-美元                                         9.29000    9.32000  -0.03000   -0.32189
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                      10.49000   10.53000  -0.04000   -0.37987
復華有利貨幣市場基金                                               13.44600   13.44580   0.00020    0.00149
復華亞太平衡基金                                                   11.08000   11.11000  -0.03000   -0.27003
復華亞太成長基金                                                   12.25000   12.76000  -0.51000   -3.99687
復華亞太神龍科技基金-美元                                           8.32000    8.64000  -0.32000   -3.70370
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                         8.84000    9.19000  -0.35000   -3.80849
復華東協世紀基金                                                   11.45000   11.56000  -0.11000   -0.95156
復華南非幣長期收益基金A                                            12.73000   12.93000  -0.20000   -1.54679
復華南非幣長期收益基金B                                             7.77000    7.89000  -0.12000   -1.52091
復華南非幣短期收益基金A                                            13.66000   13.70000  -0.04000   -0.29197
復華南非幣短期收益基金B                                             8.95000    8.97000  -0.02000   -0.22297
復華美國新星基金-美元                                              11.34000   11.93000  -0.59000   -4.94552
復華美國新星基金-新臺幣                                            11.49000   12.10000  -0.61000   -5.04132
復華恒生基金                                                       18.95000   19.11000  -0.16000   -0.83726
復華恒生單日反向一倍基金                                            9.71000    9.59000   0.12000    1.25130
復華恒生單日正向二倍基金                                           24.73000   25.36000  -0.63000   -2.48423
復華神盾基金                                                       22.11580   22.47780  -0.36200   -1.61048
復華高成長基金                                                     56.87000   58.26000  -1.39000   -2.38586
復華高益策略組合基金                                               13.00000   13.01000  -0.01000   -0.07686
復華貨幣市場基金                                                   14.40730   14.40710   0.00020    0.00139
復華富時不動產證券化基金                                           18.13000   18.00000   0.13000    0.72222
復華富時台灣高股息低波動基金                                       48.70000   49.45000  -0.75000   -1.51668
復華復華基金                                                       17.69000   18.14000  -0.45000   -2.48071
復華華人世紀基金                                                   14.97000   15.05000  -0.08000   -0.53156
復華傳家二號基金                                                   27.31590   27.69050  -0.37460   -1.35281
復華傳家基金                                                       18.58970   19.27650  -0.68680   -3.56289
復華奧林匹克全球組合基金                                           14.55000   14.54000   0.01000    0.06878
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                  11.09000   11.13000  -0.04000   -0.35939
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                               13.60000   13.66000  -0.06000   -0.43924
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                                9.29000    9.33000  -0.04000   -0.42872
復華新興人民幣短期收益基金                                         10.32000   10.32000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金A                                            11.73000   11.73000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金B                                             8.91000    8.91000   0.00000    0.00000
復華新興市場10年期以上債券基金                                     18.79000   18.78000   0.01000    0.05325
復華新興市場高收益債券基金A                                         9.21000    9.23000  -0.02000   -0.21668
復華新興市場高收益債券基金B                                         5.36000    5.37000  -0.01000   -0.18622
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                              11.95000   11.98000  -0.03000   -0.25042
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                              12.04000   12.05000  -0.01000   -0.08299
復華新興市場短期收益基金                                           10.80000   10.80000   0.00000    0.00000
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                     8.54000    8.58000  -0.04000   -0.46620
復華滬深300 A股基金                                                19.61000   19.55000   0.06000    0.30691
復華數位經濟基金                                                   40.85000   42.42000  -1.57000   -3.70108
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                          9.77560    9.77470   0.00090    0.00921
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                        9.59650    9.59820  -0.00170   -0.01771
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                          9.93050    9.92960   0.00090    0.00906
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                        9.71310    9.71480  -0.00170   -0.01750
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                          9.56440    9.56540  -0.00100   -0.01045
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                       10.10200   10.11540  -0.01340   -0.13247
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                              9.60690    9.60790  -0.00100   -0.01041
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                           10.14790   10.16150  -0.01360   -0.13384
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                              9.60600    9.60700  -0.00100   -0.01041
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                           10.14980   10.16330  -0.01350   -0.13283
景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣                            9.93330    9.92670   0.00660    0.06649
景順2024到期精選新興債券基金累積型美元                              9.93390    9.93620  -0.00230   -0.02315
景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣                            9.97960    9.99420  -0.01460   -0.14608
景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣                            9.88380    9.87750   0.00630    0.06378
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣                           11.07880   10.81500   0.26380    2.43920
景順2024到期優選新興債券基金年配型美元                              9.86940    9.87170  -0.00230   -0.02330
景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣                            9.88390    9.87770   0.00620    0.06277
景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣                           11.07680   10.81300   0.26380    2.43966
景順2024到期優選新興債券基金累積型美元                              9.86980    9.87210  -0.00230   -0.02330
景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣                            9.94920    9.96370  -0.01450   -0.14553
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                              9.19290    9.18690   0.00600    0.06531
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                                8.18440    8.18970  -0.00530   -0.06472
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                              8.18550    8.20090  -0.01540   -0.18778
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                             11.54570   11.53830   0.00740    0.06413
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                               10.29570   10.30240  -0.00670   -0.06503
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                             10.41570   10.43520  -0.01950   -0.18687
景順主流基金                                                       13.83000   14.33000  -0.50000   -3.48918
景順台灣科技基金                                                   23.69000   24.65000  -0.96000   -3.89452
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                  9.48000    9.58000  -0.10000   -1.04384
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                    9.18000    9.28000  -0.10000   -1.07759
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                  8.74000    8.84000  -0.10000   -1.13122
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                   10.57000   10.69000  -0.12000   -1.12254
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                                 10.09000   10.20000  -0.11000   -1.07843
景順全球科技基金                                                   20.50000   21.42000  -0.92000   -4.29505
景順全球康健基金                                                   18.55000   19.05000  -0.50000   -2.62467
景順貨幣市場基金                                                   15.94670   15.94650   0.00020    0.00125
景順潛力基金                                                       25.31000   26.29000  -0.98000   -3.72765
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                           13.06000   13.56000  -0.50000   -3.68732
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                         12.24000   12.73000  -0.49000   -3.84918
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                      10.26000   10.53000  -0.27000   -2.56410
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                    10.45000   10.74000  -0.29000   -2.70019
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                      10.51000   10.78000  -0.27000   -2.50464
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                    10.72000   11.01000  -0.29000   -2.63397
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                              9.38000    9.38000   0.00000    0.00000
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                            9.56000    9.58000  -0.02000   -0.20877
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                              9.63000    9.63000   0.00000    0.00000
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                            9.86000    9.87000  -0.01000   -0.10132
