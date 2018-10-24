一銀深耕海外有成 今年上半年海外獲利占比重返4成

第一金旗下第一銀行深耕海外有成，截至今年上半年為止，海外分行（含 OBU）獲利貢獻占比已經重回 4 成以上，主要來自於香港、金邊與北美等市場的貢獻。

有別於其他國銀將海外重心瞄準北美與香港市場，一銀在 1998 年即前進柬埔寨設立據點，其中金邊分行今年已經開業滿 20 週年，一銀表示，金邊分行成立於 1998 年 9 月 25 日，是最早進入柬埔寨的台資銀行，也是第一批進入柬國的外資銀行。

近年來受惠於柬國經濟持續成長，一銀除了金邊分行外，自 2009 年起，陸續在大金邊市主要幹道及新興地區設立 6 家支行，目前在柬埔寨營業據點已達到 8 個。

展望明年，一銀預計於第 1 季成立印尼雅加達辦事處，下半年在德國成立法蘭克福分行，並規劃持續深耕柬埔寨市場，持續尋找適合的地點開設支行，朝向亞洲區域性銀行的目標邁進。

一銀目前全球海外據點橫跨歐、亞、美、澳四大洲，共有 19 家分行、8 家支行及 2 家辦事處及 1 家美國子銀行暨轄下 6 家分行。

此外，近年來更積極朝向東南亞地區發展，服務網絡已涵蓋柬埔寨、越南、寮國、緬甸、泰國、新加坡、菲律賓及印尼等 8 個國家，東協 10 國已於 8 國設有據點（含籌設中之雅加達辦事處）。