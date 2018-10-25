微軟CEO：雲端運算業務發展勢頭強勁 考慮推出流媒體服務

本周三，微軟發布了第一財季業績報告，財報顯示，該季度公司每股利潤、收入均超出預期。其中，微軟第一財季凈利潤為 88.24 億美元，年增率增長 34%；每股利潤為 1.14 美元，年增率增長 36%，超出分析師此前 0.84 美元的平均預期。營收為 290.84 億美元，年增率增長 19%，同樣超出分析師平均 278.9 億美元的預期。

不過，微軟備受關注的 Azure 雲部門收入增長在該季度有所放緩，第一財季 Azure 收入年增率增長 76%，低於上季度的 89%。

財報發布後，微軟召開電話會議並回答了分析師提問，微軟 CEO 薩提亞 - 納德拉（Satya Nadella）、CFO 艾米 - 胡德（Amy E. Hood）參加了電話會。

在電話會上，納德拉表示，Azure 的發展勢頭非常強勁，在 KPI（關鍵績效指標）方面的優勢包括：圍繞混合雲的架構技術優勢、商業模式優勢。在技術優勢，納德拉稱，微軟的混合雲是分布式計算的混合，雲端運算和邊緣計算可以合作處理現有的工作量以及新的工作量。商業模式方面，Azure 權益不僅針對 Windows 服務器，而且還針對 SQL。

關於雲端運算業務，納德拉還表示，「微軟打造的雲服務平台可以連接一切東西，包括 Azure 雲服務、未來的遊戲流媒體服務以及微軟 365 或 Dynamics 365。第一次，微軟擁有了一個連接所有這些業務的平台。這就是具有資本效率的端到端平台，這是微軟獨特的長期優勢所在。」

納德拉在發言中提到了第一財季表現強勁的 Xbox 業務，他指出，Xbox 擁有關鍵的遊戲社區和盈利能力，無論是微軟自己開發的遊戲還是第三方遊戲，在盈利方面都是一流的，這也反映在財報中。納德拉表示，微軟將繼續增強遊戲社區的力量。

此外，納德拉透露，基於微軟的雲端運算優勢，微軟考慮推出流媒體服務：

流媒體服務會自然而然地出現。我們擁有巨大的雲端運算優勢，我們將把在 Azure 上所做的一切和 Azure 網路，都用於確保 Xbox 和 xCloud 成為最好的工作負載之一。它將增加我們的覆蓋範圍，但我最感興趣的是核心內容、社區以及我們所擁有的平台，可以利用這些來賺錢。正是這一點讓我們考慮推出流媒體服務。

附電話會議實錄：（來源：騰訊科技，全天候科技稍作編輯）

高盛分析師 Heather Bellini：智能雲服務尤其是服務器產品和雲服務，發展勢頭很好，價格調整對於促進上個季度的支出有多大影響？Azure 混合雲權益如何影響 Azure 的發展速度？

微軟 CEO 薩提亞 - 納德拉（Satya Nadella）：我先說，艾米再補充吧。在 KPI（關鍵績效指標）方面，我們有兩個主要優勢。一個是圍繞混合雲的架構技術優勢。混合雲並不是轉向雲服務的過渡站。相反，它是分布式計算的混合。在這裡，雲端運算和邊緣計算合作處理現有的工作量以及新的工作量。在這裡，我們得到了非常積極的反饋，這有利於我們塑造我們的未來發展之路。這也是我們處於領先地位的領域。

第二個就是我們的商業模式優勢，這一點你剛才也提到了。Azure 權益不僅針對 Windows 服務器，而且還針對 SQL。這對我們來說是非常獨特的。架構技術的優勢和商業模式的優勢合在一起就是我們在財報中看到的東西：Azure 的發展勢頭非常強勁，而服務器 KPI 的發展則更強勁。

微軟 CFO 艾米 - 胡德（Amy E. Hood）：Heather，對於你問的價格增長的影響問題，我想說它的影響就是幾個百分點的問題。微軟的服務器產品和雲服務收入增長了 28%。即使你拿掉幾個百分點，這也是一個非常好的成績。正如薩提亞所說，我們有非常一致的科技發展路線，以及與之配套的架構和商業模式。

摩根士丹利分析師 Keith Eric Weiss：我想談談與雲服務有關的資本效率問題。這個季度，你們談到了 Azure 毛利潤產生，而且將會繼續改善。是什麼促進了它的發展？是轉向更高級的服務嗎？你們更傾向於改善定價策略還是資本效率？數據庫又如何發展？在 Azure 雲服務或更寬泛的雲服務中，資本密集化是不是一種趨勢？

