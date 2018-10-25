【華冠投顧】賴昇楷：空方掌控球權 台股如期續跌破底 政府說「重回萬點不是問題」 真的嗎?

賴昇楷 分析師

＜大盤分析＞

昨日提過大盤Ｋ棒雖然收了一根出量的「長腳十字線」，但還不能視為有效的止跌訊號，因為領先指標「期貨價差」和「現貨止跌量」之配合條件不夠充分，且美股和陸股也不見夠力的回穩跡象。果不其然，昨夜美股再度跳水，亞股跟著全倒，台股自不能免，大盤增量 - 238 點，OTC 指數破底 - 3.81%。

今日大盤重挫但內在結構反而開始透出些許曙光：(1)大盤增量下跌但委賣張數不大，代表賣方急著出脫所以不掛賣單並直接貼著市價砍單，然而這樣積極的賣法卻只殺出 1300 億左右的成交量，說明賣壓來源可能就剩被動式基金這類不得不賣的賣方，市場的套牢籌碼在這個位置大概已經不想再殺，打算長期抗戰了，這會變相使得籌碼漸趨穩定；(2)上週台股低檔護盤力道很強，大盤一逼近 9800 點就會有大筆買單進場拉抬，不過本週二 (10/23) 卻一反常態整個買盤大幅抽單，隨後就出現了美股的暴跌，由此可見護盤者已先預知利空要來所以撤守，不過今天大跌過程卻又見到了委買張數重新擴增的跡象，若搭配政院跳出來喊話「台股重回萬點不是問題」，護盤力道可望再度回歸；(3)上市櫃跌停家數 48 家，而且很多都是拖到尾盤才打跌停，檢視每一檔跌停股，多數跌停鎖死張數都不大，亦即台股流動性風險的問題不大；(4)很多電子股都不再破本月中旬的低點，對利空的反應逐漸鈍化。

當然，目前台股還是處於不斷創低的空頭結構，盤面即便出現多頭加強抵抗力道的跡象也不能太快摸底，要等多頭證明本身具備回擊的企圖與實力，再加入反攻的行列，什麼現象代表多頭正式鳴金擊鼓？請加入昇楷 Line@ (點擊 http://line.me/ti/p/@ace168 或搜尋 ID: @ace168) 後，到主頁看盤後分析文便知道。

＜強弱勢股＞

今日的強勢股僅有反應特斯拉財報利多的《3665 貿聯 - KY》、《1536 和大》、《4739 康普》及防禦型個股《2412 中華電》、《3045 台灣大》等；弱勢股仍以內資兩大族群被動元件和矽晶圓為主，指標股《2327 國巨》、《2492 華新科》、《5483 中美晶》、《6182 合晶》維持連續破底的弱勢結構。

＜鎖定個股＞

十月股災進行至今，大盤已經跌掉了約 1600 點，在負乖離過大且護盤力道加重的情況下追空有其風險，昇楷也開始將部分空單作獲利出場動作（細節請鎖定 Line@或盤後影音）。

台股這一連三天的下跌走勢持續淒風苦雨，卻也是觀察誰能通過風雨考驗的最佳時機，尤其是前波股價腰斬甚至更慘的電子股，當中有很多已經不再隨著大盤破底，對利空的反應漸漸鈍化。

例如 10/12 開始提醒可留意低檔轉強、法人逢低收籌碼的光學族群《3362 先進光》、《6209 今國光》、《3019 亞光》... 等，今日雖然短線漲多出現補跌，不過從大架構來看仍可持續關注是否築出底部，這些都先列入口袋名單，假如未來台股確定反彈，"電子股" 有機會最具表現空間。其餘的口袋名單還有不少，歡迎加入昇楷的 Line@，昇楷將伺機發文與您分享。

※以上內容由華冠投顧 賴昇楷分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

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