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                            8.60000    8.60440  -0.00440   -0.05114
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                            7.85960    7.86060  -0.00100   -0.01272
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                           11.08710   11.09270  -0.00560   -0.05048
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                           10.11220   10.11350  -0.00130   -0.01285
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                         7.10000    7.10000   0.00000    0.00000
華南永昌中國A股基金(美元)                                           6.76000    6.75000   0.01000    0.14815
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                         9.94000    9.94000   0.00000    0.00000
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                      9.33620    9.33380   0.00240    0.02571
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                    9.55850    9.56770  -0.00920   -0.09616
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                      9.69430    9.69170   0.00260    0.02683
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                    9.92790    9.93750  -0.00960   -0.09660
華南永昌永昌基金                                                   15.81000   16.38000  -0.57000   -3.47985
華南永昌全球多重資產基金(月配美元)                                 10.00000    9.99000   0.01000    0.10010
華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣)                                9.99000   10.00000  -0.01000   -0.10000
華南永昌全球多重資產基金(累積美元)                                 10.00000    9.99000   0.01000    0.10010
華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣)                                9.99000   10.00000  -0.01000   -0.10000
華南永昌全球亨利組合基金                                           14.21130   14.22030  -0.00900   -0.06329
華南永昌全球神農水資源基金                                          9.60000    9.76000  -0.16000   -1.63934
華南永昌全球新零售基金(美元)                                        8.63000    8.90000  -0.27000   -3.03371
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                      8.92000    9.22000  -0.30000   -3.25380
華南永昌全球精品基金                                               14.66000   14.79000  -0.13000   -0.87897
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                             10.15000   10.34000  -0.19000   -1.83752
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                           10.17000   10.37000  -0.20000   -1.92864
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                             12.28000   12.52000  -0.24000   -1.91693
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                           12.22000   12.47000  -0.25000   -2.00481
華南永昌物聯網精選基金                                              9.25000    9.60000  -0.35000   -3.64583
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                           16.21800   16.21780   0.00020    0.00123
華南永昌龍盈平衡基金                                               21.16970   21.68690  -0.51720   -2.38485
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                           11.94610   11.94600   0.00010    0.00084
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                           10.21100   10.22010  -0.00910   -0.08904
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                           10.04790   10.07760  -0.02970   -0.29471
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                            9.76490    9.77370  -0.00880   -0.09004
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                            9.57730    9.60560  -0.02830   -0.29462
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                         10.00500   10.01220  -0.00720   -0.07191
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                          9.79040    9.81750  -0.02710   -0.27604
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                          9.66220    9.66910  -0.00690   -0.07136
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                          9.44540    9.47160  -0.02620   -0.27662
華頓中小型基金                                                     20.97000   21.40000  -0.43000   -2.00935
華頓中國多重機會平衡基金                                           11.09410   11.24200  -0.14790   -1.31560
華頓台灣基金                                                       21.72000   22.26000  -0.54000   -2.42588
華頓平安貨幣市場基金                                               11.52820   11.52800   0.00020    0.00173
華頓全球時尚精品基金                                               15.82000   16.09000  -0.27000   -1.67806
華頓全球高收益債券基金A                                            13.38060   13.38410  -0.00350   -0.02615
華頓全球高收益債券基金B                                             8.20260    8.20480  -0.00220   -0.02681
華頓全球黑鑽油源基金                                                5.15000    5.30000  -0.15000   -2.83019
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                         2.44200    2.44760  -0.00560   -0.22880
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                          10.86710   10.91900  -0.05190   -0.47532
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                           0.35120    0.35240  -0.00120   -0.34052
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                         11.12680   11.12710  -0.00030   -0.00270
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                           10.09510   10.09020   0.00490    0.04856
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                            9.84370    9.86870  -0.02500   -0.25333
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息)                              8.84310    8.86550  -0.02240   -0.25266
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                           10.01110   10.02420  -0.01310   -0.13068
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息)                              9.01730    9.02690  -0.00960   -0.10635
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                        9.58000    9.72000  -0.14000   -1.44033
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                          8.21000    8.35000  -0.14000   -1.67665
匯豐中國科技精選基金(美元)                                          8.78000    8.91000  -0.13000   -1.45903
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                                2.49910    2.50140  -0.00230   -0.09195
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                  2.04860    2.04720   0.00140    0.06839
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                                 11.58150   11.60010  -0.01860   -0.16034
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                    9.32370    9.33860  -0.01490   -0.15955
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                  0.35870    0.35950  -0.00080   -0.22253
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                    0.29350    0.29390  -0.00040   -0.13610
匯豐中國動力基金(人民幣)                                            3.10000    3.11000  -0.01000   -0.32154
匯豐中國動力基金(台幣)                                             13.78000   13.88000  -0.10000   -0.72046
匯豐中國動力基金(美元)                                              0.45000    0.45000   0.00000    0.00000
匯豐台灣精典基金                                                   21.58000   22.01000  -0.43000   -1.95366
匯豐全球趨勢組合基金                                               11.61000   11.98000  -0.37000   -3.08848
匯豐全球關鍵資源基金                                                7.69000    7.84000  -0.15000   -1.91327
匯豐安富基金                                                       23.87000   24.17000  -0.30000   -1.24121
匯豐成功基金                                                       38.73000   39.11000  -0.38000   -0.97162
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                   10.65000   10.65000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                   10.24000   10.25000  -0.01000   -0.09756
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息)                      9.88000    9.89000  -0.01000   -0.10111
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                   10.85000   10.86000  -0.01000   -0.09208
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息)                     10.46000   10.46000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息)                     10.36000   10.37000  -0.01000   -0.09643
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                                 2.57610    2.57280   0.00330    0.12826
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                   2.32860    2.32510   0.00350    0.15053
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                  11.38130   11.38720  -0.00590   -0.05181
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                     7.69960    7.70530  -0.00570   -0.07398
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                   0.37110    0.37110   0.00000    0.00000
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                     0.32710    0.32710   0.00000    0.00000
匯豐金磚動力基金                                                   13.04000   13.16000  -0.12000   -0.91185
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                           14.98570   14.98570   0.00000    0.00000
匯豐黃金及礦業股票型基金                                            4.75000    4.80000  -0.05000   -1.04167
匯豐新鑽動力基金                                                   10.08000   10.18000  -0.10000   -0.98232
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                     5.32310    5.36960  -0.04650   -0.86599
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                     8.96670    9.01330  -0.04660   -0.51701
匯豐龍鳳基金-A類型                                                 46.41000   47.36000  -0.95000   -2.00591
