[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 107/10/25 107/10/24 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀人民幣保本基金 10.60490 10.60350 0.00140 0.01320 大華銀多元特別收益平衡基金 10.27000 10.27000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 9.85120 9.85960 -0.00840 -0.08520 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 9.85390 9.86230 -0.00840 -0.08517 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 9.83150 9.83510 -0.00360 -0.03660 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 9.83170 9.83530 -0.00360 -0.03660 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 20.00000 0.00000 20.00000 0.00000 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 20.00000 0.00000 20.00000 0.00000 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.18470 9.19290 -0.00820 -0.08920 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.48890 9.49440 -0.00550 -0.05793 中國信託台灣活力基金 12.33000 12.59000 -0.26000 -2.06513 中國信託台灣優勢基金 14.26000 14.61000 -0.35000 -2.39562 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 9.96000 9.95000 0.01000 0.10050 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.47000 9.48000 -0.01000 -0.10549 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 8.81000 8.82000 -0.01000 -0.11338 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.19000 9.18000 0.01000 0.10893 中國信託全球股票入息基金-配息型 8.41000 8.74000 -0.33000 -3.77574 中國信託全球股票入息基金-累積型 8.99000 9.34000 -0.35000 -3.74732 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.89970 9.91850 -0.01880 -0.18954 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.18680 9.20420 -0.01740 -0.18904 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.23940 10.24770 -0.00830 -0.08099 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.46420 9.47190 -0.00770 -0.08129 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.11940 10.43220 -0.31280 -2.99841 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 8.76780 9.03880 -0.27100 -2.99819 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 10.50260 10.55030 -0.04770 -0.45212 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.39700 9.43970 -0.04270 -0.45234 中國信託智能運動基金-台幣 9.87000 10.13000 -0.26000 -2.56663 中國信託智能運動基金-美元 9.55000 9.80000 -0.25000 -2.55102 中國信託智慧城市建設基金-台幣 8.82000 9.10000 -0.28000 -3.07692 中國信託智慧城市建設基金-美元 8.66000 8.93000 -0.27000 -3.02352 中國信託華盈貨幣市場基金 10.99460 10.99450 0.00010 0.00091 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.41710 9.42110 -0.00400 -0.04246 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 8.99200 8.99580 -0.00380 -0.04224 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.55510 9.55300 0.00210 0.02198 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.11880 9.11680 0.00200 0.02194 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 10.77000 11.03000 -0.26000 -2.35721 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.38000 10.63000 -0.25000 -2.35183 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 10.88000 11.13000 -0.25000 -2.24618 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.55000 10.79000 -0.24000 -2.22428 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大2001基金 52.02000 52.93000 -0.91000 -1.71925 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 39.19780 39.12840 0.06940 0.17736 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 37.61500 37.49580 0.11920 0.31790 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 17.28000 17.25000 0.03000 0.17391 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.46670 11.46560 0.00110 0.00959 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.51050 10.53100 -0.02050 -0.19466 元大上證50基金 28.08000 27.99000 0.09000 0.32154 元大大中華TMT基金-人民幣 10.18000 10.25000 -0.07000 -0.68293 元大大中華TMT基金-新台幣 9.02000 9.10000 -0.08000 -0.87912 元大大中華價值指數基金-人民幣 12.67000 12.69000 -0.02000 -0.15760 元大大中華價值指數基金-美元 11.76000 11.78400 -0.02400 -0.20367 元大大中華價值指數基金-新台幣 15.93000 15.98200 -0.05200 -0.32537 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 9.65900 9.67400 -0.01500 -0.15505 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 9.23600 9.26900 -0.03300 -0.35603 元大中國平衡基金-人民幣 2.83000 2.83000 0.00000 0.00000 元大中國平衡基金-新台幣 12.56000 12.60000 -0.04000 -0.31746 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 45.46750 45.50470 -0.03720 -0.08175 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.47540 10.47060 0.00480 0.04584 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.66040 9.65590 0.00450 0.04660 元大中國機會債券基金-新台幣 9.58100 9.59620 -0.01520 -0.15840 元大巴西指數基金 6.18600 6.42800 -0.24200 -3.76478 元大巴菲特基金 23.94000 24.36000 -0.42000 -1.72414 元大日經225基金 26.81000 27.83000 -1.02000 -3.66511 元大台商收成基金 20.66000 20.98000 -0.32000 -1.52526 元大台灣50單日反向1倍基金 13.69000 13.38000 0.31000 2.31689 元大台灣50單日正向2倍基金 30.45000 31.95000 -1.50000 -4.69484 元大台灣中型100基金 28.29000 29.08000 -0.79000 -2.71664 元大台灣加權股價指數基金 22.43300 23.00900 -0.57600 -2.50337 元大台灣卓越50基金 75.60000 77.51000 -1.91000 -2.46420 元大台灣金融基金 17.01000 17.31000 -0.30000 -1.73310 元大台灣高股息低波動ETF基金 28.29000 29.01000 -0.72000 -2.48190 元大台灣高股息基金 23.47000 24.03000 -0.56000 -2.33042 元大台灣電子科技基金 31.11000 32.16000 -1.05000 -3.26493 元大全球ETF成長組合基金 10.04000 10.21000 -0.17000 -1.66503 元大全球ETF穩健組合基金 14.16000 14.36000 -0.20000 -1.39276 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 12.78000 12.75000 0.03000 0.23529 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.93000 8.90000 0.03000 0.33708 元大全球不動產證券化基金-人民幣 12.63000 12.57000 0.06000 0.47733 元大全球不動產證券化基金-美元 11.74800 11.70100 0.04700 0.40168 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.33000 8.39000 -0.06000 -0.71514 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.33000 6.37000 -0.04000 -0.62794 元大全球地產建設入息基金-不配息型 7.78000 7.85000 -0.07000 -0.89172 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.08000 6.13000 -0.05000 -0.81566 元大全球股票入息基金-美元配息 9.02600 9.18800 -0.16200 -1.76317 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 10.14000 10.34000 -0.20000 -1.93424 元大全球股票入息基金-新台幣配息 8.98000 9.15000 -0.17000 -1.85792 元大全球新興市場精選組合基金 12.45000 12.51000 -0.06000 -0.47962 元大全球農業商機基金 16.55000 17.02000 -0.47000 -2.76146 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.35000 10.38000 -0.03000 -0.28902 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.30000 10.34000 -0.04000 -0.38685 元大印尼指數基金 7.87900 8.10000 -0.22100 -2.72840 元大印度指數基金 8.66800 8.62500 0.04300 0.49855 元大印度基金 11.24000 11.17000 0.07000 0.62668 元大多多基金 15.06000 15.50000 -0.44000 -2.83871 元大多福基金 45.89000 46.81000 -0.92000 -1.96539 元大亞太成長基金 8.69000 8.76000 -0.07000 -0.79909 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.36820 8.37750 -0.00930 -0.11101 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 6.85130 6.85890 -0.00760 -0.11080 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.01300 9.02000 -0.00700 -0.07761 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.49000 9.51000 -0.02000 -0.21030 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.24000 9.26000 -0.02000 -0.21598 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.49000 9.51000 -0.02000 -0.21030 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 9.80300 9.77900 0.02400 0.24542 元大卓越基金 40.31000 41.14000 -0.83000 -2.01750 元大店頭基金 6.70000 6.93000 -0.23000 -3.31890 元大泛歐成長基金 8.60000 8.74000 -0.14000 -1.60183 元大美元貨幣市場基金-美元 10.30140 10.30080 0.00060 0.00582 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.68290 9.66710 0.01580 0.16344 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 31.85260 31.86870 -0.01610 -0.05052 元大美國政府20年期(以上)債券基金 36.49640 36.41330 0.08310 0.22821 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 19.93630 20.00180 -0.06550 -0.32747 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 17.28520 17.18010 0.10510 0.61175 元大美國政府7至10年期債券基金 38.70980 38.63160 0.07820 0.20242 元大高科技基金 16.19000 16.68000 -0.49000 -2.93765 元大得利貨幣市場基金 16.26620 16.26600 0.00020 0.00123 元大得寶貨幣市場基金 11.99090 11.99070 0.00020 0.00167 元大富櫃50基金 9.44000 9.93000 -0.49000 -4.93454 元大華夏中小基金 6.35000 6.39000 -0.04000 -0.62598 元大新中國基金-人民幣 8.44000 8.48000 -0.04000 -0.47170 元大新中國基金-美元 7.84200 7.88400 -0.04200 -0.53272 元大新中國基金-新台幣 7.84000 7.89000 -0.05000 -0.63371 元大新主流基金 20.73000 21.34000 -0.61000 -2.85848 元大新東協平衡基金-美元 8.86600 8.92300 -0.05700 -0.63880 元大新東協平衡基金-新台幣 8.67000 8.74000 -0.07000 -0.80092 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 9.67860 9.66670 0.01190 0.12310 元大新興印尼機會債券基金-美金 8.87700 8.87350 0.00350 0.03944 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 9.66110 9.66910 -0.00800 -0.08274 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 8.32410 8.33100 -0.00690 -0.08282 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 9.74120 9.73520 0.00600 0.06163 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.28860 9.28290 0.00570 0.06140 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 9.92500 9.93120 -0.00620 -0.06243 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.46790 9.47380 -0.00590 -0.06228 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.46270 9.45940 0.00330 0.03489 元大新興亞洲基金 10.28000 10.40000 -0.12000 -1.15385 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 8.59120 8.60260 -0.01140 -0.13252 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 8.26470 8.27570 -0.01100 -0.13292 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 8.85940 8.88210 -0.02270 -0.25557 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 8.52640 8.54830 -0.02190 -0.25619 元大萬泰貨幣市場基金 15.11270 15.11250 0.00020 0.00132 元大經貿基金 32.10000 32.75000 -0.65000 -1.98473 元大實質多重資產基金-人民幣 8.92000 8.97000 -0.05000 -0.55741 元大實質多重資產基金-美元 8.13400 8.18700 -0.05300 -0.64737 元大實質多重資產基金-新台幣 8.61000 8.68000 -0.07000 -0.80645 元大滬深300單日反向1倍基金 15.68000 15.72000 -0.04000 -0.25445 元大滬深300單日正向2倍基金 13.13000 13.05000 0.08000 0.61303 元大摩臺基金 34.77000 35.65000 -0.88000 -2.46844 元大標普500基金 24.76000 25.58000 -0.82000 -3.20563 元大標普500單日反向1倍基金 13.86000 13.47000 0.39000 2.89532 元大標普500單日正向2倍基金 30.11000 32.05000 -1.94000 -6.05304 元大標智滬深300基金 14.95000 15.17000 -0.22000 -1.45023 元大歐洲50基金 22.50000 22.57000 -0.07000 -0.31015 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.32920 9.34710 -0.01790 -0.19150 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.20520 10.20480 0.00040 0.00392 元大績效基金 43.10000 44.41000 -1.31000 -2.94979 元大韓國KOSPI200基金 20.01000 20.45000 -0.44000 -2.15159 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 13.64000 13.79000 -0.15000 -1.08774 日盛上選基金 27.94000 28.54000 -0.60000 -2.10231 日盛小而美基金 15.20000 15.57000 -0.37000 -2.37636 日盛中國內需動力基金 8.60000 8.69000 -0.09000 -1.03567 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.70490 11.71090 -0.00600 -0.05123 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.71620 9.72120 -0.00500 -0.05143 日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.66230 11.67070 -0.00840 -0.07198 日盛中國高收益債券基金(美元B) 9.67560 9.68260 -0.00700 -0.07229 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.57740 10.59180 -0.01440 -0.13595 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 8.75970 8.77160 -0.01190 -0.13567 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 9.42000 9.47000 -0.05000 -0.52798 日盛中國戰略A股基金(美元) 8.87000 8.93000 -0.06000 -0.67189 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 9.20000 9.27000 -0.07000 -0.75512 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 9.83000 9.83000 0.00000 0.00000 日盛中國豐收平衡基金(美元) 9.61000 9.61000 0.00000 0.00000 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 9.70000 9.72000 -0.02000 -0.20576 日盛日盛基金 11.56000 11.72000 -0.16000 -1.36519 日盛目標收益組合基金(美元) 9.29000 9.29000 0.00000 0.00000 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.28000 9.28000 0.00000 0.00000 日盛全球抗暖化基金 9.80000 10.03000 -0.23000 -2.29312 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.01390 10.02900 -0.01510 -0.15056 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.30820 9.32230 -0.01410 -0.15125 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 9.84250 9.86430 -0.02180 -0.22100 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.15030 9.17060 -0.02030 -0.22136 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.40550 2.40540 0.00010 0.00416 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.65220 1.65220 0.00000 0.00000 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.36180 0.36190 -0.00010 -0.02763 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.24930 0.24930 0.00000 0.00000 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.02280 12.03430 -0.01150 -0.09556 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.14950 8.15720 -0.00770 -0.09440 日盛亞洲機會基金 6.18000 6.24000 -0.06000 -0.96154 日盛首選基金 14.51000 14.74000 -0.23000 -1.56038 日盛高科技基金 14.87000 15.27000 -0.40000 -2.61952 日盛貨幣市場基金 14.78080 14.78070 0.00010 0.00068 日盛新台商基金 33.75000 34.17000 -0.42000 -1.22915 日盛精選五虎基金 32.13000 32.85000 -0.72000 -2.19178 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.49520 13.49500 0.00020 0.00148 台新2000高科技基金 23.45000 24.21000 -0.76000 -3.13920 台新MSCI中國基金 17.88000 18.16000 -0.28000 -1.54185 台新MSCI台灣單日反向1倍基金 20.01000 19.55000 0.46000 2.35294 台新MSCI台灣單日正向2倍基金 17.20000 18.05000 -0.85000 -4.70914 台新大眾貨幣市場基金 14.17230 14.17210 0.00020 0.00141 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.52140 10.51230 0.00910 0.08657 台新中美貨幣市場基金-美元 10.48710 10.48660 0.00050 0.00477 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.10450 10.11650 -0.01200 -0.11862 台新中國通基金 34.12000 34.89000 -0.77000 -2.20694 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.43900 0.44450 -0.00550 -1.23735 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 13.56300 13.75100 -0.18800 -1.36717 台新中國精選中小基金-美元 0.28600 0.28950 -0.00350 -1.20898 台新中國精選中小基金-新台幣 8.86000 8.98000 -0.12000 -1.33630 台新主流基金 18.56000 19.21000 -0.65000 -3.38365 台新北美收益資產證券化基金(A) 19.59000 19.44000 0.15000 0.77160 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.63720 0.63140 0.00580 0.91859 台新北美收益資產證券化基金(B) 14.46000 14.35000 0.11000 0.76655 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.46910 0.46490 0.00420 0.90342 台新台灣中小基金 26.95000 27.57000 -0.62000 -2.24882 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.71710 9.67120 0.04590 0.47461 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 8.92280 8.88780 0.03500 0.39380 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.43000 8.40000 0.03000 0.35714 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.02920 9.98980 0.03940 0.39440 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.49000 9.47000 0.02000 0.21119 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 9.84960 9.85820 -0.00860 -0.08724 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.45000 9.47000 -0.02000 -0.21119 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 10.70140 10.71080 -0.00940 -0.08776 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.27000 10.29000 -0.02000 -0.19436 台新印度基金 12.98000 12.93000 0.05000 0.38670 台新亞美短期債券基金 10.87830 10.88030 -0.00200 -0.01838 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.45470 8.46490 -0.01020 -0.12050 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.27880 0.27870 0.00010 0.03588 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.86760 11.88200 -0.01440 -0.12119 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.38590 0.38590 0.00000 0.00000 台新真吉利貨幣市場基金 11.09780 11.09770 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 26.14320 26.67540 -0.53220 -1.99510 台新智慧生活基金-美元 9.27590 9.61120 -0.33530 -3.48864 台新智慧生活基金-新台幣 9.57000 9.93000 -0.36000 -3.62538 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.22190 8.22250 -0.00060 -0.00730 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.43440 8.44540 -0.01100 -0.13025 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 8.92780 8.92850 -0.00070 -0.00784 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.16650 9.17850 -0.01200 -0.13074 台新新興市場債券基金(A類型) 10.40040 10.43820 -0.03780 -0.36213 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.33120 0.33200 -0.00080 -0.24096 台新新興市場債券基金(B類型) 7.68500 7.71290 -0.02790 -0.36173 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.25780 0.25850 -0.00070 -0.27079 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.24000 5.28000 -0.04000 -0.75758 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 20.56000 20.57000 -0.01000 -0.04861 台新羅傑斯環球資源指數基金 10.59700 10.60900 -0.01200 -0.11311 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 未來資產全球大消費基金 14.21000 14.72000 -0.51000 -3.46467 未來資產亞洲新富基金 17.99000 18.19000 -0.20000 -1.09951 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.57550 12.57530 0.00020 0.00159 未來資產阿波羅基金 9.56000 9.86000 -0.30000 -3.04260 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.14960 11.14880 0.00080 0.00718 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.86450 9.87870 -0.01420 -0.14374 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.11290 9.11020 0.00270 0.02964 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.42990 10.42680 0.00310 0.02973 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.64640 7.65290 -0.00650 -0.08494 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 8.81210 8.81960 -0.00750 -0.08504 永豐中小基金 44.73000 45.67000 -0.94000 -2.05824 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.74170 1.74350 -0.00180 -0.10324 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.32820 2.33060 -0.00240 -0.10298 