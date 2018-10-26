[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱 107/10/25 107/10/24 漲跌 (元) 漲跌幅 (%) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 14.64000 14.04000 0.60000 4.27350 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 13.05000 12.65000 0.40000 3.16206 元大標普500單日反向1倍基金 13.86000 13.47000 0.39000 2.89532 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 15.53000 15.12000 0.41000 2.71164 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 13.79000 13.45000 0.34000 2.52788 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 11.07680 10.81300 0.26380 2.43966 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 11.07880 10.81500 0.26380 2.43920 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 8.41000 8.21000 0.20000 2.43605 台新MSCI台灣單日反向1倍基金 20.01000 19.55000 0.46000 2.35294 群益臺灣加權單日反向1倍基金 9.17000 8.96000 0.21000 2.34375 元大台灣50單日反向1倍基金 13.69000 13.38000 0.31000 2.31689 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 15.52000 15.17000 0.35000 2.30719 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 21.57000 21.09000 0.48000 2.27596 群益印度中小基金-人民幣 13.01670 12.72980 0.28690 2.25377 群益印度中小基金N-人民幣 9.61510 9.40320 0.21190 2.25349 群益印度中小基金N-美元 7.99520 7.81970 0.17550 2.24433 群益印度中小基金-美元 11.43530 11.18440 0.25090 2.24330 群益印度中小基金N-新臺幣 7.58000 7.42000 0.16000 2.15633 群益印度中小基金-新臺幣 13.27000 12.99000 0.28000 2.15550 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 18.17000 17.79000 0.38000 2.13603 群益大印度基金-人民幣 11.93430 11.72160 0.21270 1.81460 群益大印度基金-美元 11.11780 10.92070 0.19710 1.80483 群益大印度基金-新臺幣 10.58000 10.40000 0.18000 1.73077 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.83000 11.65000 0.18000 1.54506 瀚亞印度基金-美元 11.88000 11.72000 0.16000 1.36519 瀚亞印度基金-人民幣 12.72000 12.55000 0.17000 1.35458 復華恒生單日反向一倍基金 9.71000 9.59000 0.12000 1.25130 瀚亞印度基金-新台幣 26.45000 26.13000 0.32000 1.22465 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 20.87000 20.62000 0.25000 1.21242 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.47000 7.39000 0.08000 1.08254 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------