匯豐龍鳳基金-I類型                                                 46.41000   47.36000  -0.95000   -2.00591
匯豐龍騰電子基金                                                   30.98000   31.68000  -0.70000   -2.20960
匯豐雙高收益債券組合基金                                           12.08960   12.09350  -0.00390   -0.03225
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                     16.21000   16.56000  -0.35000   -2.11353
新光中國成長基金(人民幣)                                            8.60000    8.65000  -0.05000   -0.57803
新光中國成長基金(美元)                                              8.56000    8.58000  -0.02000   -0.23310
新光中國成長基金(新臺幣)                                            8.56000    8.61000  -0.05000   -0.58072
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                             10.50450   10.50300   0.00150    0.01428
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                                9.61570    9.61000   0.00570    0.05931
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                              9.95360    9.95750  -0.00390   -0.03917
新光台灣富貴基金                                                   20.11000   20.53000  -0.42000   -2.04579
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                    9.64000    9.79000  -0.15000   -1.53218
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                    8.63000    8.76000  -0.13000   -1.48402
新光全球生技醫療基金(美元)                                         11.02000   11.25000  -0.23000   -2.04444
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                       10.78000   11.02000  -0.24000   -2.17786
新光全球債券基金(A累積)美元                                         9.96970    9.94100   0.02870    0.28870
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                       9.78150    9.76310   0.01840    0.18846
新光全球債券基金(B配息)美元                                         9.56920    9.54140   0.02780    0.29136
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                       9.37610    9.35850   0.01760    0.18806
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                                 9.08000    9.23000  -0.15000   -1.62514
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                  10.38000   10.54000  -0.16000   -1.51803
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.62000    9.75000  -0.13000   -1.33333
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                                 9.66000    9.80000  -0.14000   -1.42857
新光吉星貨幣市場基金                                               15.45450   15.45430   0.00020    0.00129
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                       9.45000    9.58000  -0.13000   -1.35699
新光多重資產基金(A累積)美元                                         8.54000    8.67000  -0.13000   -1.49942
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                       8.99000    9.13000  -0.14000   -1.53341
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                       8.88000    9.02000  -0.14000   -1.55211
新光亞洲精選基金-美金                                              20.68000   20.73000  -0.05000   -0.24120
新光亞洲精選基金-新台幣                                            21.04000   21.11000  -0.07000   -0.33160
新光兩岸優勢基金                                                    9.97000   10.02000  -0.05000   -0.49900
新光店頭基金                                                       20.65000   21.17000  -0.52000   -2.45631
新光南非幣保本基金                                                 12.04000   12.04000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                    10.30000   10.28000   0.02000    0.19455
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                   9.78000    9.77000   0.01000    0.10235
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                     9.53000    9.51000   0.02000    0.21030
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                   9.03000    9.02000   0.01000    0.11086
新光特選內需收益ETF基金                                            19.64000   19.63000   0.01000    0.05094
新光創新科技基金                                                   13.36000   13.55000  -0.19000   -1.40221
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                                 9.79250    9.79370  -0.00120   -0.01225
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                  10.03640   10.03340   0.00300    0.02990
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                                 9.66050    9.65950   0.00100    0.01035
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                                 9.20470    9.20580  -0.00110   -0.01195
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                   9.44040    9.43790   0.00250    0.02649
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                                 9.08320    9.08240   0.00080    0.00881
新光澳幣八年期保本基金                                             10.45000   10.44000   0.01000    0.09579
新光澳幣十年期保本基金                                             10.22000   10.21000   0.01000    0.09794
新光澳幣保本基金                                                   11.98000   11.97000   0.01000    0.08354
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瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                     10.08570   10.08730  -0.00160   -0.01586
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.60540    9.60710  -0.00170   -0.01770
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                      9.56960    9.57720  -0.00760   -0.07936
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                         9.96710    9.97500  -0.00790   -0.07920
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                         9.90860    9.91070  -0.00210   -0.02119
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.51030    9.51230  -0.00200   -0.02103
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.51280    9.51750  -0.00470   -0.04938
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                         9.90900    9.91390  -0.00490   -0.04943
瑞銀全球創新趨勢基金                                                6.60000    6.81000  -0.21000   -3.08370
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                            8.57000    8.58000  -0.01000   -0.11655
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                        9.74740    9.75710  -0.00970   -0.09941
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                       9.20420    9.21310  -0.00890   -0.09660
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                           9.63040    9.63940  -0.00900   -0.09337
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                         9.16300    9.17150  -0.00850   -0.09268
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                        9.25550    9.26540  -0.00990   -0.10685
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                           9.77910    9.78930  -0.01020   -0.10420
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                        13.69710   13.71940  -0.02230   -0.16254
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                         8.32810    8.34170  -0.01360   -0.16304
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益10年期以上金融債ETF基金                                        36.63410   36.50330   0.13080    0.35832
群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金                               39.78570   39.69460   0.09110    0.22950
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                  37.34890   37.20520   0.14370    0.38624
群益15年期以上高評等公司債ETF 基金                                 39.79950   39.63040   0.16910    0.42669
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金                                39.74090   39.80870  -0.06780   -0.17031
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                  38.74010   38.52990   0.21020    0.54555
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.24990   11.24910   0.00080    0.00711
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                       9.95010    9.96230  -0.01220   -0.12246
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                      11.04440   11.13420  -0.08980   -0.80652
群益大中華雙力優勢基金-美元                                         8.17690    8.24420  -0.06730   -0.81633
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                       8.49000    8.57000  -0.08000   -0.93349
群益大印度基金-人民幣                                              11.93430   11.72160   0.21270    1.81460
群益大印度基金-美元                                                11.11780   10.92070   0.19710    1.80483
群益大印度基金-新臺幣                                              10.58000   10.40000   0.18000    1.73077
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                                 11.36860   11.67590  -0.30730   -2.63192
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                   10.85970   11.15440  -0.29470   -2.64201
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                                 10.23000   10.52000  -0.29000   -2.75665
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                                 10.43850   10.72060  -0.28210   -2.63138
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                    9.09910    9.34600  -0.24690   -2.64177
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                  8.60000    8.84000  -0.24000   -2.71493
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                                 9.12320    9.36980  -0.24660   -2.63186
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                   7.98430    8.20100  -0.21670   -2.64236
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                                 8.47000    8.71000  -0.24000   -2.75545