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 7.87210 7.89210 -0.02000 -0.25342 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.20950 10.23550 -0.02600 -0.25402 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.12000 4.15000 -0.03000 -0.72289 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 18.38000 18.54000 -0.16000 -0.86300 永豐主流品牌基金 16.08000 16.13000 -0.05000 -0.30998 永豐永豐基金 30.50000 30.83000 -0.33000 -1.07039 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.30390 9.38270 -0.07880 -0.83984 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.44930 9.52930 -0.08000 -0.83952 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.23100 9.31170 -0.08070 -0.86665 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.37690 9.45890 -0.08200 -0.86691 永豐亞洲民生消費基金 10.50000 10.61000 -0.11000 -1.03676 永豐南非幣2021保本基金 13.08140 13.11580 -0.03440 -0.26228 永豐高科技基金 20.13000 20.40000 -0.27000 -1.32353 永豐貨幣市場基金 13.89220 13.89200 0.00020 0.00144 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.11670 2.11550 0.00120 0.05672 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.52240 2.52060 0.00180 0.07141 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.69840 7.70570 -0.00730 -0.09474 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.42050 10.43040 -0.00990 -0.09491 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 6.94350 6.95060 -0.00710 -0.10215 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.78180 10.79280 -0.01100 -0.10192 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 9.06000 9.07000 -0.01000 -0.11025 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 7.08000 7.09000 -0.01000 -0.14104 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 16.35000 16.38000 -0.03000 -0.18315 永豐臺灣加權ETF基金 49.38000 50.63000 -1.25000 -2.46889 永豐領航科技基金 33.06000 33.82000 -0.76000 -2.24719 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 10.64000 10.90000 -0.26000 -2.38532 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 10.28000 10.53000 -0.25000 -2.37417 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.26000 9.33000 -0.07000 -0.75027 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.12000 9.16000 -0.04000 -0.43668 永豐趨勢平衡基金 36.79000 37.60000 -0.81000 -2.15426 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.63750 11.63630 0.00120 0.01031 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.49700 9.50310 -0.00610 -0.06419 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 9.77640 9.78260 -0.00620 -0.06338 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.47040 9.47240 -0.00200 -0.02111 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 9.70350 9.70560 -0.00210 -0.02164 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.51180 9.51800 -0.00620 -0.06514 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 9.91760 9.92420 -0.00660 -0.06650 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.44540 9.44820 -0.00280 -0.02964 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 9.75940 9.76230 -0.00290 -0.02971 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.18000 10.22000 -0.04000 -0.39139 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 8.89000 8.93000 -0.04000 -0.44793 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.49000 9.53000 -0.04000 -0.41973 兆豐國際中小基金 12.66000 12.95000 -0.29000 -2.23938 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 13.17000 13.29000 -0.12000 -0.90293 兆豐國際中國A股基金(台幣) 17.28000 17.46000 -0.18000 -1.03093 兆豐國際中國A股基金(美金) 17.13000 17.30000 -0.17000 -0.98266 兆豐國際生命科學基金 15.04000 15.73000 -0.69000 -4.38652 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.93490 10.04980 -0.11490 -1.14331 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.13010 10.23890 -0.10880 -1.06261 兆豐國際全球基金 29.23000 29.90000 -0.67000 -2.24080 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.30690 10.30630 0.00060 0.00582 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.14710 10.13010 0.01700 0.16782 兆豐國際國民基金 18.95000 19.28000 -0.33000 -1.71162 兆豐國際第一基金 11.13000 11.34000 -0.21000 -1.85185 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.96360 9.98160 -0.01800 -0.18033 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 7.84670 7.86080 -0.01410 -0.17937 兆豐國際萬全基金 18.25000 18.45000 -0.20000 -1.08401 兆豐國際電子基金 21.70000 22.16000 -0.46000 -2.07581 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 19.91000 20.42000 -0.51000 -2.49755 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 18.17000 17.79000 0.38000 2.13603 兆豐國際豐台灣基金 30.14000 30.67000 -0.53000 -1.72807 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.51150 12.51140 0.00010 0.00080 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) 9.92240 9.92030 0.00210 0.02117 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) 9.88760 9.88610 0.00150 0.01517 合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) 9.91020 9.90840 0.00180 0.01817 合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) 9.92390 9.92190 0.00200 0.02016 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) 9.89480 9.89330 0.00150 0.01516 合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) 9.90920 9.90740 0.00180 0.01817 合庫台灣基金 9.59000 9.89000 -0.30000 -3.03337 合庫全球高收益債券基金A類型 11.04230 11.05860 -0.01630 -0.14740 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.88120 11.88880 -0.00760 -0.06393 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.63240 10.63960 -0.00720 -0.06767 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.38450 11.39110 -0.00660 -0.05794 合庫全球高收益債券基金B類型 8.00110 8.01290 -0.01180 -0.14726 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.29560 9.30130 -0.00570 -0.06128 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 8.86360 8.86960 -0.00600 -0.06765 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.75630 8.76120 -0.00490 -0.05593 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.11060 9.11680 -0.00620 -0.06801 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.21000 10.34000 -0.13000 -1.25725 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.91000 11.04000 -0.13000 -1.17754 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.34000 9.46000 -0.12000 -1.26850 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.15000 10.27000 -0.12000 -1.16845 合庫全球新興市場基金 8.50000 8.59000 -0.09000 -1.04773 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 9.52000 9.55000 -0.03000 -0.31414 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 9.75000 9.77000 -0.02000 -0.20471 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 8.87000 8.90000 -0.03000 -0.33708 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.09000 9.11000 -0.02000 -0.21954 合庫貨幣市場基金 10.13710 10.13700 0.00010 0.00099 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.32480 9.33180 -0.00700 -0.07501 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 9.58370 9.59110 -0.00740 -0.07715 合庫新興多重收益基金A類型 9.90000 9.91380 -0.01380 -0.13920 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.30780 11.31620 -0.00840 -0.07423 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.48580 13.51880 -0.03300 -0.24410 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.56270 8.56890 -0.00620 -0.07235 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.24970 9.25680 -0.00710 -0.07670 合庫新興多重收益基金B類型 7.71950 7.73020 -0.01070 -0.13842 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.55960 8.56580 -0.00620 -0.07238 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.93130 9.95560 -0.02430 -0.24408 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 9.93000 9.95000 -0.02000 -0.20101 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.03000 10.05000 -0.02000 -0.19900 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 9.82000 9.83000 -0.01000 -0.10173 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.67000 9.68000 -0.01000 -0.10331 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.83000 9.85000 -0.02000 -0.20305 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.62000 9.64000 -0.02000 -0.20747 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元 9.74000 9.74000 0.00000 0.00000 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣 9.68000 9.69000 -0.01000 -0.10320 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元 9.80000 9.81000 -0.01000 -0.10194 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣 9.74000 9.75000 -0.01000 -0.10256 安本標準兩岸價值基金 9.68000 9.76000 -0.08000 -0.81967 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 9.64000 9.82000 -0.18000 -1.83299 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 9.89000 10.08000 -0.19000 -1.88492 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 9.47000 9.56000 -0.09000 -0.94142 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 9.72000 9.82000 -0.10000 -1.01833 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.03110 11.03000 0.00110 0.00997 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.85130 9.85090 0.00040 0.00406 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.74030 9.75180 -0.01150 -0.11793 安聯中國東協基金 14.09000 14.24000 -0.15000 -1.05337 安聯中國策略基金-美元 9.55000 9.59000 -0.04000 -0.41710 安聯中國策略基金-新臺幣 12.42000 12.49000 -0.07000 -0.56045 安聯中華新思路基金-人民幣 12.01000 12.13000 -0.12000 -0.98928 安聯中華新思路基金-美元 11.07000 11.17000 -0.10000 -0.89526 安聯中華新思路基金-新臺幣 10.43000 10.54000 -0.11000 -1.04364 安聯台灣大壩基金 23.78000 24.26000 -0.48000 -1.97857 安聯台灣科技基金 36.68000 37.97000 -1.29000 -3.39742 安聯台灣貨幣市場基金 12.50070 12.50060 0.00010 0.00080 安聯台灣智慧基金 25.55000 26.17000 -0.62000 -2.36912 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.08240 10.08520 -0.00280 -0.02776 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 14.96590 14.97370 -0.00780 -0.05209 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.53640 9.54130 -0.00490 -0.05136 安聯四季成長組合基金-美元 10.68000 10.88000 -0.20000 -1.83824 安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.99000 11.20000 -0.21000 -1.87500 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.30590 12.31110 -0.00520 -0.04224 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.08550 10.09250 -0.00700 -0.06936 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.14640 12.15570 -0.00930 -0.07651 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.37690 9.38090 -0.00400 -0.04264 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.22630 9.23270 -0.00640 -0.06932 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.88420 8.89100 -0.00680 -0.07648 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 10.81000 10.95000 -0.14000 -1.27854 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.76000 10.92000 -0.16000 -1.46520 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.54000 10.68000 -0.14000 -1.31086 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.66000 9.80000 -0.14000 -1.42857 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.14000 9.27000 -0.13000 -1.40237 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 10.74000 10.86000 -0.12000 -1.10497 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.30000 10.43000 -0.13000 -1.24640 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.56000 9.66000 -0.10000 -1.03520 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.18000 9.29000 -0.11000 -1.18407 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 12.03390 12.04070 -0.00680 -0.05648 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.92430 10.93380 -0.00950 -0.08689 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.58530 10.59570 -0.01040 -0.09815 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.80820 8.81420 -0.00600 -0.06807 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.59390 8.60140 -0.00750 -0.08720 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.30220 8.31040 -0.00820 -0.09867 安聯全球人口趨勢基金 10.86000 11.06000 -0.20000 -1.80832 安聯全球生技趨勢基金-美元 8.79000 9.36000 -0.57000 -6.08974 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 33.21000 35.39000 -2.18000 -6.15993 安聯全球油礦金趨勢基金 7.89000 8.15000 -0.26000 -3.19018 安聯全球債券基金-A類型(累積) 11.92520 11.92500 0.00020 0.00168 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.29880 10.29870 0.00010 0.00097 安聯全球新興市場基金 15.97000 16.13000 -0.16000 -0.99194 安聯全球農金趨勢基金 9.15000 9.47000 -0.32000 -3.37909 安聯全球綠能趨勢基金 7.99000 8.21000 -0.22000 -2.67966 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 9.98000 10.18000 -0.20000 -1.96464 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 9.76000 9.96000 -0.20000 -2.00803 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 9.69000 9.89000 -0.20000 -2.02224 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.58000 9.78000 -0.20000 -2.04499 安聯亞洲動態策略基金 20.30000 20.63000 -0.33000 -1.59961 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.09860 10.09360 0.00500 0.04954 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.80220 9.79730 0.00490 0.05001 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 82.65440 82.70140 -0.04700 -0.05683 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 12.20490 12.21370 -0.00880 -0.07205 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.35030 64.38600 -0.03570 -0.05545 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.42330 9.43010 -0.00680 -0.07211 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.58290 2.58240 0.00050 0.01936 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.38080 10.38940 -0.00860 -0.08278 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.19480 2.19450 0.00030 0.01367 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.57920 8.58640 -0.00720 -0.08385 宏利台灣動力基金 26.56000 27.03000 -0.47000 -1.73881 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.68750 9.72260 -0.03510 -0.36101 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.53110 9.57650 -0.04540 -0.47408 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.56820 7.59570 -0.02750 -0.36205 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.56550 7.59950 -0.03400 -0.44740 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 10.28000 10.45000 -0.17000 -1.62679 宏利全球債券組合基金 12.92750 12.94620 -0.01870 -0.14444 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.76590 2.76370 0.00220 0.07960 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.63030 11.62580 0.00450 0.03871 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.58020 8.57680 0.00340 0.03964 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.43810 2.43560 0.00250 0.10264 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 10.86060 10.86480 -0.00420 -0.03866 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.12030 3.15390 -0.03360 -1.06535 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.50380 0.50920 -0.00540 -1.06049 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 14.59000 14.75000 -0.16000 -1.08475 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.73300 11.74150 -0.00850 -0.07239 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.39160 10.39950 -0.00790 -0.07597 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.07130 10.08350 -0.01220 -0.12099 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.78890 8.79420 -0.00530 -0.06027 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.38790 8.39430 -0.00640 -0.07624 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.30610 8.31620 -0.01010 -0.12145 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.25540 8.26100 -0.00560 -0.06779 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 10.06000 10.10000 -0.04000 -0.39604 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 9.81000 9.84000 -0.03000 -0.30488 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 9.89000 9.93000 -0.04000 -0.40282 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 10.02000 10.05000 -0.03000 -0.29851 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 9.77000 9.80000 -0.03000 -0.30612 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 9.86000 9.90000 -0.04000 -0.40404 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.74970 2.74930 0.00040 0.01455 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.39850 0.39850 0.00000 0.00000 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.10980 12.11590 -0.00610 -0.05035 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.90710 0.90710 0.00000 0.00000 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.28330 7.28680 -0.00350 -0.04803 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.01660 2.01650 0.00010 0.00496 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.28980 0.28980 0.00000 0.00000 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 8.91280 8.91730 -0.00450 -0.05046 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.32480 0.32480 0.00000 0.00000 宏利萬利貨幣市場基金 13.64910 13.64900 0.00010 0.00073 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.28000 2.31000 -0.03000 -1.29870 宏利精選中華基金(新臺幣) 10.42000 10.54000 -0.12000 -1.13852 宏利臺灣股息收益基金 23.08000 23.69000 -0.61000 -2.57493 宏利澳幣保本基金 12.15930 12.15180 0.00750 0.06172 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.79000 9.79000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.59000 9.60000 -0.01000 -0.10417 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.03000 10.04000 -0.01000 -0.09960 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.70000 9.72000 -0.02000 -0.20576 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.16000 10.18000 -0.02000 -0.19646 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.62000 10.64000 -0.02000 -0.18797 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.58000 10.61000 -0.03000 -0.28275 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.29000 10.34000 -0.05000 -0.48356 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 10.85000 10.88000 -0.03000 -0.27574 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 10.33000 10.36000 -0.03000 -0.28958 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 9.41000 9.45000 -0.04000 -0.42328 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.14000 11.18000 -0.04000 -0.35778 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.21370 10.21500 -0.00130 -0.01273 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.37440 9.38380 -0.00940 -0.10017 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 8.84710 8.86680 -0.01970 -0.22218 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.62990 10.65360 -0.02370 -0.22246 貝萊德亞美利加收益基金 8.93000 8.98000 -0.05000 -0.55679 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 9.57000 9.65000 -0.08000 -0.82902 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 9.40000 9.51000 -0.11000 -1.15668 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.16000 9.31000 -0.15000 -1.61117 貝萊德新台幣基金 12.93930 12.93920 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 22.66000 23.35000 -0.69000 -2.95503 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.26430 11.26600 -0.00170 -0.01509 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.84190 9.86300 -0.02110 -0.21393 保德信大中華基金-人民幣 8.78000 8.81000 -0.03000 -0.34052 保德信大中華基金-美元 8.56000 8.61000 -0.05000 -0.58072 保德信大中華基金-新台幣 25.58000 25.74000 -0.16000 -0.62160 保德信中小型股基金 35.12000 36.44000 -1.32000 -3.62239 保德信中國中小基金-人民幣 7.98000 8.04000 -0.06000 -0.74627 保德信中國中小基金-美元 7.60000 7.67000 -0.07000 -0.91265 保德信中國中小基金-新臺幣 7.36000 7.44000 -0.08000 -1.07527 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 8.89980 8.90980 -0.01000 -0.11224 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 8.98320 8.99340 -0.01020 -0.11342 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.03320 9.04040 -0.00720 -0.07964 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.80240 9.81030 -0.00790 -0.08053 保德信中國品牌基金-人民幣 8.24000 8.26000 -0.02000 -0.24213 保德信中國品牌基金-美元 8.26000 8.27000 -0.01000 -0.12092 保德信中國品牌基金-新臺幣 8.92000 8.94000 -0.02000 -0.22371 保德信台商全方位基金 29.99000 30.80000 -0.81000 -2.62987 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 27.01000 27.69000 -0.68000 -2.45576 保德信全球消費商機基金 17.48000 17.78000 -0.30000 -1.68729 保德信全球基礎建設基金 11.78000 11.85000 -0.07000 -0.59072 保德信全球資源基金 7.37000 7.59000 -0.22000 -2.89855 保德信全球醫療生化基金-美元 9.72000 10.07000 -0.35000 -3.47567 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 32.33000 33.52000 -1.19000 -3.55012 保德信印度機會債券基金－美元月配息型 9.99450 9.98620 0.00830 0.08311 保德信印度機會債券基金－美元累積型 9.99450 9.98620 0.00830 0.08311 保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型 10.00320 10.00720 -0.00400 -0.03997 保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型 10.00320 10.00720 -0.00400 -0.03997 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.43260 9.48230 -0.04970 -0.52413 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.28790 10.34240 -0.05450 -0.52696 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 8.98720 9.04580 -0.05860 -0.64781 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.78610 9.85000 -0.06390 -0.64873 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.06180 8.06410 -0.00230 -0.02852 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.72090 10.72390 -0.00300 -0.02797 保德信亞太基金 19.24000 19.38000 -0.14000 -0.72239 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.36280 8.37380 -0.01100 -0.13136 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.17280 11.18760 -0.01480 -0.13229 保德信店頭市場基金 24.67000 25.59000 -0.92000 -3.59515 保德信拉丁美洲基金 6.98000 7.15000 -0.17000 -2.37762 保德信金平衡基金 27.77000 28.17000 -0.40000 -1.41995 保德信金滿意基金 36.88000 37.97000 -1.09000 -2.87069 保德信科技島基金 22.11000 22.86000 -0.75000 -3.28084 保德信高成長基金 81.49000 83.41000 -1.92000 -2.30188 保德信第一基金 22.18000 22.71000 -0.53000 -2.33377 保德信貨幣市場基金 15.78040 15.78020 0.00020 0.00127 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.10080 10.24760 -0.14680 -1.43253 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.30470 10.46730 -0.16260 -1.55341 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.38930 10.50920 -0.11990 -1.14091 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 9.92420 10.05110 -0.12690 -1.26255 保德信新世紀基金 9.63000 9.78000 -0.15000 -1.53374 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 7.92560 7.93490 -0.00930 -0.11720 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.83240 10.84500 -0.01260 -0.11618 保德信新興趨勢組合基金 9.94000 10.26000 -0.32000 -3.11891 保德信瑞騰基金 15.55190 15.55060 0.00130 0.00836 保德信歐洲組合基金 9.52000 9.76000 -0.24000 -2.45902 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.70730 9.70480 0.00250 0.02576 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.01540 10.01280 0.00260 0.02597 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.68020 9.67920 0.00100 0.01033 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.83980 9.84010 -0.00030 -0.00305 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.75240 9.74950 0.00290 0.02975 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.90610 9.90310 0.00300 0.03029 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.64220 9.64030 0.00190 0.01971 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.76490 9.76290 0.00200 0.02049 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 10.08270 10.08440 -0.00170 -0.01686 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型 10.02610 10.02510 0.00100 0.00997 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型 10.02620 10.02510 0.00110 0.01097 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型 9.96940 9.96670 0.00270 0.02709 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型 9.96940 9.96670 0.00270 0.02709 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 9.91880 9.91550 0.00330 0.03328 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.11450 10.11090 0.00360 0.03561 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 9.83350 9.82970 0.00380 0.03866 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 9.92950 9.92560 0.00390 0.03929 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.59090 9.59020 0.00070 0.00730 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.42880 9.42820 0.00060 0.00636 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 10.03310 10.03120 0.00190 0.01894 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.02980 10.02800 0.00180 0.01795 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 10.12600 10.12490 0.00110 0.01086 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 10.20550 10.20140 0.00410 0.04019 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 10.05380 10.05070 0.00310 0.03084 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.05430 10.05110 0.00320 0.03184 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.94250 1.94180 0.00070 0.03605 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.67290 2.67200 0.00090 0.03368 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.28990 0.28990 0.00000 0.00000 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.43240 0.43240 0.00000 0.00000 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.31060 8.31190 -0.00130 -0.01564 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.64220 11.64640 -0.00420 -0.03606 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.42340 9.41600 0.00740 0.07859 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.60870 11.59920 0.00950 0.08190 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.45610 8.45090 0.00520 0.06153 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.45240 10.44600 0.00640 0.06127 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.14890 10.14500 0.00390 0.03844 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.07950 10.07760 0.00190 0.01885 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.05680 10.05210 0.00470 0.04676 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.69210 10.68750 0.00460 0.04304 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 9.99420 9.99110 0.00310 0.03103 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.72220 9.71870 0.00350 0.03601 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.10580 10.10220 0.00360 0.03564 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.73830 9.73650 0.00180 0.01849 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.97840 9.97670 0.00170 0.01704 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.47520 10.47680 -0.00160 -0.01527 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.10140 6.11170 -0.01030 -0.16853 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.59660 10.61450 -0.01790 -0.16864 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.65350 11.65350 0.00000 0.00000 施羅德樂活中小基金-A類型 15.93000 16.31000 -0.38000 -2.32986 施羅德樂活中小基金-I類型 3643.88000 3731.27000 -87.39000 -2.34210 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國平衡基金-A類型 9.85800 9.88100 -0.02300 -0.23277 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 10.79610 10.81040 -0.01430 -0.13228 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.05590 10.06970 -0.01380 -0.13704 柏瑞中國平衡基金-B類型 8.71930 8.73970 -0.02040 -0.23342 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.07080 9.08290 -0.01210 -0.13322 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.89950 8.91180 -0.01230 -0.13802 柏瑞中國平衡基金-N類型 9.99650 10.01990 -0.02340 -0.23354 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.46710 10.48100 -0.01390 -0.13262 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 10.41450 10.42880 -0.01430 -0.13712 柏瑞五國金勢力建設基金 6.14000 6.19000 -0.05000 -0.80775 柏瑞巨人基金 11.34000 11.49000 -0.15000 -1.30548 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.66170 13.66150 0.00020 0.00146 柏瑞全球金牌組合基金 15.25000 15.24000 0.01000 0.06562 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.45170 13.45730 -0.00560 -0.04161 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.81430 11.81000 0.00430 0.03641 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.40260 12.39890 0.00370 0.02984 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.73290 8.73660 -0.00370 -0.04235 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.70680 6.70970 -0.00290 -0.04322 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.63940 8.63630 0.00310 0.03590 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.38650 8.38760 -0.00110 -0.01311 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.60710 10.60390 0.00320 0.03018 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.25060 8.24800 0.00260 0.03152 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.98960 11.98530 0.00430 0.03588 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.65360 11.65850 -0.00490 -0.04203 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 11.89820 11.89960 -0.00140 -0.01177 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.29030 11.28690 0.00340 0.03012 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 8.88830 8.89210 -0.00380 -0.04273 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.65370 9.65020 0.00350 0.03627 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.58540 9.58660 -0.00120 -0.01252 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.43330 9.43040 0.00290 0.03075 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.31470 9.31180 0.00290 0.03114 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.13820 10.15190 -0.01370 -0.13495 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 10.00230 10.00790 -0.00560 -0.05596 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 9.86610 9.87230 -0.00620 -0.06280 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 9.94730 9.95310 -0.00580 -0.05827 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 9.79680 9.81000 -0.01320 -0.13456 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.57270 9.57810 -0.00540 -0.05638 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.52810 9.53410 -0.00600 -0.06293 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.61020 9.61580 -0.00560 -0.05824 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.11930 10.13290 -0.01360 -0.13422 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 10.00230 10.00790 -0.00560 -0.05596 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 9.86610 9.87230 -0.00620 -0.06280 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 9.94730 9.95310 -0.00580 -0.05827 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 9.79680 9.81000 -0.01320 -0.13456 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.57290 9.57830 -0.00540 -0.05638 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.52810 9.53410 -0.00600 -0.06293 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.61030 9.61590 -0.00560 -0.05824 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.69310 10.70670 -0.01360 -0.12702 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.89600 11.90210 -0.00610 -0.05125 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.26920 11.27650 -0.00730 -0.06474 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 8.97240 8.98380 -0.01140 -0.12690 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.65450 9.65950 -0.00500 -0.05176 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.51180 9.51790 -0.00610 -0.06409 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.40510 10.41830 -0.01320 -0.12670 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.07660 11.08230 -0.00570 -0.05143 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.88720 10.89420 -0.00700 -0.06425 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 8.97260 8.98400 -0.01140 -0.12689 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.65500 9.65990 -0.00490 -0.05073 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.51220 9.51840 -0.00620 -0.06514 柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.83000 11.89000 -0.06000 -0.50463 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 12.56000 12.61000 -0.05000 -0.39651 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 8.23000 8.27000 -0.04000 -0.48368 柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.76000 7.80000 -0.04000 -0.51282 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.56000 8.59000 -0.03000 -0.34924 柏瑞亞太高股息基金-N類型 10.24000 10.30000 -0.06000 -0.58252 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 10.25000 10.29000 -0.04000 -0.38873 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 10.46000 10.51000 -0.05000 -0.47574 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 11.92000 11.93000 -0.01000 -0.08382 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 12.10000 12.13000 -0.03000 -0.24732 柏瑞拉丁美洲基金 9.66000 9.97000 -0.31000 -3.10933 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.30510 11.28220 0.02290 0.20297 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.36310 7.34810 0.01500 0.20413 柏瑞特別股息收益基金-A類型 10.13000 10.14000 -0.01000 -0.09862 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 10.73000 10.73000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 10.41000 10.42000 -0.01000 -0.09597 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.30000 9.31000 -0.01000 -0.10741 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.63000 9.63000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.58000 9.58000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.55000 9.56000 -0.01000 -0.10460 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 10.11000 10.12000 -0.01000 -0.09881 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 10.47000 10.47000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 10.21000 10.21000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.38000 9.39000 -0.01000 -0.10650 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.42000 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10.66350 10.67160 -0.00810 -0.07590 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 6.95520 6.96600 -0.01080 -0.15504 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.67800 8.68420 -0.00620 -0.07139 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 9.27220 9.27930 -0.00710 -0.07651 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.13900 10.15480 -0.01580 -0.15559 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.68050 10.68860 -0.00810 -0.07578 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.39300 9.39980 -0.00680 -0.07234 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 8.87030 8.88410 -0.01380 -0.15533 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 9.46990 9.47710 -0.00720 -0.07597 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.17410 11.17770 -0.00360 -0.03221 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.75380 11.74900 0.00480 0.04085 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.75700 10.75400 0.00300 0.02790 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.05690 9.05980 -0.00290 -0.03201 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.57530 9.57140 0.00390 0.04075 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 