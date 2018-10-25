【華冠投顧】幸運星-…股市如戰場…「無常」來時無人能預知……矽晶圓、被動元件到處破底與跌停???

林幸蓉 分析師

焦點個股：6182 合晶、5483 中美晶、2492 華新科、2337 旺宏、6488 環球晶

歐美股市近日利空頻傳…… 昨日又有不具名的爆裂物分別寄給歐巴馬、希拉蕊、白宮、索羅斯及 CNN，雖未造成傷亡，但卻引起恐慌崩盤而大跌 608 點。美國投資研究機構把美光、NVidia 的目標價調降，造成昨日費半指數大跌 6.61%，超微的財報和財測都不如預期，昨日大跌 9.17%，盤後仍續跌 25%...... 無常又再度襲擊全球股市，台股今日也跳空大跌 238 點。半導體矽晶圓及被動元件賣壓沉重，因此跌停家數達 46 家！！大盤築底了 8 天，今日宣告正式破底…… 築底期結束！！OTC 則是創 3 年來新低點！！！

投資市場有賺有賠。老師說過，投資市場都會有風險，要認識風險！面對風險！才能避開風險，絕對不能無視風險…… 要以平常心視之…… 遵守紀律，方能損失極小化，獲利極大化！！

矽晶圓產能過剩，今日最弱：6488 環球晶、5483 中美晶、6182 合晶、3532 台勝科、3016 嘉晶、3707 漢磊全部跌停板。

其他半導體也難倖免：DRAM 2337 旺宏，IC 設計 5269 祥碩、3035 智原、2338 光罩，封測 5347 世界先進、3264 欣銓、2329 華泰，MOSFET 8261 富鼎、6435 大中，二極體 2481 強茂…… 以上全部跌停板！！

被動元件也是最弱的一群，2492 華新科、8043 蜜望實、6127 九豪、6284 佳邦、3624 光頡跌停，6173 信昌電、2327 國巨、3026 禾伸堂、2478 大毅、8163 達方、6155 鈞寶、5317 凱美、2375 智寶…… 以上跌幅超過 8% 及跌停！！

親愛的投資好友們…… 股市如戰場……「無常」來時無人能預知…… 記得要懂得保護自己啊…… 記得要損失極小化，未來才能獲利極大化！！千萬不要當大輸…… 請檢視自己手中持股…… 勿讓自己的損失不斷擴大而不自知！！

大盤築底失敗後…… 未來盤勢將又可能開始動盪不安了！！…… 請暫時停看聽，休息一下下…… 休息才能有體力走更長遠的路！！

文章篇幅有限………… 請免費加 LINE 粉絲群組隨點隨聽老師《股市幸運星》節目！！

最後祝大家明日操作順利！！！

※以上內容由華冠投顧 林幸蓉分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

歡迎免費加入林幸蓉老師的 Line 群組 ID：http://line.me/ti/p/@lucky777

詳細操作策略，請加入林幸蓉 老師 Line 群組

服務電話：(02)6630-3237

華冠投顧官網：https://goo.gl/Sxjorg