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                                 8.71770    8.95340  -0.23570   -2.63252
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                   7.88500    8.09890  -0.21390   -2.64110
群益中小型股基金                                                   36.05000   37.05000  -1.00000   -2.69906
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                               9.51370    9.51510  -0.00140   -0.01471
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                                 8.74900    8.75110  -0.00210   -0.02400
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                               8.23400    8.24610  -0.01210   -0.14674
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                               8.32560    8.32670  -0.00110   -0.01321
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                                 7.65580    7.65770  -0.00190   -0.02481
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                               7.20600    7.21650  -0.01050   -0.14550
群益中國高收益債券基金N-人民幣                                      9.96560    9.97430  -0.00870   -0.08722
群益中國高收益債券基金-人民幣                                      10.96220   10.97180  -0.00960   -0.08750
群益中國高收益債券基金-美元                                        10.56650   10.57450  -0.00800   -0.07565
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                       9.76250    9.77970  -0.01720   -0.17587
群益中國新機會基金N-人民幣                                          7.52110    7.59660  -0.07550   -0.99387
群益中國新機會基金N-美元                                            6.84080    6.91020  -0.06940   -1.00431
群益中國新機會基金N-新臺幣                                          7.34000    7.42000  -0.08000   -1.07817
群益中國新機會基金-人民幣                                           6.67010    6.73710  -0.06700   -0.99449
群益中國新機會基金-美元                                             7.31440    7.38860  -0.07420   -1.00425
群益中國新機會基金-新臺幣                                           7.00000    7.08000  -0.08000   -1.12994
群益平衡王基金                                                     18.05860   18.12630  -0.06770   -0.37349
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                    8.03000    8.02000   0.01000    0.12469
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                    5.78000    5.77000   0.01000    0.17331
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                               10.71020   10.66590   0.04430    0.41534
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                                 10.12620   10.08540   0.04080    0.40455
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                                9.63000    9.61000   0.02000    0.20812
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                                9.52460    9.48520   0.03940    0.41538
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                  9.00490    8.96860   0.03630    0.40475
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                                8.57000    8.54000   0.03000    0.35129
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                              9.87700    9.89010  -0.01310   -0.13246
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                                9.66480    9.67550  -0.01070   -0.11059
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                              9.66000    9.68000  -0.02000   -0.20661
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                              9.14460    9.15670  -0.01210   -0.13214
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                                9.06400    9.07410  -0.01010   -0.11131
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                              9.06000    9.08000  -0.02000   -0.22026
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                             9.93420    9.94740  -0.01320   -0.13270
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                               9.96790    9.97900  -0.01110   -0.11123
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                            10.11000   10.13000  -0.02000   -0.19743
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                             9.30560    9.31790  -0.01230   -0.13200
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                               9.69800    9.70880  -0.01080   -0.11124
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                             9.94000    9.96000  -0.02000   -0.20080
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                                 10.16120   10.17480  -0.01360   -0.13366
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                  7.29520    7.30500  -0.00980   -0.13415
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                     10.14490   10.15280  -0.00790   -0.07781
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                       10.01560   10.02140  -0.00580   -0.05788
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                     10.17170   10.18380  -0.01210   -0.11882
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                      9.91000    9.91770  -0.00770   -0.07764
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                        9.81660    9.82230  -0.00570   -0.05803
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                      9.96970    9.98150  -0.01180   -0.11822
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                    10.14500   10.15280  -0.00780   -0.07683
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                      10.01560   10.02140  -0.00580   -0.05788
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                    10.17190   10.18400  -0.01210   -0.11881
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                     9.91010    9.91770  -0.00760   -0.07663
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                       9.81660    9.82220  -0.00560   -0.05701
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                     9.96970    9.98160  -0.01190   -0.11922
群益全球關鍵生技基金N-美元                                          9.20460    9.48790  -0.28330   -2.98591
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                       10.75000   11.09000  -0.34000   -3.06583
群益全球關鍵生技基金-美元                                          15.06110   15.52460  -0.46350   -2.98558
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                        14.91000   15.38000  -0.47000   -3.05592
群益印巴雙星基金-新臺幣                                            10.39000   10.47000  -0.08000   -0.76409
群益印度中小基金N-人民幣                                            9.61510    9.40320   0.21190    2.25349
群益印度中小基金N-美元                                              7.99520    7.81970   0.17550    2.24433
群益印度中小基金N-新臺幣                                            7.58000    7.42000   0.16000    2.15633
群益印度中小基金-人民幣                                            13.01670   12.72980   0.28690    2.25377
群益印度中小基金-美元                                              11.43530   11.18440   0.25090    2.24330
群益印度中小基金-新臺幣                                            13.27000   12.99000   0.28000    2.15550
群益多利策略組合基金                                               11.37000   11.38000  -0.01000   -0.08787
群益多重收益組合基金                                               13.48000   13.48000   0.00000    0.00000
群益多重資產組合基金                                               14.80000   14.80000   0.00000    0.00000
群益安家基金                                                       22.48560   22.84170  -0.35610   -1.55899
群益安穩貨幣市場基金                                               16.09690   16.09670   0.00020    0.00124
群益那斯達克生技基金                                               20.98000   22.39000  -1.41000   -6.29745
群益亞太中小基金                                                   10.23000   10.28000  -0.05000   -0.48638
群益亞太新趨勢平衡基金                                             15.07000   15.08000  -0.01000   -0.06631
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                          9.63890    9.64100  -0.00210   -0.02178
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                          7.35180    7.35350  -0.00170   -0.02312
群益店頭市場基金                                                   79.68000   82.16000  -2.48000   -3.01850
群益東方盛世基金                                                    8.26000    8.32000  -0.06000   -0.72115
群益東協成長基金-人民幣                                            12.33090   12.43590  -0.10500   -0.84433
群益東協成長基金-美元                                              10.72110   10.81340  -0.09230   -0.85357
群益東協成長基金-新臺幣                                            10.64000   10.74000  -0.10000   -0.93110
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                               10.73500   10.89650  -0.16150   -1.48213
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                                 10.16230   10.31260  -0.15030   -1.45744
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                                9.66400    9.81370  -0.14970   -1.52542
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                                9.28700    9.42670  -0.13970   -1.48196
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                  8.79460    8.92460  -0.13000   -1.45665
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                                8.36130    8.49080  -0.12950   -1.52518
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                               9.08830    9.22510  -0.13680   -1.48291
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                                 8.95110    9.08340  -0.13230   -1.45650
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                               9.34080    9.48550  -0.14470   -1.52549