9.56600 9.56330 0.00270 0.02823 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.07860 11.07410 0.00450 0.04064 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 9.96970 9.97280 -0.00310 -0.03108 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.25000 10.24710 0.00290 0.02830 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.45550 9.45850 -0.00300 -0.03172 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.21050 9.21340 -0.00290 -0.03148 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 9.79540 9.79140 0.00400 0.04085 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.32830 9.32560 0.00270 0.02895 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 17.33000 17.48000 -0.15000 -0.85812 柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.84000 16.08000 -0.24000 -1.49254 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.78180 12.78300 -0.00120 -0.00939 柏瑞環球多元資產基金-A類型 9.96510 10.11180 -0.14670 -1.45078 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 10.91210 11.06640 -0.15430 -1.39431 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 11.47670 11.64410 -0.16740 -1.43764 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.41990 10.56730 -0.14740 -1.39487 柏瑞環球多元資產基金-B類型 8.99390 9.12630 -0.13240 -1.45075 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 9.54520 9.68020 -0.13500 -1.39460 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 9.41960 9.55700 -0.13740 -1.43769 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 9.42950 9.56290 -0.13340 -1.39497 柏瑞環球多元資產基金-N類型 9.12340 9.25780 -0.13440 -1.45175 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.35510 9.48740 -0.13230 -1.39448 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 11.00430 11.16480 -0.16050 -1.43755 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 9.37470 9.50740 -0.13270 -1.39575 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 14.32000 14.36000 -0.04000 -0.27855 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 24.99000 24.87000 0.12000 0.48251 國泰大中華基金 16.48000 16.89000 -0.41000 -2.42747 國泰小龍基金 12.89000 13.19000 -0.30000 -2.27445 國泰中小成長基金 34.35000 35.35000 -1.00000 -2.82885 國泰中國內需增長基金人民幣級別 3.71290 3.74190 -0.02900 -0.77501 國泰中國內需增長基金台幣級別 16.55000 16.71000 -0.16000 -0.95751 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.62060 0.62590 -0.00530 -0.84678 國泰中國內需增長基金美元級別 0.58410 0.58920 -0.00510 -0.86558 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.21180 2.21030 0.00150 0.06786 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.63840 9.64870 -0.01030 -0.10675 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 8.09830 8.10700 -0.00870 -0.10731 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.31420 0.31420 0.00000 0.00000 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.56600 11.56500 0.00100 0.00865 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.66160 1.66280 -0.00120 -0.07217 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 9.92210 9.93790 -0.01580 -0.15899 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.32580 0.32600 -0.00020 -0.06135 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 3.83550 3.87810 -0.04260 -1.09848 國泰中國新興戰略基金台幣級別 17.09000 17.31000 -0.22000 -1.27094 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.54760 0.55410 -0.00650 -1.17307 國泰中港台基金人民幣級別 2.82170 2.86150 -0.03980 -1.39088 國泰中港台基金台幣級別 12.58000 12.78000 -0.20000 -1.56495 國泰中港台基金美元級別 0.40780 0.41390 -0.00610 -1.47379 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 26.24000 27.27000 -1.03000 -3.77704 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 13.05000 12.65000 0.40000 3.16206 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 32.59000 34.76000 -2.17000 -6.24281 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A 10.39870 10.42140 -0.02270 -0.21782 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B 10.20850 10.23090 -0.02240 -0.21894 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB 10.23230 10.25470 -0.02240 -0.21844 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A 0.33570 0.33600 -0.00030 -0.08929 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B 0.32940 0.32970 -0.00030 -0.09099 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB 0.33010 0.33040 -0.00030 -0.09080 國泰台灣貨幣市場基金 12.41920 12.41910 0.00010 0.00081 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.35490 2.40290 -0.04800 -1.99759 國泰全球高股息基金-台幣級別 10.51000 10.75000 -0.24000 -2.23256 國泰全球高股息基金-美金級別 0.33940 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-0.00080 -0.23276 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.30580 0.30650 -0.00070 -0.22838 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.48500 0.48430 0.00070 0.14454 國泰亞洲成長基金台幣級別 10.74000 10.74000 0.00000 0.00000 國泰亞洲成長基金美元級別 0.35850 0.35830 0.00020 0.05582 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 17.29000 17.60000 -0.31000 -1.76136 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.55860 0.56810 -0.00950 -1.67224 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-新台幣B(配息型) 17.29000 17.60000 -0.31000 -1.76136 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-澳幣A(不配息型) 0.79120 0.80180 -0.01060 -1.32203 國泰科技生化基金 26.95000 27.61000 -0.66000 -2.39044 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 26.48000 27.17000 -0.69000 -2.53957 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 13.79000 13.45000 0.34000 2.52788 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 37.77490 37.69020 0.08470 0.22473 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 20.39790 20.46720 -0.06930 -0.33859 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 17.56220 17.45520 0.10700 0.61300 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 38.64710 38.59380 0.05330 0.13811 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 40.17070 40.16770 0.00300 0.00747 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 42.86330 42.87190 -0.00860 -0.02006 國泰紐幣2021保本基金 12.27090 12.27090 0.00000 0.00000 國泰紐幣八年期保本基金 12.57140 12.56740 0.00400 0.03183 國泰紐幣保本基金 12.50310 12.50170 0.00140 0.01120 國泰國泰基金台幣I級別 18.10000 18.57000 -0.47000 -2.53096 國泰國泰基金台幣級別 18.10000 18.57000 -0.47000 -2.53096 國泰富時中國A50基金 18.02000 17.96000 0.06000 0.33408 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.32000 10.36000 -0.04000 -0.38610 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 9.98000 10.02000 -0.04000 -0.39920 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33210 0.33320 -0.00110 -0.33013 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.47970 0.47950 0.00020 0.04171 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.50350 10.53490 -0.03140 -0.29806 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.45480 7.47710 -0.02230 -0.29824 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.35520 0.35580 -0.00060 -0.16863 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.24090 0.24130 -0.00040 -0.16577 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C 2.15730 2.16300 -0.00570 -0.26352 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A 9.57720 9.62200 -0.04480 -0.46560 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B 0.30860 0.30960 -0.00100 -0.32300 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 40.13850 40.16490 -0.02640 -0.06573 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 17.29000 17.30000 -0.01000 -0.05780 國泰新興市場基金台幣級別 11.27000 11.37000 -0.10000 -0.87951 國泰新興市場基金美元級別 0.36440 0.36700 -0.00260 -0.70845 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.28300 2.28440 -0.00140 -0.06129 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.48680 1.48770 -0.00090 -0.06050 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.33910 0.33960 -0.00050 -0.14723 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.33570 0.33590 -0.00020 -0.05954 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.22300 0.22340 -0.00040 -0.17905 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.38990 10.40770 -0.01780 -0.17103 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 6.63930 6.65070 -0.01140 -0.17141 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 15.52000 15.17000 0.35000 2.30719 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 27.78000 29.16000 -1.38000 -4.73251 國泰價值卓越基金 12.16000 12.48000 -0.32000 -2.56410 國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.93000 10.00000 -0.07000 -0.70000 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.33720 0.33930 -0.00210 -0.61892 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 38.66080 38.69080 -0.03000 -0.07754 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 18.81000 19.45000 -0.64000 -3.29049 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 17.99000 18.20000 -0.21000 -1.15385 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 16.92000 17.42000 -0.50000 -2.87026 國泰豐益債券組合基金台幣級別 12.03350 12.03570 -0.00220 -0.01828 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.39500 0.39490 0.00010 0.02532 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 10.00030 0.00000 10.00030 0.00000 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元) 10.00030 0.00000 10.00030 0.00000 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 10.00030 0.00000 10.00030 0.00000 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 10.00030 0.00000 10.00030 0.00000 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元) 10.00030 0.00000 10.00030 0.00000 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 10.00030 0.00000 10.00030 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.58320 9.58690 -0.00370 -0.03859 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.19850 8.21430 -0.01580 -0.19235 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.73220 10.73640 -0.00420 -0.03912 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.29630 9.31420 -0.01790 -0.19218 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.23580 11.23490 0.00090 0.00801 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.79350 9.80550 -0.01200 -0.12238 第一金大中華基金 23.18000 23.52000 -0.34000 -1.44558 第一金小型精選基金 28.62000 29.33000 -0.71000 -2.42073 第一金中國世紀基金-人民幣 11.61000 11.67000 -0.06000 -0.51414 第一金中國世紀基金-美元 7.18210 7.22380 -0.04170 -0.57726 第一金中國世紀基金-美元-N 7.18270 7.22440 -0.04170 -0.57721 第一金中國世紀基金-新臺幣 8.47000 8.53000 -0.06000 -0.70340 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 8.47000 8.53000 -0.06000 -0.70340 第一金中概平衡基金 21.89000 22.30000 -0.41000 -1.83857 第一金台灣貨幣市場基金 15.26320 15.26300 0.00020 0.00131 第一金全家福貨幣市場基金 177.98200 177.98000 0.00200 0.00112 第一金全球AI精準醫療基金-美元 9.17210 9.50240 -0.33030 -3.47596 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 9.17210 9.50270 -0.33060 -3.47901 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 9.37000 9.72000 -0.35000 -3.60082 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 9.37000 9.72000 -0.35000 -3.60082 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 12.94490 13.30810 -0.36320 -2.72916 第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N 12.94560 13.30880 -0.36320 -2.72902 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 12.47000 12.84000 -0.37000 -2.88162 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N 12.48000 12.84000 -0.36000 -2.80374 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.53130 9.55600 -0.02470 -0.25848 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.53420 9.55890 -0.02470 -0.25840 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.21220 9.24320 -0.03100 -0.33538 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.23640 9.26740 -0.03100 -0.33451 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.06110 10.08700 -0.02590 -0.25677 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 9.73770 9.77050 -0.03280 -0.33570 第一金全球大趨勢基金 21.84000 22.51000 -0.67000 -2.97645 第一金全球不動產證券化基金A 7.94620 7.94330 0.00290 0.03651 第一金全球不動產證券化基金B 5.62150 5.61950 0.00200 0.03559 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.21530 9.24290 -0.02760 -0.29861 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.21680 9.24400 -0.02720 -0.29424 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 8.93000 8.96000 -0.03000 -0.33482 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 8.93000 8.96000 -0.03000 -0.33482 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 9.64720 9.67570 -0.02850 -0.29455 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 9.64850 9.67710 -0.02860 -0.29554 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 9.34000 9.38000 -0.04000 -0.42644 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.35000 9.38000 -0.03000 -0.31983 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.31130 8.41190 -0.10060 -1.19592 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 9.88880 10.00850 -0.11970 -1.19598 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.53680 9.53660 0.00020 0.00210 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.53590 9.53730 -0.00140 -0.01468 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.83760 7.83940 -0.00180 -0.02296 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.70270 8.71000 -0.00730 -0.08381 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.70320 8.71060 -0.00740 -0.08495 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.16600 11.16770 -0.00170 -0.01522 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.16690 11.16850 -0.00160 -0.01433 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 9.93370 9.93610 -0.00240 -0.02415 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.70430 14.71670 -0.01240 -0.08426 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 12.42490 12.79990 -0.37500 -2.92971 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N 12.44050 12.81600 -0.37550 -2.92993 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 11.76000 12.13000 -0.37000 -3.05029 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 11.79000 12.16000 -0.37000 -3.04276 第一金亞洲科技基金 16.96000 17.14000 -0.18000 -1.05018 第一金亞洲新興市場基金 12.12000 12.21000 -0.09000 -0.73710 第一金店頭市場基金 7.45000 7.55000 -0.10000 -1.32450 第一金創新趨勢基金 19.18000 19.58000 -0.40000 -2.04290 第一金電子基金 27.54000 27.93000 -0.39000 -1.39635 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 17.62000 18.16000 -0.54000 -2.97357 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 21.57000 21.09000 0.48000 2.27596 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一大中華中小基金(人民幣) 6.97000 7.01000 -0.04000 -0.57061 統一大中華中小基金(美元) 6.32000 6.35000 -0.03000 -0.47244 統一大中華中小基金(新台幣) 9.36000 9.43000 -0.07000 -0.74231 統一大東協高股息基金(人民幣) 9.99000 10.11000 -0.12000 -1.18694 統一大東協高股息基金(美元) 9.19000 9.31000 -0.12000 -1.28894 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.50000 9.63000 -0.13000 -1.34995 統一大滿貫基金-A類型 27.85000 28.83000 -0.98000 -3.39924 統一大滿貫基金-I類型 27.85000 28.83000 -0.98000 -3.39924 統一大龍印基金 12.83000 12.93000 -0.10000 -0.77340 統一大龍騰中國基金(人民幣) 8.07000 8.14000 -0.07000 -0.85995 統一大龍騰中國基金(美元) 7.32000 7.38000 -0.06000 -0.81301 統一大龍騰中國基金(新台幣) 8.34000 8.42000 -0.08000 -0.95012 統一中小基金 20.70000 21.35000 -0.65000 -3.04450 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.81320 9.81840 -0.00520 -0.05296 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.05500 9.06300 -0.00800 -0.08827 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.79450 8.80780 -0.01330 -0.15100 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.76880 11.77510 -0.00630 -0.05350 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.79570 10.80530 -0.00960 -0.08885 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.47090 10.48680 -0.01590 -0.15162 統一台灣動力基金 14.02000 14.44000 -0.42000 -2.90859 統一全天候基金-A類型 95.07000 96.88000 -1.81000 -1.86829 統一全天候基金-I類型 95.19000 96.99000 -1.80000 -1.85586 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.41280 8.52630 -0.11350 -1.33118 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 8.04160 8.15300 -0.11140 -1.36637 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 8.02570 8.13590 -0.11020 -1.35449 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 8.76820 8.88650 -0.11830 -1.33123 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.38860 8.50480 -0.11620 -1.36629 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.36500 8.47980 -0.11480 -1.35381 統一全球債券組合基金 11.86510 11.88720 -0.02210 -0.18591 統一全球新科技基金(人民幣) 14.88000 15.47000 -0.59000 -3.81383 統一全球新科技基金(美元) 13.88000 14.43000 -0.55000 -3.81150 統一全球新科技基金(新台幣) 13.34000 13.89000 -0.55000 -3.95968 統一亞太基金 22.40000 22.69000 -0.29000 -1.27810 統一亞洲大金磚基金 11.08000 11.21000 -0.13000 -1.15968 統一奔騰基金 49.48000 50.59000 -1.11000 -2.19411 統一強棒貨幣市場基金 16.67180 16.67160 0.00020 0.00120 統一強漢基金(人民幣) 8.72000 8.77000 -0.05000 -0.57013 統一強漢基金(美元) 7.78000 7.82000 -0.04000 -0.51151 統一強漢基金(新台幣) 20.54000 20.67000 -0.13000 -0.62893 統一統信基金 23.82000 24.73000 -0.91000 -3.67974 統一黑馬基金 49.91000 51.13000 -1.22000 -2.38607 統一新亞洲科技能源基金 15.70000 16.07000 -0.37000 -2.30243 統一新興市場企業債券基金-月配型 7.89620 7.90990 -0.01370 -0.17320 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.11700 10.13450 -0.01750 -0.17268 統一經建基金 39.83000 40.60000 -0.77000 -1.89655 統一龍馬基金 53.03000 54.96000 -1.93000 -3.51164 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 15.71000 16.03000 -0.32000 -1.99626 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 39.14000 39.82000 -0.68000 -1.70768 野村中國機會基金 11.74000 11.86000 -0.12000 -1.01180 野村巴西基金 