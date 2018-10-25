〈區塊鏈大應用〉加拿大航空攜手區塊鏈新創 開發區塊鏈旅遊分銷平台

加拿大最大的航空公司加拿大航空日前宣將與瑞士區塊鏈新創公司 Winding Tree 合作，開發區塊鏈的旅遊分銷平台。

加拿大航空公司簽署了一份協議，參與由區塊鏈旅遊生態系統 Winding Tree 開發的去中心化開源旅遊分銷平台，通過整合成新的區塊鏈平台，期望改進航空旅遊產品的分銷和銷售，並直接從供應商處獲取庫存。

加拿大航空公司全球產品分銷總監 Keith Wallis 表示：「加拿大航空公司了解到運用這種新一代技術的重要性。我們計劃將加拿大航空公司的 Direct Connect API 與 Winding Tree 的公共區塊鏈平台互相整合，使用區塊鏈的用戶能夠直接從源頭獲取我們的產品內容。」

加拿大航空公司成立於 1937 年，提供旅客飛航和貨物航空運輸。在 2017 年，根據公司年度報告顯示，加拿大航空公司運送旅客達 4810 萬人次，較 2016 年增加了 7.3%。

目前，世界各地的航空公司已逐步將區塊鏈技術整合到公司的運營流程中，以改進旅客的消費體驗並推動供應鏈和物流。

今年 8 月，澳洲布里斯本機場與 TravelbyBit 數位貨幣支付平台合作，推出「世界上第一個數位貨幣友好機場」，並已為區域性旅遊推出了支持區塊鏈的銷售系統。

本月份，歐洲航空公司 Air France-KLM 也與 Winding Tree 合作，通過削減中間商來降低客戶的成本。Air France-KLM 表示，希望區塊鏈技術能夠幫助公司為客戶提供「更有利的旅行服務，這對供應商來說更有利可圖，特別是中間商數量的減少。」