北富銀兩分行傳出監守自盜A錢 金管會開罰400萬元

富邦金 (2881-TW) 旗下台北富邦銀行傳出有 2 分行行員監守自盜，分別為北投分行前行員、安和分行前理專，挪用客戶款項，金管會今 (25) 日依法處北富銀 400 萬元罰鍰及糾正處分，並命令銀行解除這兩名人員職務。

金管會表示，北富銀北投分行一名 26 歲游姓前行員，利用分行外部收件，客戶告知密碼及交付存摺之便，私自以空白取款憑條執行交易後，銷毀傳票，或利用客戶臨櫃交易時，盜蓋客戶印鑑在空白取款憑條，並以話術使客戶再次輸入密碼，或受理代收費用及稅款時未立即鍵機等方式，挪用客戶款項。

這名游姓行員從 2016 年 9 月到 2017 年 8 月，犯案長達 1 年，共 16 名客戶受害，挪用款項高達 400 多萬。

金管會表示，北投分行一案顯示銀行未落實管理客戶未領回存摺，主管未確實檢核行員送交單據是否已依作業程序辦理，及未能警覺傳票登載異狀、未落實會計覆核作業，及未妥善保管印鑑等缺失，致發生舞弊案件。

而安和分行一名女性前理專，未依內部規定，持有客戶密碼，並代客戶臨櫃取款後，交付不實款項給客戶；另外，櫃員未依內部規定在客戶視線所及之處清點並交付款項，使得該理專藉機可以交付不實款項給客戶，涉案時間也是長達一年，受害客戶一位，被挪用 100 多萬元。

金管會則表示，此案是銀行未妥適建立行外收件人員與櫃員的分工制度，及傳票覆核控管機制，且受理代收費用，未建立由系統產出繳費證明的流程，及未控管櫃員收款章戳等缺失，致發生舞弊案件。

金管會並表示，考量銀行已積極辦理調查，及就缺失事項為適當處置，且兩行員家屬都拿錢出來賠客戶了，因此依法處北富銀 400 萬元罰鍰及糾正處分，並命令銀行解除這兩名人員職務。

銀行局統計，這是今年第 2 家銀行發生行員監守自盜事件，今年 2 月花旗銀行信義分行前行員，私下保管客戶空白單據、自製不實對帳單給客戶，涉及金額至少達 74.4 萬美元 (約 2232 萬新台幣)，當時銀行局對花旗銀行開罰 600 萬元。