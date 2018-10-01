輝達新顯卡效應 微星可望受惠 法人估9月起業績轉旺

輝達 (nVIDIA)RTX 2070 預計 10/17 上市，法人認為中階量大的 2060/2050 顯卡在未來一季將陸續發表，加上筆電版 GPU 釋出，看好微星(2377) 受益最大，其 9 月份顯示卡出貨量將較上月增加 1 成，加上 ASP 提高，9 月業績再度叩關百億。微星週一 (10/1) 股價反彈，最高來到 84.4 元價位，上漲 2.3% 或 1.9 元。台系法人進一步評估，其第四季在換機潮驅動下，有機會挑戰首季寫下的 317 億元營收新高紀錄，而毛利率因隨著新款電競筆電的推出向上，全年 EPS 估計 8.9 元，維持買進評等，目標價 134 元。



微星 8 月營收跌破 90 億元大關，以 89.14 億元，月減 3.4%，年減 3%，低於市場預期，加上 RTX 2080 Ti/2080 新顯卡價格高貴，市場評測不如預期，恐衝擊第四季電競換機商機的發酵，法人籌碼鬆動，股價從 110 元急殺到 80.7 元，短線大跌 26.6%，重創投資信心。



不過，就在上週，輝達正式宣佈 RTX 2070 顯卡將在 10/17 上市，預料 2060/2050 等中階主流顯卡將在未來一季陸續發布，有利於電競換機商機的啟動，加上 NB 版本的 GPU 釋出，法人認為新顯卡效益已從 9 月起陸續展開並延續到明年首季，微星將是最大的受惠者。