亞洲股災尚未結束 MSCI亞太指數跌入熊市

《彭博社》報導，今年以來由於種種地緣政治的影響，中國、香港、越南和菲律賓的主要股市指數已跌入熊市，而在今 (24 日) 上午，MSCI 亞太指數加入此陣容，從 1 月 26 日的高峰下跌達 20%。

以下為亞股落入熊市的時間點：

越南股市指數：5 月 28 日

菲律賓股市指數：6 月 21 日

中國上證綜合指數：6 月 26 日

香港恒生指數：9 月 11 日

截至 24 日上午 10:10，MSCI 亞太指數下跌 0.5% 至 149.68 點，從 1 月 26 日的高峰下跌 20%，落入熊市。該指數的 10 天歷史波動率達到了 2 月份以來的高峰，當時全球股市遭拋售，一些投資者因此持謹慎態度。

MSCI 亞太指數日線走勢圖

而全球股市在 23 日，普遍下跌 1% 至 3%，受到地緣政治緊張局勢的擔憂、美股持續遭售出、企業營收和經濟增長等因素影響，投資者情緒受損。

法國巴黎銀行資產管理公司的亞太股票基金經理 Felix Lam 表示，「我們已接受今年早些時候低波動期結束的事實，當你進入市場週期的第二階段 – 盤整或修正時，波動性會如同現況攀升，因此當在做投資決策時，我們需要更大的安全幅度 (safety margin)。」



由於美中貿易戰持續升溫，上證綜合指數成為 2018 年全球表現最差的指數之一，該指數週三再度下跌 0.6%。中國經濟增長放緩的跡象，使情況變得更糟糕。在此之前，中國政府做出一系列的措施，希望增加私人企業的資金流動，並為股市注入信心，但目前效果有限。

上證綜合指數今年日線走勢圖

以其他國家來說，有些股市下跌原因為區域性的，例如印度面臨貨幣疲弱與銀行業動盪問題，菲律賓則承受通膨攀升與比索暴跌的困境。此外，沙烏地阿拉伯和美國之間的地緣政治緊張局勢持續升溫，美元走強亦對新興市場造成衝擊。

本週最大的焦點將為美國大型科技股財報，若營收表現良好，將為美股提供支撐，包含亞馬遜 (AMZN-US)、Alphabet(Googl-US)、推特 (TWTR-US) 和微軟 (MSFT-US) 在內的公司將於本週公布財報。

亞洲股市方面，研究機構 Reyl Singapore Pte 的投資組合管理負責人 Daryl Liew 認為，必須看到中國政府採取更加協調一致的行動，亞洲市場才能獲得復甦的催化劑。