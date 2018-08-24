九個月新低！美國7月新屋銷售意外不增反降

繼成屋之後，7 月美國新屋銷售戶數也創新低。這是美國樓市降溫又一跡象，可能令第三季 GDP 增長的動力減少。

美國商務部 7 月 25 日本周三公布，美國 7 月新屋銷售年化 62.7 萬戶，創去年 10 月以來新低，預期 64.5 萬戶，6 月銷售戶數由 63.1 萬修正為 63.8 萬。

華爾街日報指出，7 月東北部新屋銷售劇減 52.3%，為該地區 2015 年年初以來最大的月度降幅，成為 7 月新屋銷售總體下滑的推手。

（以上圖表來自華爾街見聞數據頻道）

美國 7 月新屋銷售環比增長 - 1.7%，出乎市場意料連降兩個月，市場預期增長 2.2%，6 月銷售增速由 - 5.3% 修正為 - 2.4%。雖然 7 月新屋銷售年增率增長 7.2%，但華爾街日報稱，這一增速仍遠低於 2007-2009 年金融危機爆發之前的高位。

此前一日公布的美國 7 月成屋銷售戶數創近兩年半新低，環比連降四個月，連月下滑期為五年來最長。成屋約占美國住房銷售量的九成，已經反映了樓市供應不足導致房價持續上漲對意向買家的影響。

路透報導認為，新屋銷售受到建築物料成本增加、土地和勞工供應短缺影響。樓市銷售增長放緩是源於供應有限，若持續疲軟將最終對整個經濟體造成更大範圍的影響。今年以來，樓市表現一直不及整體經濟。