5.88000 6.09000 -0.21000 -3.44828 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 11.39000 11.39000 0.00000 0.00000 野村台灣高股息基金 22.71000 23.01000 -0.30000 -1.30378 野村台灣運籌基金 30.30000 30.92000 -0.62000 -2.00517 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.43020 9.43470 -0.00450 -0.04770 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.34110 9.34590 -0.00480 -0.05136 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.42180 9.43130 -0.00950 -0.10073 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 9.74710 9.75170 -0.00460 -0.04717 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.58310 9.58830 -0.00520 -0.05423 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.52420 9.53390 -0.00970 -0.10174 野村平衡基金 16.90000 17.14000 -0.24000 -1.40023 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 8.87000 8.86000 0.01000 0.11287 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.39000 9.36000 0.03000 0.32051 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 12.89000 12.87000 0.02000 0.15540 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.76000 10.72000 0.04000 0.37313 野村全球生技醫療基金 16.32000 17.04000 -0.72000 -4.22535 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 10.01080 10.00450 0.00630 0.06297 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 9.94650 9.93960 0.00690 0.06942 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 9.94400 9.94250 0.00150 0.01509 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 10.01080 10.00450 0.00630 0.06297 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 9.94640 9.93950 0.00690 0.06942 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 9.94410 9.94260 0.00150 0.01509 野村全球品牌基金 25.02000 25.34000 -0.32000 -1.26283 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.52000 12.77000 -0.25000 -1.95771 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.61000 10.80000 -0.19000 -1.75926 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 18.92000 19.29000 -0.37000 -1.91809 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 11.85000 12.07000 -0.22000 -1.82270 野村全球短期收益基金-人民幣計價 9.99860 10.00240 -0.00380 -0.03799 野村全球短期收益基金-美元計價 10.40940 10.41410 -0.00470 -0.04513 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.30920 10.31910 -0.00990 -0.09594 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 9.11780 9.20250 -0.08470 -0.92040 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 8.88540 8.96820 -0.08280 -0.92326 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.51030 8.59690 -0.08660 -1.00734 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 10.88630 10.98760 -0.10130 -0.92195 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.37760 10.47430 -0.09670 -0.92321 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.00490 10.10650 -0.10160 -1.00529 野村成長基金 25.37000 25.95000 -0.58000 -2.23507 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.27510 8.29800 -0.02290 -0.27597 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.27530 8.29850 -0.02320 -0.27957 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.46950 8.50230 -0.03280 -0.38578 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 8.87790 8.90240 -0.02450 -0.27521 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 8.77010 8.79470 -0.02460 -0.27971 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 8.97470 9.00950 -0.03480 -0.38626 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 7.82000 7.84000 -0.02000 -0.25510 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 11.30000 11.33000 -0.03000 -0.26478 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.15220 9.17030 -0.01810 -0.19738 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.19410 9.21220 -0.01810 -0.19648 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.32660 9.35140 -0.02480 -0.26520 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 9.77790 9.79750 -0.01960 -0.20005 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 9.72690 9.74610 -0.01920 -0.19700 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 9.87220 9.89840 -0.02620 -0.26469 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.38660 8.40700 -0.02040 -0.24265 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.94670 8.96260 -0.01590 -0.17740 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 8.81020 8.82590 -0.01570 -0.17789 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.91690 12.94850 -0.03160 -0.24404 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.97580 11.99730 -0.02150 -0.17921 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 9.73100 9.74840 -0.01740 -0.17849 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 9.98710 9.98800 -0.00090 -0.00901 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 9.98970 9.99130 -0.00160 -0.01601 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.02930 10.03290 -0.00360 -0.03588 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.98690 9.98860 -0.00170 -0.01702 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.98800 9.98960 -0.00160 -0.01602 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.02920 10.03290 -0.00370 -0.03688 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 9.69700 9.69770 -0.00070 -0.00722 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價 9.69590 9.69630 -0.00040 -0.00413 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 9.72600 9.73900 -0.01300 -0.13348 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 9.91620 9.91840 -0.00220 -0.02218 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.07020 10.06630 0.00390 0.03874 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.68820 9.68470 0.00350 0.03614 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.24670 9.24900 -0.00230 -0.02487 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.16250 11.16520 -0.00270 -0.02418 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 9.79890 9.88960 -0.09070 -0.91713 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 10.81030 10.89600 -0.08570 -0.78653 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.29540 10.38150 -0.08610 -0.82936 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.12180 10.21540 -0.09360 -0.91626 野村泰國基金 40.28000 41.39000 -1.11000 -2.68181 野村高科技基金 8.22000 8.39000 -0.17000 -2.02622 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 9.80920 9.93760 -0.12840 -1.29206 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 9.82910 9.94530 -0.11620 -1.16839 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.19330 10.34270 -0.14940 -1.44450 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.20030 9.31070 -0.11040 -1.18573 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.17730 9.29760 -0.12030 -1.29388 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.03420 9.14400 -0.10980 -1.20079 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 11.39400 11.52840 -0.13440 -1.16582 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 12.80670 13.00840 -0.20170 -1.55054 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 10.34290 10.46690 -0.12400 -1.18469 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.32370 10.45900 -0.13530 -1.29362 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 10.41900 10.54550 -0.12650 -1.19956 野村貨幣市場基金 16.27940 16.27920 0.00020 0.00123 野村新馬基金 14.92000 14.97000 -0.05000 -0.33400 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 9.92780 9.93300 -0.00520 -0.05235 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 9.74840 9.75550 -0.00710 -0.07278 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 9.81780 9.83660 -0.01880 -0.19112 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 9.77630 9.77100 0.00530 0.05424 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 9.75450 9.74900 0.00550 0.05642 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 9.76660 9.76620 0.00040 0.00410 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 9.85530 9.85010 0.00520 0.05279 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 9.81600 9.81120 0.00480 0.04892 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 9.80540 9.80370 0.00170 0.01734 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 9.75410 9.75970 -0.00560 -0.05738 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 9.69690 9.70290 -0.00600 -0.06184 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 9.67530 9.68560 -0.01030 -0.10634 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 9.75410 9.75970 -0.00560 -0.05738 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 9.69690 9.70290 -0.00600 -0.06184 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 9.67540 9.68560 -0.01020 -0.10531 野村新興高收益債組合基金-S類型 9.99690 10.00820 -0.01130 -0.11291 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.80390 7.81310 -0.00920 -0.11775 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.65610 11.66990 -0.01380 -0.11825 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.47000 7.39000 0.08000 1.08254 野村精選貨幣市場基金 12.08490 12.08480 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 11.00000 11.05000 -0.05000 -0.45249 野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.16000 10.21000 -0.05000 -0.48972 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 9.83000 9.92000 -0.09000 -0.90726 野村歐洲高股息基金季配型 7.44000 7.55000 -0.11000 -1.45695 野村歐洲高股息基金累積型 10.59000 10.74000 -0.15000 -1.39665 野村積極成長基金 10.70000 10.95000 -0.25000 -2.28311 野村優質基金-S類型新臺幣計價 7.65000 7.84000 -0.19000 -2.42347 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 27.85000 28.55000 -0.70000 -2.45184 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.26180 10.27240 -0.01060 -0.10319 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.50060 8.50310 -0.00250 -0.02940 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.83250 7.83540 -0.00290 -0.03701 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.75710 7.76500 -0.00790 -0.10174 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.66030 11.66410 -0.00380 -0.03258 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.47610 10.48010 -0.00400 -0.03817 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.40860 10.41910 -0.01050 -0.10078 野村環球基金-S類型新臺幣計價 9.85000 10.09000 -0.24000 -2.37859 野村環球基金-人民幣計價 15.00000 15.33000 -0.33000 -2.15264 野村環球基金-美元計價 11.66000 11.92000 -0.26000 -2.18121 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 16.38000 16.77000 -0.39000 -2.32558 野村鴻利基金 19.20000 19.56000 -0.36000 -1.84049 野村鴻揚貨幣市場基金 16.86610 16.86600 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 16.28000 16.66000 -0.38000 -2.28091 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 8.61000 8.77000 -0.16000 -1.82440 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.83000 11.65000 0.18000 1.54506 野村鑫平衡組合基金-S類型 9.38000 9.43000 -0.05000 -0.53022 野村鑫平衡組合基金-累積類型 13.95000 14.01000 -0.06000 -0.42827 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.07550 10.08970 -0.01420 -0.14074 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 13.21640 13.23510 -0.01870 -0.14129 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.02220 10.02590 -0.00370 -0.03690 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 9.86510 9.87680 -0.01170 -0.11846 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.59800 9.60740 -0.00940 -0.09784 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 9.60230 9.60890 -0.00660 -0.06869 凱基台商天下基金 11.54000 11.64000 -0.10000 -0.85911 凱基台灣精五門基金 17.02000 17.53000 -0.51000 -2.90930 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 38.84750 38.70910 0.13840 0.35754 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 39.00520 38.92990 0.07530 0.19342 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 40.26610 40.21680 0.04930 0.12259 凱基全球高效平衡基?(台幣) 9.96000 10.10000 -0.14000 -1.38614 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.37000 9.50000 -0.13000 -1.36842 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.18580 10.31080 -0.12500 -1.21232 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 12.49000 12.58000 -0.09000 -0.71542 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 11.17270 11.25900 -0.08630 -0.76650 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 11.06000 11.16000 -0.10000 -0.89606 凱基凱旋貨幣市場基金 11.55210 11.55200 0.00010 0.00087 凱基開創基金 22.64000 23.23000 -0.59000 -2.53982 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 20.43000 21.39000 -0.96000 -4.48808 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 19.71400 20.61330 -0.89930 -4.36272 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 16.07000 16.21000 -0.14000 -0.86366 凱基新興市場中小基金-美元計價B 15.28410 15.39600 -0.11190 -0.72681 凱基新興趨勢ETF組合基金 6.96000 7.09000 -0.13000 -1.83357 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.42000 11.68000 -0.26000 -2.22603 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.00380 11.26310 -0.25930 -2.30221 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.58000 10.84000 -0.26000 -2.39852 凱基醫院及長照產業基金(美元) 11.30430 11.57390 -0.26960 -2.32938 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 11.64000 11.93000 -0.29000 -2.43085 凱基護城河基金-台幣計價A 12.41000 12.71000 -0.30000 -2.36035 凱基護城河基金-美元計價B 12.10820 12.38620 -0.27800 -2.24443 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 14.64000 14.04000 0.60000 4.27350 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 29.63000 32.40000 -2.77000 -8.54938 富邦NASDAQ-100基金 28.65000 30.08000 -1.43000 -4.75399 富邦上証180基金 26.81000 26.73000 0.08000 0.29929 富邦大中華成長基金-(美元) 0.16830 0.16910 -0.00080 -0.47309 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 5.21000 5.24000 -0.03000 -0.57252 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 7.84000 7.87000 -0.03000 -0.38119 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 34.59000 34.41000 0.18000 0.52310 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.90720 10.91130 -0.00410 -0.03758 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 10.05270 10.05770 -0.00500 -0.04971 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 9.64010 9.66260 -0.02250 -0.23286 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.47310 9.47670 -0.00360 -0.03799 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 8.65900 8.66340 -0.00440 -0.05079 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 8.30950 8.32890 -0.01940 -0.23292 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.22230 20.20120 0.02110 0.10445 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.40340 11.40240 0.00100 0.00877 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.36600 10.38620 -0.02020 -0.19449 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.85370 12.86040 -0.00670 -0.05210 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.88860 1.88950 -0.00090 -0.04763 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.26210 9.26680 -0.00470 -0.05072 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.40890 1.40960 -0.00070 -0.04966 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.78620 11.78680 -0.00060 -0.00509 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.70990 1.71050 -0.00060 -0.03508 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.11990 10.12050 -0.00060 -0.00593 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.48700 1.48750 -0.00050 -0.03361 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 15.53000 15.12000 0.41000 2.71164 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 20.02000 21.21000 -1.19000 -5.61056 富邦日本東証基金 20.75000 21.38000 -0.63000 -2.94668 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 41.99000 42.73000 -0.74000 -1.73180 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 42.53000 43.23000 -0.70000 -1.61925 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 46.26000 47.45000 -1.19000 -2.50790 富邦台灣心基金 18.64000 19.15000 -0.51000 -2.66319 富邦台灣釆吉50基金 43.62000 44.72000 -1.10000 -2.45975 富邦台灣科技指數基金 47.53000 49.34000 -1.81000 -3.66842 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 40.37620 40.35640 0.01980 0.04906 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 41.53220 41.55880 -0.02660 -0.06401 富邦全球不動產基金-(美元) 0.28600 0.28460 0.00140 0.49192 富邦全球不動產基金-(新台幣) 9.04000 9.01000 0.03000 0.33296 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.54080 2.53810 0.00270 0.10638 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.33740 0.33730 0.00010 0.02965 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.45540 10.45370 0.00170 0.01626 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.19810 2.19580 0.00230 0.10475 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.32240 0.32230 0.00010 0.03103 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 8.98710 8.98560 0.00150 0.01669 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 20.87000 20.62000 0.25000 1.21242 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 15.56000 15.66000 -0.10000 -0.63857 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 25.86000 25.60000 0.26000 1.01563 富邦吉祥貨幣市場基金 15.65160 15.65140 0.00020 0.00128 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 39.78530 39.78080 0.00450 0.01131 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 39.10080 39.04390 0.05690 0.14573 富邦長紅基金 53.08000 54.43000 -1.35000 -2.48025 富邦科技基金 19.67000 20.15000 -0.48000 -2.38213 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 40.78240 40.80350 -0.02110 -0.05171 