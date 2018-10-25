區塊鏈產業方興未艾 ABA目標一年內至少孵化10家企業

區塊鏈產業方興未艾，在企業上鏈趨勢催化下，有越來越多交易所陸續成立，亞洲區塊鏈加速器 (Asia Blockchain Accelerator，ABA)，今 (25) 日宣布與「ACE 法幣 - 數位貨幣交易所 (ACE Exchange)」、台灣第一檔專向數位貨幣基金「ACE 區塊鏈基金 (ACE Blockchain Fund，ABF)」合作，共同打造亞洲最完整的區塊鏈生態系（ACE Blockchain Ecosystem，ABE），目標一年內至少要孵化 10 家企業。

根據美國資訊科技研究暨顧問公司 Gartner 統計，區塊鏈產值預估到了 2030 年可望上看至 3.1 兆美元。

亞洲區塊鏈加速器的執行長潘奕彰表示，台灣不論在地理環境、技術、產業或法規開放上都具備發展區塊鏈的優勢，ABA 看好台灣市場，選則與 ACE Excange、ABF 合作，針對企業需求，提供區塊鏈對接技術應用並協助業者搞懂市場法規。

潘奕彰透露，目前已提供 5 家企業區塊鏈服務，其中有 3 家是台灣企業，另外兩家分別來自於韓國從事旅遊 OTA 與澳洲以支付為主的相關企業。

無名小站創辦人林弘全，今年成功推動區塊鏈技術「分布式存儲加速平台」的區塊鏈技術，釋放全球閒置運用空間，標榜以一半的價格與 10 倍速度，打造全球去中心化存儲加速區塊鏈項目。

林弘全認為，台灣發展區塊鏈最大的困難在於，接軌國際資源時，少了搭橋的橋樑，目前台灣談論區塊鏈都還停留在「基礎建設」階段，但其實區塊鏈應該放眼在未來商機何在？呼籲發展區塊鏈應該將市場放大至國際，不能只侷限在台灣市場。



