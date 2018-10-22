〈沃旭在地佈局啟動〉再呼籲政府提供穩定躉購電價制度 台離岸風電剛起步仍需扶植

沃旭能源 (Ørsted) 今 (22) 日宣布大彰化東南及西南離岸風場 900MW 風機供應商，亞太區總經理暨台灣董事長柏森文再度呼籲，盼政府能提供穩定的政策架構與躉購電價制度，且產業才剛起步，未來需要更多扶植，而沃旭在建置下階段的競標風場時，雖然沒有政府的在地化要求，也盼能以經驗達到供應鏈在地化。

沃旭能源亞太區總經理暨台灣董事長柏森文 (Matthias Bausenwein) 表示，過去 2 年多以來，台灣市場成為亞洲地區的離岸風電發展模範，許多投資者開始進入這個產業，使離岸風電產業蓬勃發展，未來盼政府能有穩定的政策架構與躉購電價制度，若缺乏此制度，將看不到穩定的離岸風電市場，他強調，產業才剛起步，未來需要更多扶植。

除呼籲政府提供穩定的政策外，柏森文也說，盼供應商能提供有競爭力的報價，沃旭也會投以有價值的風場，而不會犧牲安全與品質，也有意願承擔早期開發風險，與管理 EPC、融資等風險，才有機會做到長期耕耘。

柏森文強調，目前的供應商選定部分皆是針對遴選階段獲配的大彰化離岸風電東南及西南共 900MW(百萬瓦)，擁有在地化要求，雖然競價階段取得的 920MW，沒有政府的在地化要求，也希望能透過經驗來達到在地化，呼籲更有競爭力的供應商共同加入行列。

沃旭能源全球離岸風電事業執行長馬汀諾伯 (Martin Neubert) 也說，沃旭重視長期夥伴，與供應商是長期合作關係，他並舉例，沃旭在德國的風電計畫，必須採用 20 個套筒式的水下基礎建設，下單向波蘭新供應商採購後，該公司發現要達到目標有困難，甚至資金不足以支付給下游供應商，準備申請破產保護。

不過，沃旭並未因此抽單，馬汀諾伯表示，沃旭當時協助其進行財務重整，並解決安全品質問題，讓水下基礎建設能順利進行，確保供應商零組件能如期如質供應，協助其遠離破產一途。