群益長安基金                                                       23.51000   24.23000  -0.72000   -2.97152
群益美國新創亮點基金N-美元                                          9.39720    9.72790  -0.33070   -3.39950
群益美國新創亮點基金-美元                                          14.21550   14.71570  -0.50020   -3.39909
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                        13.77000   14.27000  -0.50000   -3.50385
群益真善美基金                                                     15.44380   15.55800  -0.11420   -0.73403
群益馬拉松基金                                                    105.16000  107.58000  -2.42000   -2.24949
群益馬拉松基金I類型                                               105.28000  107.70000  -2.42000   -2.24698
群益深証中小板基金                                                 10.38000   10.42000  -0.04000   -0.38388
群益創新科技基金                                                   27.79000   28.55000  -0.76000   -2.66200
群益華夏盛世基金N-人民幣                                            8.59940    8.65800  -0.05860   -0.67683
群益華夏盛世基金N-美元                                              7.83940    7.89360  -0.05420   -0.68663
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                            8.19000    8.26000  -0.07000   -0.84746
群益華夏盛世基金-人民幣                                             9.36470    9.42850  -0.06380   -0.67667
群益華夏盛世基金-美元                                               8.64410    8.70380  -0.05970   -0.68591
群益華夏盛世基金-新臺幣                                            14.30000   14.42000  -0.12000   -0.83218
群益奧斯卡基金                                                     23.54000   24.08000  -0.54000   -2.24252
群益新興金鑽基金-美元                                              10.61030   10.66890  -0.05860   -0.54926
群益新興金鑽基金-新臺幣                                             8.13000    8.19000  -0.06000   -0.73260
群益葛萊美基金                                                     19.81000   20.28000  -0.47000   -2.31755
群益道瓊美國地產ETF基金                                            19.41000   19.27000   0.14000    0.72652
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                         9.17000    8.96000   0.21000    2.34375
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                        10.59000   11.12000  -0.53000   -4.76619
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                   11.60980   11.62230  -0.01250   -0.10755
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                     10.93820   10.94190  -0.00370   -0.03381
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                   10.08000   10.10000  -0.02000   -0.19802
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                     10.90550   10.90930  -0.00380   -0.03483
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                    8.33690    8.34590  -0.00900   -0.10784
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                      8.74160    8.74450  -0.00290   -0.03316
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                    8.06000    8.07000  -0.01000   -0.12392
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                      8.38150    8.38450  -0.00300   -0.03578
群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元)                                     9.81060    9.81380  -0.00320   -0.03261
群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元)                                     9.66920    9.67240  -0.00320   -0.03308
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                               8.62000    8.75000  -0.13000   -1.48571
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                               9.11000    9.25000  -0.14000   -1.51351
路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣)                               9.90000    9.91000  -0.01000   -0.10091
路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣)                               9.95000    9.96000  -0.01000   -0.10040
路博邁全球高收益債券基金T月配(美元)                                 9.90000    9.91000  -0.01000   -0.10091
路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣)                               9.94000    9.95000  -0.01000   -0.10050
路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣)                                 9.87000    9.88000  -0.01000   -0.10121
路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣)                               9.98000    9.99000  -0.01000   -0.10010
路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣)                              10.06000   10.06000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(美元)                                 9.97000    9.97000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣)                              10.00000   10.01000  -0.01000   -0.09990
路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣)                                 9.94000    9.94000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣)                             9.93000    9.95000  -0.02000   -0.20101
路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣)                             9.85000    9.86000  -0.01000   -0.10142
路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元)                               9.96000    9.97000  -0.01000   -0.10030
路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣)                             9.94000    9.96000  -0.02000   -0.20080
路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣)                               9.95000    9.96000  -0.01000   -0.10040
路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣)                             9.93000    9.95000  -0.02000   -0.20101
路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣)                             9.85000    9.86000  -0.01000   -0.10142
路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元)                               9.96000    9.97000  -0.01000   -0.10030
路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣)                             9.94000    9.96000  -0.02000   -0.20080
路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣)                               9.95000    9.96000  -0.01000   -0.10040
路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣)                             9.93000    9.95000  -0.02000   -0.20101
路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣)                             9.85000    9.86000  -0.01000   -0.10142
路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元)                               9.96000    9.97000  -0.01000   -0.10030
路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣)                             9.94000    9.96000  -0.02000   -0.20080
路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣)                               9.95000    9.96000  -0.01000   -0.10040
路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣)                             9.93000    9.95000  -0.02000   -0.20101
路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣)                             9.85000    9.86000  -0.01000   -0.10142
路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元)                               9.96000    9.97000  -0.01000   -0.10030
路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣)                             9.94000    9.96000  -0.02000   -0.20080
路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣)                               9.95000    9.96000  -0.01000   -0.10040
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德信大發基金                                                       24.35000   24.90000  -0.55000   -2.20884
德信中國精選成長基金                                               10.04000   10.04000   0.00000    0.00000
德信台灣主流中小基金                                               15.21000   15.56000  -0.35000   -2.24936
德信新興股票組合基金                                               10.10000   10.11000  -0.01000   -0.09891
德信萬保貨幣市場基金                                               11.94160   11.94140   0.00020    0.00167
德信萬瑞基金                                                       10.76550   10.75280   0.01270    0.11811
德信數位時代基金                                                   24.16000   24.69000  -0.53000   -2.14662
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別                       10.01050   10.01440  -0.00390   -0.03894
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別                          9.97750    9.97800  -0.00050   -0.00501
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                        11.67030   11.67010   0.00020    0.00171
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                            12.52000   12.97000  -0.45000   -3.46955
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                      17.28000   17.80000  -0.52000   -2.92135
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                     10.50090   10.48900   0.01190    0.11345
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                     15.16280   15.14560   0.01720    0.11356
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                                 8.13720    8.14470  -0.00750   -0.09208
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                       10.93560   10.93210   0.00350    0.03202
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                       11.35660   11.35270   0.00390    0.03435
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                                13.17700   13.18900  -0.01200   -0.09098
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金                                                     16.25000   16.39000  -0.14000   -0.85418
摩根中小基金                                                       18.35000   19.01000  -0.66000   -3.47186
摩根中國A股基金                                                    11.93000   12.05000  -0.12000   -0.99585
摩根中國A股基金(美元)                                               9.34000    9.42000  -0.08000   -0.84926
