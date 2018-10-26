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[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱                                                        107/10/25  107/10/24 漲跌 (元) 漲跌幅 (%)
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富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金       14.64000   14.04000   0.60000    4.27350
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                     13.05000   12.65000   0.40000    3.16206
元大標普500單日反向1倍基金                                       13.86000   13.47000   0.39000    2.89532
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                15.53000   15.12000   0.41000    2.71164
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金         13.79000   13.45000   0.34000    2.52788
景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣                         11.07680   10.81300   0.26380    2.43966
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣                         11.07880   10.81500   0.26380    2.43920
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金             8.41000    8.21000   0.20000    2.43605
台新MSCI台灣單日反向1倍基金                                      20.01000   19.55000   0.46000    2.35294
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                       9.17000    8.96000   0.21000    2.34375
元大台灣50單日反向1倍基金                                        13.69000   13.38000   0.31000    2.31689
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                 15.52000   15.17000   0.35000    2.30719
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                         21.57000   21.09000   0.48000    2.27596
群益印度中小基金-人民幣                                          13.01670   12.72980   0.28690    2.25377
群益印度中小基金N-人民幣                                          9.61510    9.40320   0.21190    2.25349
群益印度中小基金N-美元                                            7.99520    7.81970   0.17550    2.24433
群益印度中小基金-美元                                            11.43530   11.18440   0.25090    2.24330
群益印度中小基金N-新臺幣                                          7.58000    7.42000   0.16000    2.15633
群益印度中小基金-新臺幣                                          13.27000   12.99000   0.28000    2.15550
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                            18.17000   17.79000   0.38000    2.13603
群益大印度基金-人民幣                                            11.93430   11.72160   0.21270    1.81460
群益大印度基金-美元                                              11.11780   10.92070   0.19710    1.80483
群益大印度基金-新臺幣                                            10.58000   10.40000   0.18000    1.73077
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                   11.83000   11.65000   0.18000    1.54506
瀚亞印度基金-美元                                                11.88000   11.72000   0.16000    1.36519
瀚亞印度基金-人民幣                                              12.72000   12.55000   0.17000    1.35458
復華恒生單日反向一倍基金                                          9.71000    9.59000   0.12000    1.25130
瀚亞印度基金-新台幣                                              26.45000   26.13000   0.32000    1.22465
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                           20.87000   20.62000   0.25000    1.21242
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                    7.47000    7.39000   0.08000    1.08254
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