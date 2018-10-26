特斯拉空頭點評財報：無窮多的粉飾 無窮多的詭計

周三盤後，特斯拉提前公布了 Q3 財報，其營收、盈利和自由現金均超市場預期，導致該公司當日盤後大漲 9.81%，周四開盤即大漲 11%。

有的特斯拉空頭坐不住了。周四，金融部落格 ZeroHedge 轉載了 Praetorian 資本對沖基金創始人和投資人 Harris Kupperman 的文章，指出特斯拉使用了「過去 100 年以來的所有金融騙局中使用的所有詭計，以粉飾 Q3 財報。」

Kupperman 寫道，特斯拉從 Q2 到 Q3，營業收入增加了 10.38 億美元，而汽車交付量增加 43007 輛，平均到每輛車，就是 24140 美元，但特斯拉汽車的零售價僅有 49000 美元。沒有任何一家汽車生產商能夠做到這一點。

Kupperman 承認，產量增加往往會帶來規模效應，使成本降低。如圖一所示，特斯拉 SG&A 占收入的百分比連續 4 個季度下降，這很正常。但 Q3，特斯拉營業收入環比增加 70.5%，而 SG&A 占收入的百分比僅降低了 2.8%，這可能嗎？ Kupperman 認為，這說明，成本依然沒有大幅下降，只是不知道錢花到哪裡去了。

Kupperman 又指出，資產負債表里，應收賬款通常是隱藏可疑交易的地方。雖然有些車可能在沒有付款的情況下被出售，但是他想不通怎麼會多出 5.85 億美元（如下圖紅色地方）。

而且，在電話會議上，特斯拉表示應收賬款增加是因為最後一個銷售日是周日。2017 年 Q4 最後一個銷售日也是周日，該季度特斯拉應收賬款卻下跌 15.2%。當時，能源生產、服務和其他（通常有應收賬款）占銷售額的 17.8%，而在現在（2018 年 Q3）卻占銷售額的 10.3%。 這有點說不通了。

Kupperman 認為最明顯的問題在折舊。Kupperman 認為，由於每輛車幾乎使用相同數量的工具，那麼折舊應該是線性的。能源／服務／其他產品會貶值，因此會有一點反彈，但是由於汽車銷售占總銷售額的 80-90%，汽車折舊率應該保持大致不變。但是如下圖所示，Q3 明顯和其他季度不同，該季度每輛車的折舊率下降了近一半。

Kupperman 稱，他還可以在財報中找到其他可疑點，但是這些已經足夠說明特斯拉 Q3 財報有貓膩。

Kupperman 認為，特斯拉前幾個季度無法按時交付車輛，有可能是故意為之。實則是在憋大招，玩弄資本營運和折舊數字，來創造一個史詩般的爆發季度，以便他們可以籌集更多的資金，以保證他們詭計能營運到 2019 年。Kupperman 指出，今年特斯拉整個會計部門（CAO 兩度）出走。他說，會計不會在一個公司即將公布一個超強季度財報之前離開，除非他們想逃避牢獄之災。

Kupperman 稱，目前特斯拉已經交付完所有積壓的高利潤車型－－model 3，而市場需求正在減少。當銷售額減少，營運資本構建將會朝另一方向發展。從現在到 2019 年 3 月，特斯拉麵臨兩個大的截止日期。如果他們無法很快獲得融資，遊戲就結束了。

最後，Kupperman 表示，2019 年將是特斯拉崩潰的一年，他早已建好空倉。