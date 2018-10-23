謝祖武、潘慧如再合體《初戀的情人》LiTV 全網首播

繼《女兵日記》取得大成功後，TVBS 推出第二部自製劇《初戀的情人》，「LiTV 線上影視」全網首播。

《初戀的情人》由謝祖武、涂善妮、潘慧如、大元、劉書宏領銜主演，第一集不但有男女主角在海邊激吻的橋段，更請到《女兵》裡的 3 位新兵客串，兩部戲也以創新「雙八點檔」形式播出，17 日首播收視就開紅盤，4 歲以上有線平均收視衝到 1.46，收視最高點落在謝祖武回春扮大學生，在海邊怒撕初戀情人潘慧如情書的橋段。

《初戀的情人》講述一對中年夫婦方大華 (謝祖武飾) 與許賢如(涂善妮飾)，與兒女過著幸福一家的生活，但在大華的初戀情人吳瀟瀟（潘慧如飾）出現後，感情與生活都漸漸產生了變化。

其實，謝祖武和潘慧如在當年紅極一時的校園喜劇《麻辣鮮師》中就曾合作過，分別飾演徐磊以及林宜靜，時隔 18 年兩人再度合作，但這次一下從師生關係「晉升」到情侶關係，不過兩人也笑著說不會太尷尬，會拿出專業演員該有的態度。

在第一集中，3 位新兵趙雅芝、邱佑廷跟林國樑脫下軍裝，以時裝面貌跑到董建良 (劉書宏飾) 開的酒吧盡情狂歡，悠閒享受難得的休假日。這種跨戲站台的演出，也為戲增添不少亮點。

《女兵日記》看完接著看《初戀的情人》， LiTV 新型態的「雙八點檔」全新戰術果然奏效！首播的好成績也證明不同以往的宣傳手法已成功引起觀眾的好奇心，也讓人期待劇中演員之間的火花，想必將會再次成為另一齣熱門收視之作！