〈沃旭在地佈局啟動〉大彰化風場900MW風機供應商出爐 2021年前在台建機艙組裝廠

沃旭能源 (Ørsted) 今 (22) 日宣布，已選定西門子歌美颯 (Siemens Gamesa) 為大彰化東南及西南離岸風場 900MW(百萬瓦) 首選風機供應商，這也是其於亞太地區最大的離岸風機訂單，西門子歌美颯將與 CS Wind 集團與台廠金豐機器工業合作，並由金豐位於台中廠的廠房負責生產製造風機塔架，西門子歌美颯也將於 2021 年前，在台建置風機機艙組裝廠。

沃旭表示，已選定西門子歌美颯為大彰化東南及西南離岸風場 900MW 首選風機供應商，西門子歌美颯將供應約 112 座 8MW 風機，這將是西門子歌美颯在亞太地區最大的離岸風機訂單，而基於西門子歌美颯和 CS Wind 集團及金豐機器工業的合作夥伴關係，合約訂單中的風機塔架，將由金豐位於台中港的廠房負責生產製造。

不過，沃旭今日與西門子歌美颯的協議，仍須視特定條件而定，包括沃旭要在今年底前簽署購售電合約、及在明年 3 月前做出最後投資決定。而由於沃旭確定選定西門子歌美颯為風機供應商，西門子歌美颯將加速建置在台中港的本地機艙組裝廠，規劃 2021 年前建置完成，較政府原先規劃的 2023 年在地化時程目標提早 2 年，以符合大彰化離岸風場建造時程需求。

沃旭能源全球離岸風電事業執行長馬汀諾伯 (Martin Neubert) 表示，沃旭認同政府的目標，並致力讓大彰化離岸風電計畫不僅是綠能轉型重要基石，更是帶動一新興產業發展的火車頭，為了台灣離岸風電產業的長期發展利益，積極促使西門子歌美颯加速在地化，才能大幅提早在台灣建置本地機艙組裝廠。