摩根中國亮點基金                                                   11.23000   11.40000  -0.17000   -1.49123
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                      10.58910   10.60970  -0.02060   -0.19416
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                              11.78730   11.79850  -0.01120   -0.09493
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                                 8.95950    8.96980  -0.01030   -0.11483
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                        11.96650   11.98980  -0.02330   -0.19433
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                                13.81590   13.82930  -0.01340   -0.09690
摩根台灣金磚基金-累積型                                            16.55000   17.12000  -0.57000   -3.32944
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                        16.55000   17.12000  -0.57000   -3.32944
摩根台灣增長基金                                                   44.05000   45.15000  -1.10000   -2.43632
摩根平衡基金                                                       26.11000   26.57000  -0.46000   -1.73128
摩根全球α基金                                                     18.01000   18.51000  -0.50000   -2.70124
摩根全球平衡基金                                                   14.42940   14.50640  -0.07700   -0.53080
摩根多元入息成長基金-月配息型                                       9.41460    9.38710   0.02750    0.29296
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                              10.42530   10.39300   0.03230    0.31079
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                                 9.80740    9.77720   0.03020    0.30888
摩根多元入息成長基金-累積型                                        11.14020   11.10780   0.03240    0.29169
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                   9.79810    9.76790   0.03020    0.30918
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                      10.09490   10.09640  -0.00150   -0.01486
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                        13.04280   13.04480  -0.00200   -0.01533
摩根亞洲基金                                                       50.36000   50.72000  -0.36000   -0.70978
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                                 8.29340    8.29580  -0.00240   -0.02893
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.67690    9.67580   0.00110    0.01137
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                           8.55000    8.54900   0.00100    0.01170
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                  12.13460   12.13820  -0.00360   -0.02966
摩根東方內需機會基金                                               15.96000   16.08000  -0.12000   -0.74627
摩根東方科技基金                                                   29.31000   29.91000  -0.60000   -2.00602
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                     9.22000    9.22000   0.00000    0.00000
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                             9.50000    9.49000   0.01000    0.10537
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                               8.95000    8.94000   0.01000    0.11186
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                      10.88000   10.88000   0.00000    0.00000
摩根金龍收成基金                                                   18.35000   18.61000  -0.26000   -1.39710
摩根第一貨幣市場基金                                               15.08770   15.08760   0.00010    0.00066
摩根絕對日本基金                                                   13.42000   13.51000  -0.09000   -0.66617
摩根新金磚五國基金                                                 10.57000   10.62000  -0.05000   -0.47081
摩根新絲路基金                                                      8.79000    8.85000  -0.06000   -0.67797
摩根新興35基金                                                     12.01000   12.11000  -0.10000   -0.82576
摩根新興日本基金                                                   23.05000   23.29000  -0.24000   -1.03049
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                                 7.16680    7.17560  -0.00880   -0.12264
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.41620    9.42540  -0.00920   -0.09761
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                           9.15490    9.16420  -0.00930   -0.10148
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                  10.44520   10.45790  -0.01270   -0.12144
摩根新興科技基金                                                   43.99000   45.74000  -1.75000   -3.82597
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型                                   8.22660    8.23060  -0.00400   -0.04860
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型                                    10.48830   10.49340  -0.00510   -0.04860
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                       8.25530    8.30160  -0.04630   -0.55772
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                               8.95010    8.99220  -0.04210   -0.46818
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                                 8.40820    8.44710  -0.03890   -0.46051
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                         9.53420    9.58770  -0.05350   -0.55801
摩根龍揚基金                                                       27.38000   27.78000  -0.40000   -1.43988
摩根環球股票收益基金-月配息型                                       9.79000    9.90000  -0.11000   -1.11111
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                              10.42000   10.53000  -0.11000   -1.04463
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                                10.18000   10.29000  -0.11000   -1.06900
摩根環球股票收益基金-累積型                                        10.89000   11.01000  -0.12000   -1.08992
摩根總收益組合基金-月配息型                                         9.25310    9.26220  -0.00910   -0.09825
摩根總收益組合基金-累積型                                          11.21720   11.22820  -0.01100   -0.09797
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金                                                     20.28000   20.82000  -0.54000   -2.59366
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                       11.74210   11.75440  -0.01230   -0.10464
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                             10.96590   10.97730  -0.01140   -0.10385
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                            9.98720   10.00590  -0.01870   -0.18689
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                       10.10000   10.11060  -0.01060   -0.10484
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                              9.48770    9.49750  -0.00980   -0.10319
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            8.63530    8.65150  -0.01620   -0.18725
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                       9.80190    9.95110  -0.14920   -1.49933
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                     9.89440   10.05730  -0.16290   -1.61972
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                    9.37350    9.41440  -0.04090   -0.43444
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                  9.55130    9.60470  -0.05340   -0.55598
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                    9.09630    9.13590  -0.03960   -0.43345
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                  9.26840    9.32020  -0.05180   -0.55578
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                               10.93930   10.99440  -0.05510   -0.50116
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                     10.70920   10.76470  -0.05550   -0.51557
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                    9.94850   10.01140  -0.06290   -0.62828
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                               10.32450   10.37650  -0.05200   -0.50113
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                     10.09180   10.14410  -0.05230   -0.51557
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                    9.37770    9.43700  -0.05930   -0.62838
聯邦金鑽平衡基金                                                   20.00530   20.30780  -0.30250   -1.48958
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                        8.91260    9.02000  -0.10740   -1.19069
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                      9.23570    9.35850  -0.12280   -1.31218
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                        8.89770    9.00490  -0.10720   -1.19046
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                      9.22020    9.34280  -0.12260   -1.31224
聯邦貨幣市場基金                                                   13.17240   13.17230   0.00010    0.00076
聯邦精選科技基金                                                   10.27000   10.54000  -0.27000   -2.56167
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                       16.09900   16.12310  -0.02410   -0.14947
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                             11.77580   11.87380  -0.09800   -0.82535
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                                 11.33410   11.44220  -0.10810   -0.94475
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                                 10.85900   10.96270  -0.10370   -0.94593
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                          11.75110   11.74680   0.00430    0.03661
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                              11.02010   11.02370  -0.00360   -0.03266
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                          10.39870   10.39490   0.00380    0.03656