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 38.50730 38.42390 0.08340 0.21705 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 39.14760 39.06490 0.08270 0.21170 富邦恒生國企ETF基金 19.31000 19.38000 -0.07000 -0.36120 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 14.91000 14.80000 0.11000 0.74324 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 24.47000 24.80000 -0.33000 -1.33065 富邦高成長基金 20.47000 20.98000 -0.51000 -2.43089 富邦基金A類型 11.34000 11.59000 -0.25000 -2.15703 富邦基金I類型 11.34000 11.59000 -0.25000 -2.15703 富邦深証100基金 8.15000 8.15000 0.00000 0.00000 富邦富時歐洲ETF基金 19.00000 19.15000 -0.15000 -0.78329 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.41050 0.41110 -0.00060 -0.14595 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.19470 12.20540 -0.01070 -0.08767 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.36280 9.37100 -0.00820 -0.08750 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30180 0.30220 -0.00040 -0.13236 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.68400 8.69160 -0.00760 -0.08744 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 8.99200 8.94980 0.04220 0.47152 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 9.52860 9.49550 0.03310 0.34859 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 8.77980 8.73860 0.04120 0.47147 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.29700 9.26470 0.03230 0.34864 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 18.28000 18.61000 -0.33000 -1.77324 富邦精準基金 38.70000 39.52000 -0.82000 -2.07490 富邦精銳中小基金 9.13000 9.43000 -0.30000 -3.18134 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 14.91000 15.33000 -0.42000 -2.73973 富邦臺灣公司治理100基金 20.04000 20.47000 -0.43000 -2.10064 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 8.41000 8.21000 0.20000 2.43605 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 12.04000 12.64000 -0.60000 -4.74684 富邦標普美國特別股ETF基金 19.51000 19.58000 -0.07000 -0.35751 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 9.92370 9.92760 -0.00390 -0.03928 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 9.63050 9.64170 -0.01120 -0.11616 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 9.81200 9.84000 -0.02800 -0.28455 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.61350 9.61720 -0.00370 -0.03847 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 9.28820 9.29910 -0.01090 -0.11722 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.44630 9.47320 -0.02690 -0.28396 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 27.82000 28.40000 -0.58000 -2.04225 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.64900 9.68140 -0.03240 -0.33466 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別 9.58990 9.62260 -0.03270 -0.33982 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.61820 9.65370 -0.03550 -0.36773 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.64890 9.68130 -0.03240 -0.33467 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別 9.58990 9.62260 -0.03270 -0.33982 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別 9.61870 9.65380 -0.03510 -0.36359 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.48350 8.49600 -0.01250 -0.14713 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.01110 9.02470 -0.01360 -0.15070 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.76340 8.77890 -0.01550 -0.17656 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.57380 9.58770 -0.01390 -0.14498 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 9.58150 9.59600 -0.01450 -0.15110 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.32410 9.34060 -0.01650 -0.17665 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.40320 9.42010 -0.01690 -0.17940 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.19700 8.18330 0.01370 0.16741 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.23120 9.21630 0.01490 0.16167 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.74580 8.73400 0.01180 0.13510 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.31710 10.29960 0.01750 0.16991 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.09210 10.07590 0.01620 0.16078 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 9.63980 9.62690 0.01290 0.13400 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 8.87980 8.86750 0.01230 0.13871 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 9.48500 9.47210 0.01290 0.13619 富達卓越領航全球組合基金 14.30000 14.35000 -0.05000 -0.34843 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.42590 8.41030 0.01560 0.18549 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.12070 9.10440 0.01630 0.17903 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.83530 8.82160 0.01370 0.15530 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 9.68160 9.66360 0.01800 0.18627 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 9.65100 9.63370 0.01730 0.17958 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.38700 9.37240 0.01460 0.15578 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 8.93730 8.92340 0.01390 0.15577 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.47030 9.45560 0.01470 0.15546 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 8.41000 8.51000 -0.10000 -1.17509 富蘭克林華美中國消費基金-美元 8.93000 9.05000 -0.12000 -1.32597 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 7.87000 7.99000 -0.12000 -1.50188 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 7.05000 7.09000 -0.04000 -0.56417 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 7.99000 8.05000 -0.06000 -0.74534 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 7.84000 7.91000 -0.07000 -0.88496 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.73830 9.73590 0.00240 0.02465 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.17690 9.17730 -0.00040 -0.00436 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.78930 8.79510 -0.00580 -0.06595 富蘭克林華美中華基金 10.73000 10.85000 -0.12000 -1.10599 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 17.41000 17.84000 -0.43000 -2.41031 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 17.92000 18.21000 -0.29000 -1.59253 富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.12000 10.33000 -0.21000 -2.03291 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.86000 10.08000 -0.22000 -2.18254 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 7.72780 7.75230 -0.02450 -0.31604 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 8.79470 8.81630 -0.02160 -0.24500 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.52920 9.55250 -0.02330 -0.24392 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.09570 9.12450 -0.02880 -0.31563 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.04780 11.04840 -0.00060 -0.00543 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.64210 8.64250 -0.00040 -0.00463 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 9.01470 9.01520 -0.00050 -0.00555 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 13.29690 13.28730 0.00960 0.07225 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.21610 10.20870 0.00740 0.07249 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.08380 10.08350 0.00030 0.00298 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.57330 7.57310 0.00020 0.00264 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 9.00340 9.00310 0.00030 0.00333 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.68210 10.68980 -0.00770 -0.07203 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.49130 7.49670 -0.00540 -0.07203 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 8.92450 8.93090 -0.00640 -0.07166 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.37620 10.37560 0.00060 0.00578 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.61780 7.61740 0.00040 0.00525 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.04670 8.06050 -0.01380 -0.17121 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.01970 9.02840 -0.00870 -0.09636 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.84180 9.85130 -0.00950 -0.09643 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.45810 12.47940 -0.02130 -0.17068 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 8.12000 8.15000 -0.03000 -0.36810 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 8.38000 8.41000 -0.03000 -0.35672 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 8.91000 9.00000 -0.09000 -1.00000 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.37000 10.48000 -0.11000 -1.04962 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.73000 8.64000 0.09000 1.04167 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 11.48000 11.36000 0.12000 1.05634 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 8.77000 8.87000 -0.10000 -1.12740 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.01000 10.11000 -0.10000 -0.98912 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.28000 8.38000 -0.10000 -1.19332 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.44000 9.56000 -0.12000 -1.25523 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.13000 9.18000 -0.05000 -0.54466 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.07000 9.12000 -0.05000 -0.54825 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 9.83000 9.88000 -0.05000 -0.50607 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 8.85000 8.90000 -0.05000 -0.56180 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 9.56000 9.62000 -0.06000 -0.62370 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 12.29970 12.48950 -0.18980 -1.51968 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.62000 9.62000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.62000 9.62000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.01000 9.99000 0.02000 0.20020 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.01000 9.98000 0.03000 0.30060 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 9.69000 9.69000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.55000 9.55000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.55000 9.55000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.21000 10.22000 -0.01000 -0.09785 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.07000 10.08000 -0.01000 -0.09921 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.07000 10.08000 -0.01000 -0.09921 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.44000 9.50000 -0.06000 -0.63158 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 9.69000 9.77000 -0.08000 -0.81883 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.19000 9.31000 -0.12000 -1.28894 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 9.44000 9.57000 -0.13000 -1.35841 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 8.89000 9.03000 -0.14000 -1.55039 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.13000 9.28000 -0.15000 -1.61638 富蘭克林華美第一富基金 32.67000 33.64000 -0.97000 -2.88347 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.31180 10.31170 0.00010 0.00097 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 8.77000 8.91000 -0.14000 -1.57127 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.19000 9.34000 -0.15000 -1.60600 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.00000 9.16000 -0.16000 -1.74672 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.44000 9.60000 -0.16000 -1.66667 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 13.81000 14.10000 -0.29000 -2.05674 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 12.72000 13.00000 -0.28000 -2.15385 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 14.81000 15.15000 -0.34000 -2.24422 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.26260 7.42750 -0.16490 -2.22013 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.70630 9.75270 -0.04640 -0.47577 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.35890 9.37370 -0.01480 -0.15789 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 10.83300 10.85010 -0.01710 -0.15760 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.68880 6.70430 -0.01550 -0.23119 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 8.80070 8.81460 -0.01390 -0.15769 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 9.95150 9.96720 -0.01570 -0.15752 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.34810 10.37200 -0.02390 -0.23043 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華1至5年期高收益債券基金 20.18000 20.19000 -0.01000 -0.04953 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 9.83000 9.84000 -0.01000 -0.10163 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 9.82000 9.82000 0.00000 0.00000 復華人民幣貨幣市場基金 11.67960 11.67860 0.00100 0.00856 復華人生目標基金 34.03490 34.55640 -0.52150 -1.50913 復華大中華中小策略基金 7.81000 7.88000 -0.07000 -0.88832 復華中小精選基金 55.60000 57.58000 -1.98000 -3.43869 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金 49.93130 49.90900 0.02230 0.04468 復華中國新經濟A股基金-人民幣 8.20000 8.28000 -0.08000 -0.96618 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 7.26000 7.35000 -0.09000 -1.22449 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 10.83000 10.84000 -0.01000 -0.09225 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 9.89000 9.91000 -0.02000 -0.20182 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 9.39000 9.41000 -0.02000 -0.21254 復華六年到期新興市場債券基金 9.89000 9.89000 0.00000 0.00000 復華台灣智能基金 11.43000 11.49000 -0.06000 -0.52219 復華全方位基金 25.40000 26.02000 -0.62000 -2.38278 復華全球大趨勢基金-美元 12.09000 12.48000 -0.39000 -3.12500 復華全球大趨勢基金-新臺幣 19.04000 19.69000 -0.65000 -3.30117 復華全球平衡基金-美元 8.79000 8.89000 -0.10000 -1.12486 復華全球平衡基金-新臺幣 18.76000 19.01000 -0.25000 -1.31510 復華全球物聯網科技基金-美元 14.07000 14.74000 -0.67000 -4.54545 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 13.57000 14.23000 -0.66000 -4.63809 復華全球原物料基金 8.57000 8.79000 -0.22000 -2.50284 復華全球消費基金-新臺幣 12.18000 12.41000 -0.23000 -1.85334 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.43450 11.43410 0.00040 0.00350 復華全球債券基金 13.18380 13.17400 0.00980 0.07439 復華全球債券組合基金 14.55000 14.56000 -0.01000 -0.06868 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 13.78000 13.82000 -0.04000 -0.28944 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 9.62000 9.65000 -0.03000 -0.31088 復華全球戰略配置強基金-美元 9.29000 9.32000 -0.03000 -0.32189 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.49000 10.53000 -0.04000 -0.37987 復華有利貨幣市場基金 13.44600 13.44580 0.00020 0.00149 復華亞太平衡基金 11.08000 11.11000 -0.03000 -0.27003 復華亞太成長基金 12.25000 12.76000 -0.51000 -3.99687 復華亞太神龍科技基金-美元 8.32000 8.64000 -0.32000 -3.70370 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 8.84000 9.19000 -0.35000 -3.80849 復華東協世紀基金 11.45000 11.56000 -0.11000 -0.95156 復華南非幣長期收益基金A 12.73000 12.93000 -0.20000 -1.54679 復華南非幣長期收益基金B 7.77000 7.89000 -0.12000 -1.52091 復華南非幣短期收益基金A 13.66000 13.70000 -0.04000 -0.29197 復華南非幣短期收益基金B 8.95000 8.97000 -0.02000 -0.22297 復華美國新星基金-美元 11.34000 11.93000 -0.59000 -4.94552 復華美國新星基金-新臺幣 11.49000 12.10000 -0.61000 -5.04132 復華恒生基金 18.95000 19.11000 -0.16000 -0.83726 復華恒生單日反向一倍基金 9.71000 9.59000 0.12000 1.25130 復華恒生單日正向二倍基金 24.73000 25.36000 -0.63000 -2.48423 復華神盾基金 22.11580 22.47780 -0.36200 -1.61048 復華高成長基金 56.87000 58.26000 -1.39000 -2.38586 復華高益策略組合基金 13.00000 13.01000 -0.01000 -0.07686 復華貨幣市場基金 14.40730 14.40710 0.00020 0.00139 復華富時不動產證券化基金 18.13000 18.00000 0.13000 0.72222 復華富時台灣高股息低波動基金 48.70000 49.45000 -0.75000 -1.51668 復華復華基金 17.69000 18.14000 -0.45000 -2.48071 復華華人世紀基金 14.97000 15.05000 -0.08000 -0.53156 復華傳家二號基金 27.31590 27.69050 -0.37460 -1.35281 復華傳家基金 18.58970 19.27650 -0.68680 -3.56289 復華奧林匹克全球組合基金 14.55000 14.54000 0.01000 0.06878 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.09000 11.13000 -0.04000 -0.35939 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 13.60000 13.66000 -0.06000 -0.43924 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.29000 9.33000 -0.04000 -0.42872 復華新興人民幣短期收益基金 10.32000 10.32000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金A 11.73000 11.73000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金B 8.91000 8.91000 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景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.14790 10.16150 -0.01360 -0.13384 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 9.60600 9.60700 -0.00100 -0.01041 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 10.14980 10.16330 -0.01350 -0.13283 景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣 9.93330 9.92670 0.00660 0.06649 景順2024到期精選新興債券基金累積型美元 9.93390 9.93620 -0.00230 -0.02315 景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣 9.97960 9.99420 -0.01460 -0.14608 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 9.88380 9.87750 0.00630 0.06378 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 11.07880 10.81500 0.26380 2.43920 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 9.86940 9.87170 -0.00230 -0.02330 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 9.88390 9.87770 0.00620 0.06277 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 11.07680 10.81300 0.26380 2.43966 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 9.86980 9.87210 -0.00230 -0.02330 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 9.94920 9.96370 -0.01450 -0.14553 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.19290 9.18690 0.00600 0.06531 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.18440 8.18970 -0.00530 -0.06472 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.18550 