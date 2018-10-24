〈沃旭在地佈局啟動〉與台船簽水下基礎基樁合約 未來也將成優先供應商之一

沃旭能源 (Ørsted) 今 (24) 日宣佈，與台船 (2208-TW) 簽署水下基礎基樁 (pin-piles) 製造合約，將由台船製造供應大彰化東南及西南 900MW(百萬瓦) 離岸風場部分基樁，這也是台船在離岸風電產業所簽署的第一份實質合約。

沃旭表示，今日與台船簽署的正式合約，不僅使台船可供應大彰化離岸風場水下基礎基樁，未來在開發大彰化 2025 年離岸風場時，台船也將是沃旭能源的優先供應商之一。

沃旭能源亞太區董事長暨台灣總經理柏森文 (Matthias Bausenwein) 表示，為因應台灣海域特殊的海床地質條件，沃旭將採用管架式水下基礎，每座管架式水下基礎將安裝 3 支基樁於海床下，形成堅實穩固的水下基礎結構，負載風機系統及塔架的重量。

台船未來將投資新設備以生產沃旭能源委託的基樁訂單，並使用高雄港合格重件碼頭附近廠區，作為水下基礎基樁成品組裝及臨時儲放，每支基樁約 90 公尺，此次合約的基樁總重量將超過 2 萬公噸 (相當於 1 萬輛車的重量)。

除台船外，沃旭日前也與台朔重工簽署水下基礎基樁 (pin-piles) 製造合約，未來沃旭開發 2025 年風場時，台船與台朔重工將是其首選供應商之一。