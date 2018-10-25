歐股盤前─美股重挫亞股倒、ECB會議在即 歐洲Stoxx 50期指跌逾0.5%

美股重挫，亞股「接力」走跌，加上歐元區經濟成長出現放緩跡象，使歐洲央行 (ECB)今 (25) 日的貨幣決策會議，備受關注；歐股盤前，指數期貨走跌，歐洲 Stoxx 50 期指跌逾 0.5%。

台北時間週四下午 2 點 21 分，Investing.com 數據顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨下跌 0.51%，英國 FTSE 100 指數期貨下跌 0.73%，德國 DAX 指數期貨下跌 0.72%，法國 CAC 40 指數期貨下跌 0.42%。

受貿易爭端影響，10 月歐元區服務業與製造業綜合採購經理人指數 (PMI)，創 25 個月以來新低，且遠低於經濟學家預期；雖然指數仍高於 50，但擴張速度趨緩。

ECB 預計於 12 月結束購債計畫，但在經濟數據表現欠佳、義大利預算爭議未解、英國脫歐協商陷入僵局等情況下，ECB 決策官員將面臨更多顧慮。

另一方面，美國新屋銷售數據疲弱，加上晶片商財測令投資人失望，市場疑慮隨之升溫；週三美股重挫，道瓊工業指數收跌 608.01 點 (2.41%)，至 24583.42 點；標普 500 指數收跌 84.59 點 (3.09%)，至 2656.1 點；那斯達克指數收跌 329.14 點 (4.43%)，至 7108.40 點。

美國總統川普日前再度抨擊聯準會 (Fed) 主席鮑爾，稱鮑爾「喜歡升息」，恐威脅美國經濟成長，「每次我們做了很棒的事，他就升息。」

週四亞股全倒，截至發稿，上證綜指下跌 0.47%，深證成指下跌 0.84%；南韓 Kospi 指數跌逾 2.0%，日經 225 指數跌逾 4.0%；台股收跌 238.61 點 (2.44%)，至 9520.79 點。