薩提亞：我們打造了這個雲服務平台，它可以連接一切東西，包括 Azure 雲服務、未來的遊戲流媒體服務以及微軟 365 或 Dynamics 365。第一次，微軟擁有了一個連接所有這些業務的平台。這就是具有資本效率的端到端平台。這是微軟獨特的長期優勢所在。

但是，你說的也很對。你看到了兩個方面。一個方面是類似 Azure 混合雲權益和更高級服務的東西，它們具有獨特性，而且能夠帶來長期利潤。我是說，與 SQL 服務器全面兼容的服務對於我們的客戶來說非常有價值。另一個方面是數據庫。我認為，Cosmos DB 數據庫也是非常有特色的。人工智慧項目首先是從數據開始的，這個領域必然會產生很大的吸引力。

富國證券分析師菲利普 · 溫斯洛（Philip Winslow）：我只想專注於有關 Office 的問題。艾米，你提到了價格上漲帶來的好處。如果只看商業和消費者版本的 Office 365，會發現這兩者都在持續強勁增長。但是在商業方面，用戶增長和收入增長之間仍然存在差距。所以，如果你們只是考慮當前狀態，那麼從生命周期的角度來看，很顯然我們會有多個 SKU（庫存量單位）。或許你能為我們解釋下現下立場、全年戰略，以及如何推動這些指標進步？

微軟首席財務官艾米 · 胡德（Amy E. Hood）：我要擴展下自己的評論，因為銷售活動遠比 Office 365 更廣泛。而銷售活動真的與 Office 365 密切相關，這包括了 Office 365 的價值主張、我們的管理和安全價值主張以及在 Windows 商業服務 KPI 中展示的 Advanced Threat Protection 和 Windows 價值等。

因此，將這些因素整合起來，我們所看到的是，Microsoft 365 和 E5 中許多工作負載仍然有很大吸引力。在安全、分析、會議、語音和合作方面，客戶對這種價值有很大的需求。我認為，當你看到它的價值時，我覺得我們很高興有機會繼續吸引用戶，包括新的一線用戶。我們在用戶增長方面還有很大空間，你會看到這個數字在各個細分市場上繼續上升。我們在每用戶平均收入 (ARPU）方面也有增長空間。所以在很多方面，如果你看下 EMS 的增長或者 Windows 商業版的增長數字，會發現 Office 與它們的增長趨勢一致。

巴克萊銀行分析師阿萊姆 · 倫斯考 (Raimo Lenschow)：納德拉先生，你們會專注於遊戲嗎？有了雲遊戲服務 xCloud，你們可以說是發布了整個行業都在夢想的東西，就像「聖杯」一樣。最終，你想在雲端實現這一切嗎，包括雲中交付和訂閱服務？你能談一下你現在能夠開始實施的創新嗎？

微軟首席執行官薩蒂亞 · 納德拉（Satya Nadella）：當然。但在我開始講流媒體服務之前，我要說的最關鍵的是，當你想到遊戲的時候，需要有個已經存在遊戲玩家的平台。你需要這樣的平台，且有圍繞其存在的社區，畢竟你也需要賺錢。

所以當你看到一些關鍵績效指標和當季表現強勁的業務時，那就是 Xbox。Xbox 擁有關鍵的遊戲社區和盈利能力。無論是我們自己開發的遊戲還是第三方遊戲，我們在盈利方面都是一流的，這也反映在財報中。因此，考慮到這點，我們將確保繼續增強社區的力量。你可以看到《我的世界》已經進入了所有平台，並且增強了社區，你會看到我們在這方面做的更多。很明顯，將包月服務 Game Pass 應用於個人電腦上將是其中的一個重要因素。

隨後，流媒體服務會自然而然地出現。流媒體的優勢在於，我們擁有巨大的雲端運算優勢。因此，我們將把我們在 Azure 上所做的一切和 Azure 網路，都用於確保 Xbox 和 xCloud 成為其它最好的工作負載之一。這就是我的看法。當然，它將增加我們的覆蓋範圍，但我最感興趣的是核心內容、社區以及我們所擁有的平台，我們可以利用這些來賺錢。我認為，正是這一點讓我們考慮推出流媒體服務。

