9 月新屋銷售創 2 年新低 美國公債價格走揚

在發布遜於預期的 9 月新屋銷售戶數後，週三 (24 日) 美國公債價格走高，降至 2016 年 12 月以來的最低水平。

儘管 9 月數據大幅下挫，但美股早盤房地產股普遍走高。在房地產投資信託基金的帶動下，房地產股價普遍上漲約 0.8%。債市方面，10 年期美國公債殖利率跌至 3.13%，而 30 年期公債殖利率則下跌至 3.339%，債券殖利率與價格成反比。

美國商務部週三 (24 日) 報告顯示，9 月新屋銷售數為 55.3 萬戶，創下近 2 年最低水平，較 8 月修正的 58.5 萬戶下降 5.5%，也較去年同期 63.7 萬戶還低，年減 13.2%，是自 2016 年 12 月以來最糟糕的一個月。

美國 9 月新屋銷售呈現連續四個月下滑。(圖：tradingeconomics)

6 月和 7 月的新屋銷售戶數也經修正下調，新屋銷售呈現連續四個月下滑。而新屋房價中位數下降，從一年前的 33.15 萬美元下降到現在的 32 萬美元。

9 月新屋銷售創 2 年新低反映房貸利率上升造成房市承壓，Bankrate.com 數據顯示，最近的房貸平均利率為 4.87%。

新屋銷售下降引發了一個問題，即經濟成長 3% 是否可持續？雖然財政刺激措施為企業利潤和商業提供了強勁推動，而消費者信心仍接近歷史高位，但由於利率上升導致房地產市場下滑，這是未來房市的重大逆風。

MUFG Union 銀行首席金融經濟學家 Chris Rupkey 在一份報告中寫道：「有一件事是肯定的，如果新房銷售繼續下滑，經濟不可能長期以 3% 的速度增長。受到長期利率和房貸利率的影響，Fed 升息可能對經濟成長造成的危害，比他們想像的更大。」

整體房市表現落後於強勁的經濟，分析師將此歸咎於較為昂貴的房屋貸款、較高房價的低迷買氣，房價已超過薪資增長，促使首次購房者無法負擔購房費用。