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                               8.53370    8.53650  -0.00280   -0.03280
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                       31.49000   32.33000  -0.84000   -2.59821
聯博中國A股基金-A2類型(人民幣)                                     14.97000   15.00000  -0.03000   -0.20000
聯博中國A股基金-A2類型(美元)                                       14.92000   14.95000  -0.03000   -0.20067
聯博中國A股基金-A2類型(新台幣)                                      9.89000    9.93000  -0.04000   -0.40282
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                              15.46000   15.46000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                              10.21000   10.22000  -0.01000   -0.09785
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                              12.28000   12.28000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                              12.96000   12.96000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                                12.14000   12.14000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                               7.79000    7.79000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                                11.78000   11.78000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元)            13.92000   13.97000  -0.05000   -0.35791
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)          10.06000   10.10000  -0.04000   -0.39604
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)           8.37000    8.40000  -0.03000   -0.35714
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)          11.07000   11.22000  -0.15000   -1.33690
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元)            13.69000   13.82000  -0.13000   -0.94067
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)          14.20000   14.33000  -0.13000   -0.90719
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)            14.13000   14.27000  -0.14000   -0.98108
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)           9.25000    9.37000  -0.12000   -1.28068
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)          19.57000   19.88000  -0.31000   -1.55936
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)            17.72000   18.01000  -0.29000   -1.61022
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)          12.26000   12.47000  -0.21000   -1.68404
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)          14.63000   14.86000  -0.23000   -1.54778
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)          15.38000   15.62000  -0.24000   -1.53649
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)            14.42000   14.65000  -0.23000   -1.56997
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)           9.60000    9.76000  -0.16000   -1.63934
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)            14.58000   14.82000  -0.24000   -1.61943
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)          13.01000   13.22000  -0.21000   -1.58850
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)            13.00000   13.21000  -0.21000   -1.58970
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)           8.87000    9.01000  -0.14000   -1.55383
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)            13.63000   13.85000  -0.22000   -1.58845
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)              18.36000   18.37000  -0.01000   -0.05444
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)                17.18000   17.18000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)              10.73000   10.73000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)              13.19000   13.19000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)              14.02000   14.03000  -0.01000   -0.07128
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)                13.04000   13.04000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)               8.01000    8.01000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)                12.95000   12.96000  -0.01000   -0.07716
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                              10.04000   10.05000  -0.01000   -0.09950
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                              14.34000   14.34000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                                14.30000   14.31000  -0.01000   -0.06988
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                               9.55000    9.56000  -0.01000   -0.10460
聯博貨幣市場基金                                                   15.00330   15.00310   0.00020    0.00133
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                            10.41300   10.41590  -0.00290   -0.02784
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                              13.55460   13.54960   0.00500    0.03690
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                             7.44770    7.44980  -0.00210   -0.02819
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                                 9.74000    9.73000   0.01000    0.10277
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                                13.78000   13.77000   0.01000    0.07262
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                  13.82000   13.80000   0.02000    0.14493
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                                 9.13000    9.13000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金                                                   18.18000   18.60000  -0.42000   -2.25806
瀚亞中國A股基金-人民幣                                             10.44000   10.50000  -0.06000   -0.57143
瀚亞中國A股基金-新台幣                                             10.87000   10.95000  -0.08000   -0.73059
瀚亞巴西基金                                                        5.13000    5.27000  -0.14000   -2.65655
瀚亞外銷基金                                                       36.22000   36.90000  -0.68000   -1.84282
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                   11.38000   11.44000  -0.06000   -0.52448
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                     10.72000   10.77000  -0.05000   -0.46425
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                   10.28000   10.35000  -0.07000   -0.67633
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                    9.76000    9.82000  -0.06000   -0.61100
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                      9.38000    9.43000  -0.05000   -0.53022
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                    9.03000    9.09000  -0.06000   -0.66007
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                                9.55000    9.61000  -0.06000   -0.62435
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                  9.12000    9.17000  -0.05000   -0.54526
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                                9.43000    9.50000  -0.07000   -0.73684
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                     10.61150   10.62300  -0.01150   -0.10826
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                       10.26460   10.26910  -0.00450   -0.04382
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                     12.16340   12.17480  -0.01140   -0.09364
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                       10.21900   10.21290   0.00610    0.05973
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                      7.37200    7.37980  -0.00780   -0.10569
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                        7.88430    7.88780  -0.00350   -0.04437
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                      8.00550    8.01300  -0.00750   -0.09360
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                        7.10880    7.10460   0.00420    0.05912
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                      8.72230    8.73050  -0.00820   -0.09392
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                      9.06900    9.07870  -0.00970   -0.10684
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                        9.21890    9.22290  -0.00400   -0.04337
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                      9.09160    9.10010  -0.00850   -0.09341
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                   11.31000   11.41000  -0.10000   -0.87642
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                     10.87000   10.96000  -0.09000   -0.82117
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                   10.59000   10.69000  -0.10000   -0.93545
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                   10.39000   10.48000  -0.09000   -0.85878
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                     10.13000   10.21000  -0.08000   -0.78355
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                    9.90000    9.99000  -0.09000   -0.90090
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣                             9.80380    9.78800   0.01580    0.16142
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣                             9.90430    9.88210   0.02220    0.22465
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元                               9.71880    9.69290   0.02590    0.26721
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣                             9.80380    9.78800   0.01580    0.16142
瀚亞印度基金-人民幣                                                12.72000   12.55000   0.17000    1.35458
瀚亞印度基金-美元                                                  11.88000   11.72000   0.16000    1.36519