8.20090 -0.01540 -0.18778 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.54570 11.53830 0.00740 0.06413 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.29570 10.30240 -0.00670 -0.06503 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.41570 10.43520 -0.01950 -0.18687 景順主流基金 13.83000 14.33000 -0.50000 -3.48918 景順台灣科技基金 23.69000 24.65000 -0.96000 -3.89452 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.48000 9.58000 -0.10000 -1.04384 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.18000 9.28000 -0.10000 -1.07759 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 8.74000 8.84000 -0.10000 -1.13122 景順全天候智慧組合基金累積型美元 10.57000 10.69000 -0.12000 -1.12254 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.09000 10.20000 -0.11000 -1.07843 景順全球科技基金 20.50000 21.42000 -0.92000 -4.29505 景順全球康健基金 18.55000 19.05000 -0.50000 -2.62467 景順貨幣市場基金 15.94670 15.94650 0.00020 0.00125 景順潛力基金 25.31000 26.29000 -0.98000 -3.72765 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 13.06000 13.56000 -0.50000 -3.68732 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 12.24000 12.73000 -0.49000 -3.84918 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.26000 10.53000 -0.27000 -2.56410 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 10.45000 10.74000 -0.29000 -2.70019 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 10.51000 10.78000 -0.27000 -2.50464 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 10.72000 11.01000 -0.29000 -2.63397 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 9.38000 9.38000 0.00000 0.00000 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 9.56000 9.58000 -0.02000 -0.20877 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 9.63000 9.63000 0.00000 0.00000 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 9.86000 9.87000 -0.01000 -0.10132 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.60000 8.60440 -0.00440 -0.05114 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 7.85960 7.86060 -0.00100 -0.01272 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.08710 11.09270 -0.00560 -0.05048 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.11220 10.11350 -0.00130 -0.01285 華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.10000 7.10000 0.00000 0.00000 華南永昌中國A股基金(美元) 6.76000 6.75000 0.01000 0.14815 華南永昌中國A股基金(新台幣) 9.94000 9.94000 0.00000 0.00000 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.33620 9.33380 0.00240 0.02571 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.55850 9.56770 -0.00920 -0.09616 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.69430 9.69170 0.00260 0.02683 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 9.92790 9.93750 -0.00960 -0.09660 華南永昌永昌基金 15.81000 16.38000 -0.57000 -3.47985 華南永昌全球多重資產基金(月配美元) 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010 華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣) 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000 華南永昌全球多重資產基金(累積美元) 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010 華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣) 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000 華南永昌全球亨利組合基金 14.21130 14.22030 -0.00900 -0.06329 華南永昌全球神農水資源基金 9.60000 9.76000 -0.16000 -1.63934 華南永昌全球新零售基金(美元) 8.63000 8.90000 -0.27000 -3.03371 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 8.92000 9.22000 -0.30000 -3.25380 華南永昌全球精品基金 14.66000 14.79000 -0.13000 -0.87897 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.15000 10.34000 -0.19000 -1.83752 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.17000 10.37000 -0.20000 -1.92864 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 12.28000 12.52000 -0.24000 -1.91693 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 12.22000 12.47000 -0.25000 -2.00481 華南永昌物聯網精選基金 9.25000 9.60000 -0.35000 -3.64583 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.21800 16.21780 0.00020 0.00123 華南永昌龍盈平衡基金 21.16970 21.68690 -0.51720 -2.38485 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.94610 11.94600 0.00010 0.00084 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.21100 10.22010 -0.00910 -0.08904 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.04790 10.07760 -0.02970 -0.29471 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.76490 9.77370 -0.00880 -0.09004 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 9.57730 9.60560 -0.02830 -0.29462 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.00500 10.01220 -0.00720 -0.07191 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 9.79040 9.81750 -0.02710 -0.27604 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.66220 9.66910 -0.00690 -0.07136 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.44540 9.47160 -0.02620 -0.27662 華頓中小型基金 20.97000 21.40000 -0.43000 -2.00935 華頓中國多重機會平衡基金 11.09410 11.24200 -0.14790 -1.31560 華頓台灣基金 21.72000 22.26000 -0.54000 -2.42588 華頓平安貨幣市場基金 11.52820 11.52800 0.00020 0.00173 華頓全球時尚精品基金 15.82000 16.09000 -0.27000 -1.67806 華頓全球高收益債券基金A 13.38060 13.38410 -0.00350 -0.02615 華頓全球高收益債券基金B 8.20260 8.20480 -0.00220 -0.02681 華頓全球黑鑽油源基金 5.15000 5.30000 -0.15000 -2.83019 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.44200 2.44760 -0.00560 -0.22880 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 10.86710 10.91900 -0.05190 -0.47532 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.35120 0.35240 -0.00120 -0.34052 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.12680 11.12710 -0.00030 -0.00270 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.09510 10.09020 0.00490 0.04856 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 9.84370 9.86870 -0.02500 -0.25333 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 8.84310 8.86550 -0.02240 -0.25266 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.01110 10.02420 -0.01310 -0.13068 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.01730 9.02690 -0.00960 -0.10635 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 9.58000 9.72000 -0.14000 -1.44033 匯豐中國科技精選基金(台幣) 8.21000 8.35000 -0.14000 -1.67665 匯豐中國科技精選基金(美元) 8.78000 8.91000 -0.13000 -1.45903 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.49910 2.50140 -0.00230 -0.09195 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.04860 2.04720 0.00140 0.06839 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 11.58150 11.60010 -0.01860 -0.16034 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.32370 9.33860 -0.01490 -0.15955 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.35870 0.35950 -0.00080 -0.22253 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.29350 0.29390 -0.00040 -0.13610 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.10000 3.11000 -0.01000 -0.32154 匯豐中國動力基金(台幣) 13.78000 13.88000 -0.10000 -0.72046 匯豐中國動力基金(美元) 0.45000 0.45000 0.00000 0.00000 匯豐台灣精典基金 21.58000 22.01000 -0.43000 -1.95366 匯豐全球趨勢組合基金 11.61000 11.98000 -0.37000 -3.08848 匯豐全球關鍵資源基金 7.69000 7.84000 -0.15000 -1.91327 匯豐安富基金 23.87000 24.17000 -0.30000 -1.24121 匯豐成功基金 38.73000 39.11000 -0.38000 -0.97162 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.65000 10.65000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.24000 10.25000 -0.01000 -0.09756 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.88000 9.89000 -0.01000 -0.10111 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.85000 10.86000 -0.01000 -0.09208 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.46000 10.46000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 10.36000 10.37000 -0.01000 -0.09643 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.57610 2.57280 0.00330 0.12826 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.32860 2.32510 0.00350 0.15053 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.38130 11.38720 -0.00590 -0.05181 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 7.69960 7.70530 -0.00570 -0.07398 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.37110 0.37110 0.00000 0.00000 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.32710 0.32710 0.00000 0.00000 匯豐金磚動力基金 13.04000 13.16000 -0.12000 -0.91185 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.98570 14.98570 0.00000 0.00000 匯豐黃金及礦業股票型基金 4.75000 4.80000 -0.05000 -1.04167 匯豐新鑽動力基金 10.08000 10.18000 -0.10000 -0.98232 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.32310 5.36960 -0.04650 -0.86599 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 8.96670 9.01330 -0.04660 -0.51701 匯豐龍鳳基金-A類型 46.41000 47.36000 -0.95000 -2.00591 匯豐龍鳳基金-I類型 46.41000 47.36000 -0.95000 -2.00591 匯豐龍騰電子基金 30.98000 31.68000 -0.70000 -2.20960 匯豐雙高收益債券組合基金 12.08960 12.09350 -0.00390 -0.03225 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 16.21000 16.56000 -0.35000 -2.11353 新光中國成長基金(人民幣) 8.60000 8.65000 -0.05000 -0.57803 新光中國成長基金(美元) 8.56000 8.58000 -0.02000 -0.23310 新光中國成長基金(新臺幣) 8.56000 8.61000 -0.05000 -0.58072 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 10.50450 10.50300 0.00150 0.01428 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 9.61570 9.61000 0.00570 0.05931 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 9.95360 9.95750 -0.00390 -0.03917 新光台灣富貴基金 20.11000 20.53000 -0.42000 -2.04579 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.64000 9.79000 -0.15000 -1.53218 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.63000 8.76000 -0.13000 -1.48402 新光全球生技醫療基金(美元) 11.02000 11.25000 -0.23000 -2.04444 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.78000 11.02000 -0.24000 -2.17786 新光全球債券基金(A累積)美元 9.96970 9.94100 0.02870 0.28870 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.78150 9.76310 0.01840 0.18846 新光全球債券基金(B配息)美元 9.56920 9.54140 0.02780 0.29136 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.37610 9.35850 0.01760 0.18806 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 9.08000 9.23000 -0.15000 -1.62514 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.38000 10.54000 -0.16000 -1.51803 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.62000 9.75000 -0.13000 -1.33333 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.66000 9.80000 -0.14000 -1.42857 新光吉星貨幣市場基金 15.45450 15.45430 0.00020 0.00129 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.45000 9.58000 -0.13000 -1.35699 新光多重資產基金(A累積)美元 8.54000 8.67000 -0.13000 -1.49942 新光多重資產基金(A累積)新台幣 8.99000 9.13000 -0.14000 -1.53341 新光多重資產基金(B配息)新台幣 8.88000 9.02000 -0.14000 -1.55211 新光亞洲精選基金-美金 20.68000 20.73000 -0.05000 -0.24120 新光亞洲精選基金-新台幣 21.04000 21.11000 -0.07000 -0.33160 新光兩岸優勢基金 9.97000 10.02000 -0.05000 -0.49900 新光店頭基金 20.65000 21.17000 -0.52000 -2.45631 新光南非幣保本基金 12.04000 12.04000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.30000 10.28000 0.02000 0.19455 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.78000 9.77000 0.01000 0.10235 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.53000 9.51000 0.02000 0.21030 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.03000 9.02000 0.01000 0.11086 新光特選內需收益ETF基金 19.64000 19.63000 0.01000 0.05094 新光創新科技基金 13.36000 13.55000 -0.19000 -1.40221 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 9.79250 9.79370 -0.00120 -0.01225 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.03640 10.03340 0.00300 0.02990 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.66050 9.65950 0.00100 0.01035 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.20470 9.20580 -0.00110 -0.01195 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.44040 9.43790 0.00250 0.02649 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.08320 9.08240 0.00080 0.00881 新光澳幣八年期保本基金 10.45000 10.44000 0.01000 0.09579 新光澳幣十年期保本基金 10.22000 10.21000 0.01000 0.09794 新光澳幣保本基金 11.98000 11.97000 0.01000 0.08354 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.08570 10.08730 -0.00160 -0.01586 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.60540 9.60710 -0.00170 -0.01770 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.56960 9.57720 -0.00760 -0.07936 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 9.96710 9.97500 -0.00790 -0.07920 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.90860 9.91070 -0.00210 -0.02119 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.51030 9.51230 -0.00200 -0.02103 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.51280 9.51750 -0.00470 -0.04938 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.90900 9.91390 -0.00490 -0.04943 瑞銀全球創新趨勢基金 6.60000 6.81000 -0.21000 -3.08370 瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.57000 8.58000 -0.01000 -0.11655 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.74740 9.75710 -0.00970 -0.09941 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.20420 9.21310 -0.00890 -0.09660 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.63040 9.63940 -0.00900 -0.09337 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.16300 9.17150 -0.00850 -0.09268 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.25550 9.26540 -0.00990 -0.10685 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.77910 9.78930 -0.01020 -0.10420 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.69710 13.71940 -0.02230 -0.16254 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.32810 8.34170 -0.01360 -0.16304 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以上金融債ETF基金 36.63410 36.50330 0.13080 0.35832 群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 39.78570 39.69460 0.09110 0.22950 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 37.34890 37.20520 0.14370 0.38624 群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 39.79950 39.63040 0.16910 0.42669 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 39.74090 39.80870 -0.06780 -0.17031 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 38.74010 38.52990 0.21020 0.54555 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.24990 11.24910 0.00080 0.00711 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.95010 9.96230 -0.01220 -0.12246 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 11.04440 11.13420 -0.08980 -0.80652 群益大中華雙力優勢基金-美元 8.17690 8.24420 -0.06730 -0.81633 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 8.49000 8.57000 -0.08000 -0.93349 群益大印度基金-人民幣 11.93430 11.72160 0.21270 1.81460 群益大印度基金-美元 11.11780 10.92070 0.19710 1.80483 群益大印度基金-新臺幣 10.58000 10.40000 0.18000 1.73077 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 11.36860 11.67590 -0.30730 -2.63192 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.85970 11.15440 -0.29470 -2.64201 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.23000 10.52000 -0.29000 -2.75665 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.43850 10.72060 -0.28210 -2.63138 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.09910 9.34600 -0.24690 -2.64177 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 8.60000 8.84000 -0.24000 -2.71493 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 9.12320 9.36980 -0.24660 -2.63186 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 7.98430 8.20100 -0.21670 -2.64236 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 8.47000 8.71000 -0.24000 -2.75545 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 8.71770 8.95340 -0.23570 -2.63252 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 7.88500 8.09890 -0.21390 -2.64110 群益中小型股基金 36.05000 37.05000 -1.00000 -2.69906 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.51370 9.51510 -0.00140 -0.01471 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 8.74900 8.75110 -0.00210 -0.02400 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.23400 8.24610 -0.01210 -0.14674 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.32560 8.32670 -0.00110 -0.01321 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 7.65580 7.65770 -0.00190 -0.02481 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.20600 7.21650 -0.01050 -0.14550 群益中國高收益債券基金N-人民幣 9.96560 9.97430 -0.00870 -0.08722 群益中國高收益債券基金-人民幣 10.96220 10.97180 -0.00960 -0.08750 群益中國高收益債券基金-美元 10.56650 10.57450 -0.00800 -0.07565 群益中國高收益債券基金-新臺幣 9.76250 9.77970 -0.01720 -0.17587 群益中國新機會基金N-人民幣 7.52110 7.59660 -0.07550 -0.99387 群益中國新機會基金N-美元 6.84080 6.91020 -0.06940 -1.00431 群益中國新機會基金N-新臺幣 7.34000 7.42000 -0.08000 -1.07817 群益中國新機會基金-人民幣 6.67010 6.73710 -0.06700 -0.99449 群益中國新機會基金-美元 7.31440 7.38860 -0.07420 -1.00425 群益中國新機會基金-新臺幣 7.00000 7.08000 -0.08000 -1.12994 群益平衡王基金 18.05860 18.12630 -0.06770 -0.37349 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.03000 8.02000 0.01000 0.12469 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.78000 5.77000 0.01000 0.17331 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.71020 10.66590 0.04430 0.41534 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.12620 10.08540 0.04080 0.40455 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.63000 9.61000 0.02000 0.20812 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.52460 9.48520 0.03940 0.41538 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.00490 8.96860 0.03630 0.40475 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 8.57000 8.54000 0.03000 0.35129 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 9.87700 9.89010 -0.01310 -0.13246 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.66480 9.67550 -0.01070 -0.11059 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.66000 9.68000 -0.02000 -0.20661 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.14460 