瑞銀分析師詹妮弗 · 斯旺森 · 羅爾 (Jennifer Swanson Lowe)：我知道你們提到 GitHub 很快就要關閉了，不過它顯然還沒有關閉。但是，考慮到你們給出幾個月的緩衝期，並且有機會向開發人員社區徵求些反饋，這些社區可能不經常使用微軟技術，但是在 GitHub 上卻非常活躍，你覺得需要做些什麼才能推動這些開發人員與競爭平台密切合作？你能在多大程度上將他們融入到微軟的生態系統中，而不是僅僅把 GitHub 當成一個自給自足的實體？

微軟首席執行官薩蒂亞 · 納德拉（Satya Nadella）：首先，謝謝你的提問。我們對 GitHub 的關閉感到非常興奮。坦率地說，主要是我很興奮，因為對我們來說，正如我一直說的，Github 不是到達另一個終點的手段。它本身就是一個終點，也就是說，我們一直在關注開發人員、開發人員的生產力，尤其是在這樣一個時刻：隨著世界數字化，科技行業之外出現更多的開發人員。

我們認為，這可能是未來最大的 SaaS 機會之一。這就是我們所做一切的原因，Nat 和 GitHub 團隊的首要任務都是維護 GitHub 社區，以及其以開發人員為核心的精神。也就是說，我認為我們將盡一切努力確保我們在 Azure 或其他平台上的產品和服務，以及在 GitHub 上已經存在的很多開源項目工具，能夠很好地贏得開發者的信任和使用。但是我們需要明白，那就是這種信任必須是親手贏回來的，而不是我們從 GitHub 那裡繼承來的。

我提到的第二件事是，對我來說，獲得勝利的機會需要依賴新一代的開發者，我們在這方面正取得進展。事實上，今天早上我在 Hacker news 上讀到一篇新聞，Hacker news 是我們一直在努力確保 Azure 越來越受歡迎的社區。我驚喜地發現，我們已經取得了很大的進步，至少在某種意義上說，我們與亞馬遜並駕齊驅，後者代表了這個社區里的精英開發者。所以我們有更多的工作要做，但我們在各個方面都取得了進展。

瑞士信貸分析師布拉德 · 澤爾尼克 (Brad Zelnick)：艾米，在你的評論中提到了持續受益於強大的 IT 支出環境，從財報中很明顯可以看出，微軟取得了許多特有的成功。但當看到你的渠道和市場上出現的各種信號時，你對這種環境能持續多長時間有什麼看法，哪些指標給了你信心？

微軟首次財務官艾米 · 胡德（Amy E. Hood）：總的來說，我傾向於這樣看待這個問題，即我們與客戶和所在市場的互動，以及我們是否覺得他們很廣闊。因此，當我看到我們已經建立的業務和我們正在投資的業務時，我是否覺得需要薩蒂亞所談到的技術強度，這將最終將決定客戶採用技術的願望和需求，我們正走向正確的方向。

這就是我們從客戶那裡得到的反饋，無論是 Microsoft 365、Dynamics 365，還是對業務流程和業務應用發展趨勢的全新世界觀。不管薩蒂亞剛才討論的我們對遊戲的看法，我覺得我們聽到的信號是我們正處於市場的正確位置，以客戶為中心的價值能夠為他們提供高投資回報率（ROI），無論它們的 IT 預算是多少。因此我認為，只要我們專注於提供這種價值，我們就能獲得滿意的增長速度和市場市佔率。

花旗銀行分析師沃爾特 · 普里查德 (Walter H. Pritchard) ：艾米，你能談談今年對 Azure 的展望嗎？我知道增長率有點兒不穩定，我認為你們有相當強勁的第第四季業績。相對於我們現在看到的增長，也許你可以幫助我們了解更多細節，你認為 Azure 今年的發展軌跡會是怎樣的？

微軟首次財務官艾米 · 胡德（Amy E. Hood）：好的。讓我花幾分鐘講一下。正如我所提到的，我們在第第一季看到 Azure 的表現更好，就像我們在第第四季中所做的一樣。所以很明顯，這是令人鼓舞的跡象，因為我們在今年剩下的時間裡都將繼續保持前進。

但是我想，你知道我傾向於關注總服務器和產品 KPI，因為在 Windows 服務器和 SQL 服務器中的 Azure 混合雲帶來的好處對用戶來說非常重要。因此，如果我們開始關注某個數字，我認為我們忽略了這樣一個事實，即我們的客戶方法和進入市場實際上是通過整個產品組合完成的。所以，就像你想象的那樣，我對混合雲的需求充滿信心。