瀚亞印度基金-新台幣                                                26.45000   26.13000   0.32000    1.22465
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元                                  9.94000    9.91000   0.03000    0.30272
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣                               10.03000   10.01000   0.02000    0.19980
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣                               10.03000   10.00000   0.03000    0.30000
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元                                  9.94000    9.91000   0.03000    0.30272
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣                               10.03000   10.01000   0.02000    0.19980
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣                               10.03000   10.00000   0.03000    0.30000
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元                                  9.94000    9.91000   0.03000    0.30272
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣                               10.03000   10.01000   0.02000    0.19980
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元                                  9.86000    9.88000  -0.02000   -0.20243
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣                                9.91000    9.94000  -0.03000   -0.30181
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣                                9.95000    9.98000  -0.03000   -0.30060
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣                                9.64000    9.67000  -0.03000   -0.31024
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元                                  9.86000    9.88000  -0.02000   -0.20243
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣                                 10.02000   10.03000  -0.01000   -0.09970
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣                                9.91000    9.94000  -0.03000   -0.30181
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣                                 10.10000   10.13000  -0.03000   -0.29615
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣                                9.95000    9.98000  -0.03000   -0.30060
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元                                  9.86000    9.88000  -0.02000   -0.20243
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣                                9.91000    9.94000  -0.03000   -0.30181
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣                                 10.10000   10.13000  -0.03000   -0.29615
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                      11.59000   11.61000  -0.02000   -0.17227
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                       9.60000    9.61000  -0.01000   -0.10406
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                         11.14000   11.14000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                            9.89000    9.89000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                         13.99000   14.01000  -0.02000   -0.14276
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                          8.79000    8.79000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                            8.45000    8.45000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                          8.50000    8.51000  -0.01000   -0.11751
瀚亞亞太基礎建設基金                                               11.07000   11.08000  -0.01000   -0.09025
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                       11.50480   11.49680   0.00800    0.06958
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                       13.13980   13.13850   0.00130    0.00989
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                         10.44850   10.43590   0.01260    0.12074
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                       10.27480   10.27160   0.00320    0.03115
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                         11.60910   11.59730   0.01180    0.10175
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                        8.79810    8.79220   0.00590    0.06710
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                        9.52880    9.51920   0.00960    0.10085
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                          8.63610    8.62560   0.01050    0.12173
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                        8.48060    8.47790   0.00270    0.03185
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                          8.98840    8.97920   0.00920    0.10246
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                       14.07400   14.23000  -0.15600   -1.09628
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                       10.55210   10.66050  -0.10840   -1.01684
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                         10.27610   10.37710  -0.10100   -0.97330
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                       12.19580   12.33100  -0.13520   -1.09642
瀚亞非洲基金-南非幣                                                10.53000   10.55000  -0.02000   -0.18957
瀚亞非洲基金-新臺幣                                                18.88000   18.77000   0.11000    0.58604
瀚亞威寶貨幣市場基金                                               13.57290   13.57270   0.00020    0.00147
瀚亞美國高科技基金                                                 25.07000   26.24000  -1.17000   -4.45884
瀚亞高科技基金                                                     51.39000   52.06000  -0.67000   -1.28698
瀚亞理財通基金                                                     25.22000   25.52000  -0.30000   -1.17555
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣               8.99000    8.96000   0.03000    0.33482
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣               8.52000    8.49000   0.03000    0.35336
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元                 8.18000    8.14000   0.04000    0.49140
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣               8.38000    8.35000   0.03000    0.35928
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣              8.47000    8.44000   0.03000    0.35545
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元                8.22000    8.18000   0.04000    0.48900
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣              8.39000    8.36000   0.03000    0.35885
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元                 8.99000    8.95000   0.04000    0.44693
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣               9.21000    9.18000   0.03000    0.32680
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣               8.72000    8.70000   0.02000    0.22989
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元                 8.37000    8.34000   0.03000    0.35971
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣               8.58000    8.56000   0.02000    0.23364
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣              9.42000    9.39000   0.03000    0.31949
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣              8.71000    8.68000   0.03000    0.34562
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元                8.48000    8.45000   0.03000    0.35503
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣              8.66000    8.64000   0.02000    0.23148
瀚亞菁華基金                                                       20.24000   20.60000  -0.36000   -1.74757
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                      12.75170   12.90770  -0.15600   -1.20858
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                       8.88620    8.99490  -0.10870   -1.20846
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                           10.15550   10.22850  -0.07300   -0.71369
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                           10.56330   10.72780  -0.16450   -1.53340
瀚亞新興豐收基金A-美元                                              9.91080    9.97740  -0.06660   -0.66751
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                            9.39780    9.47250  -0.07470   -0.78860
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                              9.82990    9.90320  -0.07330   -0.74016
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                            7.99960    8.05710  -0.05750   -0.71366
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                            7.87110    7.99360  -0.12250   -1.53248
瀚亞新興豐收基金B-美元                                              8.43050    8.48710  -0.05660   -0.66689
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                            7.88580    7.94850  -0.06270   -0.78883
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                              7.68870    7.74610  -0.05740   -0.74102
瀚亞電通網基金                                                     12.93000   13.11000  -0.18000   -1.37300
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                         13.54570   13.56570  -0.02000   -0.14743
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                         10.41740   10.42970  -0.01230   -0.11793
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                            9.64130    9.64860  -0.00730   -0.07566
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                         11.32490   11.34150  -0.01660   -0.14637
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞歐洲基金                                                       10.77000   10.91000  -0.14000   -1.28323
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