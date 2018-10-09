輝達新繪圖晶片加持 動力-KY上月業績回升逾2成

電競顯示卡散熱風扇廠動力 - KY(6591)公告 9 月業績，單月合併營收 9334.2 萬元，較上月成長 21.3%，年減 30.3%。累計前三季為 9.51 億元，年增 9.5%。動力 - KY 表示，9 月業績回升，主因為下游客戶採用輝達 (NVIDIA) 新款圖靈 (Turing) 架構推出的電競顯示卡於 9 月下旬正式上市，帶動該公司高階電競用散熱風扇出貨量明顯成長。



就單季而言，上季動力 - KY 合併營收 2.43 億元，季減 15.6%，年減逾 39%，創 6 個季度新低。



動力 - KY 表示，下游顯示卡客戶包括微星 (2377)、技嘉(2376)、華碩(2357) 及美商艾維克 (EVGA) 等系統大廠於 9 月下旬開始陸續推出支援輝達新一代繪圖晶片 GeForce RTX 20 系列產品，其內建即時光線追蹤 (real time ray tracing) 功能，可讓遊戲畫面達到接近電影等級的高逼真度模擬渲染效果，提供玩家身歷其境的遊戲體驗，帶動新一波升級需求。



預估隨著 NVIDIA 新晶片陸續釋出，市場全新品牌設計款顯示卡的供貨量逐季增加，以及重磅級遊戲推出時程多集中在第四季，將可望推升這波買氣延續至聖誕與年節銷售旺季。