9.15670 -0.01210 -0.13214 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.06400 9.07410 -0.01010 -0.11131 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.06000 9.08000 -0.02000 -0.22026 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 9.93420 9.94740 -0.01320 -0.13270 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 9.96790 9.97900 -0.01110 -0.11123 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.11000 10.13000 -0.02000 -0.19743 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.30560 9.31790 -0.01230 -0.13200 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.69800 9.70880 -0.01080 -0.11124 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 9.94000 9.96000 -0.02000 -0.20080 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.16120 10.17480 -0.01360 -0.13366 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.29520 7.30500 -0.00980 -0.13415 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.14490 10.15280 -0.00790 -0.07781 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 10.01560 10.02140 -0.00580 -0.05788 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.17170 10.18380 -0.01210 -0.11882 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 9.91000 9.91770 -0.00770 -0.07764 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.81660 9.82230 -0.00570 -0.05803 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 9.96970 9.98150 -0.01180 -0.11822 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.14500 10.15280 -0.00780 -0.07683 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 10.01560 10.02140 -0.00580 -0.05788 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.17190 10.18400 -0.01210 -0.11881 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 9.91010 9.91770 -0.00760 -0.07663 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.81660 9.82220 -0.00560 -0.05701 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 9.96970 9.98160 -0.01190 -0.11922 群益全球關鍵生技基金N-美元 9.20460 9.48790 -0.28330 -2.98591 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 10.75000 11.09000 -0.34000 -3.06583 群益全球關鍵生技基金-美元 15.06110 15.52460 -0.46350 -2.98558 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 14.91000 15.38000 -0.47000 -3.05592 群益印巴雙星基金-新臺幣 10.39000 10.47000 -0.08000 -0.76409 群益印度中小基金N-人民幣 9.61510 9.40320 0.21190 2.25349 群益印度中小基金N-美元 7.99520 7.81970 0.17550 2.24433 群益印度中小基金N-新臺幣 7.58000 7.42000 0.16000 2.15633 群益印度中小基金-人民幣 13.01670 12.72980 0.28690 2.25377 群益印度中小基金-美元 11.43530 11.18440 0.25090 2.24330 群益印度中小基金-新臺幣 13.27000 12.99000 0.28000 2.15550 群益多利策略組合基金 11.37000 11.38000 -0.01000 -0.08787 群益多重收益組合基金 13.48000 13.48000 0.00000 0.00000 群益多重資產組合基金 14.80000 14.80000 0.00000 0.00000 群益安家基金 22.48560 22.84170 -0.35610 -1.55899 群益安穩貨幣市場基金 16.09690 16.09670 0.00020 0.00124 群益那斯達克生技基金 20.98000 22.39000 -1.41000 -6.29745 群益亞太中小基金 10.23000 10.28000 -0.05000 -0.48638 群益亞太新趨勢平衡基金 15.07000 15.08000 -0.01000 -0.06631 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.63890 9.64100 -0.00210 -0.02178 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.35180 7.35350 -0.00170 -0.02312 群益店頭市場基金 79.68000 82.16000 -2.48000 -3.01850 群益東方盛世基金 8.26000 8.32000 -0.06000 -0.72115 群益東協成長基金-人民幣 12.33090 12.43590 -0.10500 -0.84433 群益東協成長基金-美元 10.72110 10.81340 -0.09230 -0.85357 群益東協成長基金-新臺幣 10.64000 10.74000 -0.10000 -0.93110 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 10.73500 10.89650 -0.16150 -1.48213 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.16230 10.31260 -0.15030 -1.45744 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 9.66400 9.81370 -0.14970 -1.52542 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.28700 9.42670 -0.13970 -1.48196 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 8.79460 8.92460 -0.13000 -1.45665 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.36130 8.49080 -0.12950 -1.52518 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.08830 9.22510 -0.13680 -1.48291 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 8.95110 9.08340 -0.13230 -1.45650 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.34080 9.48550 -0.14470 -1.52549 群益長安基金 23.51000 24.23000 -0.72000 -2.97152 群益美國新創亮點基金N-美元 9.39720 9.72790 -0.33070 -3.39950 群益美國新創亮點基金-美元 14.21550 14.71570 -0.50020 -3.39909 群益美國新創亮點基金-新臺幣 13.77000 14.27000 -0.50000 -3.50385 群益真善美基金 15.44380 15.55800 -0.11420 -0.73403 群益馬拉松基金 105.16000 107.58000 -2.42000 -2.24949 群益馬拉松基金I類型 105.28000 107.70000 -2.42000 -2.24698 群益深証中小板基金 10.38000 10.42000 -0.04000 -0.38388 群益創新科技基金 27.79000 28.55000 -0.76000 -2.66200 群益華夏盛世基金N-人民幣 8.59940 8.65800 -0.05860 -0.67683 群益華夏盛世基金N-美元 7.83940 7.89360 -0.05420 -0.68663 群益華夏盛世基金N-新臺幣 8.19000 8.26000 -0.07000 -0.84746 群益華夏盛世基金-人民幣 9.36470 9.42850 -0.06380 -0.67667 群益華夏盛世基金-美元 8.64410 8.70380 -0.05970 -0.68591 群益華夏盛世基金-新臺幣 14.30000 14.42000 -0.12000 -0.83218 群益奧斯卡基金 23.54000 24.08000 -0.54000 -2.24252 群益新興金鑽基金-美元 10.61030 10.66890 -0.05860 -0.54926 群益新興金鑽基金-新臺幣 8.13000 8.19000 -0.06000 -0.73260 群益葛萊美基金 19.81000 20.28000 -0.47000 -2.31755 群益道瓊美國地產ETF基金 19.41000 19.27000 0.14000 0.72652 群益臺灣加權單日反向1倍基金 9.17000 8.96000 0.21000 2.34375 群益臺灣加權單日正向2倍基金 10.59000 11.12000 -0.53000 -4.76619 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 11.60980 11.62230 -0.01250 -0.10755 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 10.93820 10.94190 -0.00370 -0.03381 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.08000 10.10000 -0.02000 -0.19802 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 10.90550 10.90930 -0.00380 -0.03483 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.33690 8.34590 -0.00900 -0.10784 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.74160 8.74450 -0.00290 -0.03316 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.06000 8.07000 -0.01000 -0.12392 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.38150 8.38450 -0.00300 -0.03578 群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) 9.81060 9.81380 -0.00320 -0.03261 群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) 9.66920 9.67240 -0.00320 -0.03308 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 8.62000 8.75000 -0.13000 -1.48571 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.11000 9.25000 -0.14000 -1.51351 路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣) 9.90000 9.91000 -0.01000 -0.10091 路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣) 9.95000 9.96000 -0.01000 -0.10040 路博邁全球高收益債券基金T月配(美元) 9.90000 9.91000 -0.01000 -0.10091 路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣) 9.94000 9.95000 -0.01000 -0.10050 路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣) 9.87000 9.88000 -0.01000 -0.10121 路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣) 9.98000 9.99000 -0.01000 -0.10010 路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣) 10.06000 10.06000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(美元) 9.97000 9.97000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣) 10.00000 10.01000 -0.01000 -0.09990 路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣) 9.94000 9.94000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣) 9.93000 9.95000 -0.02000 -0.20101 路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣) 9.85000 9.86000 -0.01000 -0.10142 路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元) 9.96000 9.97000 -0.01000 -0.10030 路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣) 9.94000 9.96000 -0.02000 -0.20080 路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣) 9.95000 9.96000 -0.01000 -0.10040 路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣) 9.93000 9.95000 -0.02000 -0.20101 路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣) 9.85000 9.86000 -0.01000 -0.10142 路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元) 9.96000 9.97000 -0.01000 -0.10030 路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣) 9.94000 9.96000 -0.02000 -0.20080 路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣) 9.95000 9.96000 -0.01000 -0.10040 路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣) 9.93000 9.95000 -0.02000 -0.20101 路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣) 9.85000 9.86000 -0.01000 -0.10142 路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元) 9.96000 9.97000 -0.01000 -0.10030 路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣) 9.94000 9.96000 -0.02000 -0.20080 路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣) 9.95000 9.96000 -0.01000 -0.10040 路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣) 9.93000 9.95000 -0.02000 -0.20101 路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣) 9.85000 9.86000 -0.01000 -0.10142 路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元) 9.96000 9.97000 -0.01000 -0.10030 路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣) 9.94000 9.96000 -0.02000 -0.20080 路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣) 9.95000 9.96000 -0.01000 -0.10040 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信大發基金 24.35000 24.90000 -0.55000 -2.20884 德信中國精選成長基金 10.04000 10.04000 0.00000 0.00000 德信台灣主流中小基金 15.21000 15.56000 -0.35000 -2.24936 德信新興股票組合基金 10.10000 10.11000 -0.01000 -0.09891 德信萬保貨幣市場基金 11.94160 11.94140 0.00020 0.00167 德信萬瑞基金 10.76550 10.75280 0.01270 0.11811 德信數位時代基金 24.16000 24.69000 -0.53000 -2.14662 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別 10.01050 10.01440 -0.00390 -0.03894 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別 9.97750 9.97800 -0.00050 -0.00501 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.67030 11.67010 0.00020 0.00171 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 12.52000 12.97000 -0.45000 -3.46955 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.28000 17.80000 -0.52000 -2.92135 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.50090 10.48900 0.01190 0.11345 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 15.16280 15.14560 0.01720 0.11356 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.13720 8.14470 -0.00750 -0.09208 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 10.93560 10.93210 0.00350 0.03202 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.35660 11.35270 0.00390 0.03435 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.17700 13.18900 -0.01200 -0.09098 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 16.25000 16.39000 -0.14000 -0.85418 摩根中小基金 18.35000 19.01000 -0.66000 -3.47186 摩根中國A股基金 11.93000 12.05000 -0.12000 -0.99585 摩根中國A股基金(美元) 9.34000 9.42000 -0.08000 -0.84926 摩根中國亮點基金 11.23000 11.40000 -0.17000 -1.49123 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 10.58910 10.60970 -0.02060 -0.19416 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 11.78730 11.79850 -0.01120 -0.09493 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 8.95950 8.96980 -0.01030 -0.11483 摩根中國雙息平衡基金-累積型 11.96650 11.98980 -0.02330 -0.19433 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 13.81590 13.82930 -0.01340 -0.09690 摩根台灣金磚基金-累積型 16.55000 17.12000 -0.57000 -3.32944 摩根台灣金磚基金-機構法人型 16.55000 17.12000 -0.57000 -3.32944 摩根台灣增長基金 44.05000 45.15000 -1.10000 -2.43632 摩根平衡基金 26.11000 26.57000 -0.46000 -1.73128 摩根全球α基金 18.01000 18.51000 -0.50000 -2.70124 摩根全球平衡基金 14.42940 14.50640 -0.07700 -0.53080 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.41460 9.38710 0.02750 0.29296 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.42530 10.39300 0.03230 0.31079 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 9.80740 9.77720 0.03020 0.30888 摩根多元入息成長基金-累積型 11.14020 11.10780 0.03240 0.29169 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 9.79810 9.76790 0.03020 0.30918 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.09490 10.09640 -0.00150 -0.01486 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.04280 13.04480 -0.00200 -0.01533 摩根亞洲基金 50.36000 50.72000 -0.36000 -0.70978 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.29340 8.29580 -0.00240 -0.02893 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.67690 9.67580 0.00110 0.01137 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.55000 8.54900 0.00100 0.01170 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.13460 12.13820 -0.00360 -0.02966 摩根東方內需機會基金 15.96000 16.08000 -0.12000 -0.74627 摩根東方科技基金 29.31000 29.91000 -0.60000 -2.00602 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.22000 9.22000 0.00000 0.00000 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.50000 9.49000 0.01000 0.10537 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 8.95000 8.94000 0.01000 0.11186 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 10.88000 10.88000 0.00000 0.00000 摩根金龍收成基金 18.35000 18.61000 -0.26000 -1.39710 摩根第一貨幣市場基金 15.08770 15.08760 0.00010 0.00066 摩根絕對日本基金 13.42000 13.51000 -0.09000 -0.66617 摩根新金磚五國基金 10.57000 10.62000 -0.05000 -0.47081 摩根新絲路基金 8.79000 8.85000 -0.06000 -0.67797 摩根新興35基金 12.01000 12.11000 -0.10000 -0.82576 摩根新興日本基金 23.05000 23.29000 -0.24000 -1.03049 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.16680 7.17560 -0.00880 -0.12264 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.41620 9.42540 -0.00920 -0.09761 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.15490 9.16420 -0.00930 -0.10148 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 10.44520 10.45790 -0.01270 -0.12144 摩根新興科技基金 43.99000 45.74000 -1.75000 -3.82597 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.22660 8.23060 -0.00400 -0.04860 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.48830 10.49340 -0.00510 -0.04860 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.25530 8.30160 -0.04630 -0.55772 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 8.95010 8.99220 -0.04210 -0.46818 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.40820 8.44710 -0.03890 -0.46051 摩根新興雙利平衡基金-累積型 9.53420 9.58770 -0.05350 -0.55801 摩根龍揚基金 27.38000 27.78000 -0.40000 -1.43988 摩根環球股票收益基金-月配息型 9.79000 9.90000 -0.11000 -1.11111 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.42000 10.53000 -0.11000 -1.04463 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.18000 10.29000 -0.11000 -1.06900 摩根環球股票收益基金-累積型 10.89000 11.01000 -0.12000 -1.08992 摩根總收益組合基金-月配息型 9.25310 9.26220 -0.00910 -0.09825 摩根總收益組合基金-累積型 11.21720 11.22820 -0.01100 -0.09797 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦中國龍基金 20.28000 20.82000 -0.54000 -2.59366 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.74210 11.75440 -0.01230 -0.10464 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 10.96590 10.97730 -0.01140 -0.10385 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.98720 10.00590 -0.01870 -0.18689 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.10000 10.11060 -0.01060 -0.10484 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.48770 9.49750 -0.00980 -0.10319 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.63530 8.65150 -0.01620 -0.18725 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.80190 9.95110 -0.14920 -1.49933 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 9.89440 10.05730 -0.16290 -1.61972 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.37350 9.41440 -0.04090 -0.43444 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.55130 9.60470 -0.05340 -0.55598 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.09630 9.13590 -0.03960 -0.43345 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.26840 9.32020 -0.05180 -0.55578 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 10.93930 10.99440 -0.05510 -0.50116 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 10.70920 10.76470 -0.05550 -0.51557 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 9.94850 10.01140 -0.06290 -0.62828 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.32450 10.37650 -0.05200 -0.50113 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.09180 10.14410 -0.05230 -0.51557 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.37770 9.43700 -0.05930 -0.62838 聯邦金鑽平衡基金 20.00530 20.30780 -0.30250 -1.48958 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 8.91260 9.02000 -0.10740 -1.19069 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 9.23570 9.35850 -0.12280 -1.31218 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 8.89770 9.00490 -0.10720 -1.19046 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 9.22020 9.34280 -0.12260 -1.31224 聯邦貨幣市場基金 13.17240 13.17230 0.00010 0.00076 聯邦精選科技基金 10.27000 10.54000 -0.27000 -2.56167 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.09900 16.12310 -0.02410 -0.14947 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.77580 11.87380 -0.09800 -0.82535 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 11.33410 11.44220 -0.10810 -0.94475 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 10.85900 10.96270 -0.10370 -0.94593 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.75110 11.74680 0.00430 0.03661 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.02010 11.02370 -0.00360 -0.03266 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.39870 10.39490 0.00380 0.03656 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.53370 8.53650 -0.00280 -0.03280 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯博大利基金 31.49000 32.33000 -0.84000 -2.59821 聯博中國A股基金-A2類型(人民幣) 14.97000 15.00000 -0.03000 -0.20000 聯博中國A股基金-A2類型(美元) 14.92000 14.95000 -0.03000 -0.20067 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