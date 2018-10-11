BAT同年內高點相比均跌超30% 阿里繼續刷新52周低點

市場動態

• 美股慘跌 FANG 創六年來最大跌幅

美股遭遇「黑色星期三」。美股尾盤恐慌加劇，科技股領跌，納指重挫 4.08%。標普跳水 3.27%，至 2 個月新低，創 2016 年 11 月來最長連跌。亞馬遜暴跌 6.15%，單日市值蒸發超 500 億美元。中概股大跌，阿里巴巴下跌 5.8%，愛奇藝大跌 5.24%，蔚來汽車逆勢上漲 4.87%。

標普 500 指數收跌 3.29%，創 2 月份以來最大單日跌幅，報 2785.68 點。道指收跌 3.15%，報 25598.74 點，創 8 月 16 日以來收盤新低。在過去的 5 個交易日中，道指在 4 個交易日中下跌，累計下跌近 900 點。納指重挫 4.08%，報 7422.05 點，創 7 月 3 日以來收盤新低。

美股盤後，三大股指期貨繼續下跌。標普 500 E-Mini 股指期貨 10 月 11 日亞太盤初跌 0.15%，成交量 6361 手合約，延續 10 月 10 日標普 500 指數收跌逾 3% 的遭遇。道瓊斯股指期貨跌超 100 點。那斯達克 E-Mini 股指期貨跌 0.15%，成交量 2495 手合約。

以往領跑美股的科技股，在本輪美股下挫中，也沖在了最前面。同年內高點相比，BAT 三家中國網路巨頭的跌幅均超過 30%，騰訊 ADR 的跌幅更達 42%；除蘋果外，同年內高點相比，美國 FANG 組合均獲得兩位數跌幅。

• 「黑色星期三」中概股普跌 阿里、百度刷新 52 周低點

中概股在周三的暴跌中也未能逃過一劫。

拼多多收跌 9.0%，微博收跌 7.5%，陌陌收跌 6.95%，阿里巴巴收跌 5.89%，嗶哩嗶哩（B 站）收跌 5.69%，新浪收跌 5.52%，愛奇藝收跌 5.24%，京東收跌 4.5%，騰訊美國粉單市場（ADR）收跌 4.45%，趣頭條收跌 4.21%，百度收跌 3.28%，網易收跌 3.04%，虎牙收跌 2.18%；蔚來汽車則延續上一個交易日的勢頭，收漲 4.87%。

周三，阿里巴巴股價盤中觸及 137.92 美元的低點，刷新 52 周最低價；京東股價盤中觸及 22.70 美元的低點，逼近 22.65 美元的 52 周最低價；百度股價盤中觸及 192.20 美元的低點，刷新 52 周最低價；搜狐股價盤中觸及 15.89 美元的低點，刷新 52 周最低價，但收盤反彈轉漲。

熱點新聞

• 特斯拉重獲股東大幅增持 但股價仍跌

周三，特斯拉發布公告顯示，截至到 9 月 30 日，其重要機構股東 T. Rowe Price 增持特斯拉股份至 10.2%。此前 6 月 30 日，T. Rowe Price 對特斯拉的持股比例為 7.01%。

第二季時，T. Rowe Price 和富達基金分別對特斯拉的持股減少了 23% 和 21%。富達基金同樣是特斯拉的重要股東，當時其基金經理曾披露，第第二季已新買入近 3000 萬美元的特斯拉可轉債，未來在特定條件下，這些可轉債可以轉換為特斯拉的股票。

本周早些時候，麥格理研究公司給予特斯拉「跑贏大盤」評級，稱特斯拉的股價還會增長 70% 以上。麥格理分析師梅納德 · 烏姆在研究報告中表示，今年下半年，特斯拉將能夠完成生產目標，而且應該能夠實現盈利。

但在周三，美股市場慘澹，特斯拉下跌 2.25%，報收 256.88 美元，盤後則繼續下跌 2.02%。

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