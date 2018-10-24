美銀美林：19個熊市指標14個已觸發 未來市場波動將加大

股市的波動正在加大，而投資人可能要開始適應這將成為「新常態」。

美銀美林在最新的報告中警告，美股 10 年的牛市已經接近終點，而類似雲霄飛車的動盪行情，可能會持續到 2021 年。

Savita Subramanian 為首的美銀美林分析師表示，本月早前，VIX 波動率指數攀升至 20 以上，以及愈來愈多的美國人預計股市將會上漲，都是預示熊市的指標。目前在美銀 19 個熊市指標中，已經有 14 個 (74%) 被觸發。

週二 (23 日) 美股的走勢成為一個動盪加劇的例證，道瓊指數先是下跌逾 500 點後，才出現反彈。另外，而納斯達克指數今年 10 月的表現，則可能是 2016 年 1 月以來最糟。開拓重工 (CAT-US) 與 3M(MMM-US) 的利潤與前景，引發了人們對獲利成長放緩的擔憂。

道瓊指數日線走勢圖 (近三個月以來表現)

市場充斥著令人擔心的主題，投資人認為，牛市走了近 10 年之久，恐怕無力再持續。而 10 年期美債利率的飆升，引發了對借貸成本上升的憂慮，促使美股多次出現急跌。

不過好消息是，市場的頂峰可能還未出現。在過去 7 個牛市中，有 4 次在 100% 的熊市指標被觸發後，股市仍向上走。而過去的歷史顯示，當類似比例的熊市指標被觸發時，標普 500 平均還能漲 21 個月才到達峰值。

此外，高波動率也不代表股市必定下挫。以 1993-1998 年為例，這段期間 VIX 從 15 上升到 25 左右，而這段期間標普 500 的年回報率仍有 22%。

一些分析師則相信，至少在債券殖利率曲線倒掛之前，不需要過於擔心。

摩根士丹利投資管理公司資深投資經理 Andrew Slimmon 說，殖利率曲線目前只是趨平，即使變為零，股市也還未見頂，目前仍然只是牛市周共中的修正。