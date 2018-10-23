新東方凈利不及預期領跌中概股 茅台創三年來最大單日跌幅

• 中概股盤前集體大跌，新東方業績不及預期，盤前跌逾 15%

中概股繼周一大漲之後，周二盤前集體大跌，其中新東方因營業成本與費用大增，導致凈利潤不及市場預期，盤前跌逾 11%，領跌中概股。

新東方 2019 財年第第一季營收 8.6 億美元，年增率增長 30.1%，高於市場預期的 8.41 億美元；歸屬新東方的凈利潤為 1.232 億美元，年增率大幅下滑 22.2%，不及市場預期。

第一季新東方營業成本與費用總共為 7 億美元，年增率大增 40%；non-GAAP 經營成本與費用為 6.864 億美元，年增率增長 38.1%。

• 貴州茅台跌 7.4%，創 3 年最大單日跌幅，市值一日蒸發 645 億

貴州茅台 / 周二收盤：-7.4%/ 報收：641.74 / 距年內高點：-19%

白酒股在周一隨大市狂漲，但周二卻遭遇回調。龍頭貴州茅台放量下跌，盤中最低探至 635 元。截止收盤，貴州茅台跌 7.4%，報 641.74 元，市值較昨日縮水約 645 億元。

貴州茅台上一次收盤價跌幅超 7% 還是在 2015 年 8 月 24 日，當日收盤跌 8.96%，報 145.68 元，跌破 250 日均線，但隨後幾日快速收復 250 均線，繼續上漲。

目前，貴州茅台跌至近期頸線附近。

消息面上，10 月 22 日，基本醫療衛生與健康促進法草案二度提交全國人大常委會審議。二審稿將原第 33 條中的」國家採取宣傳、教育、管理等措施，提高公民對吸煙、飲酒危害的認識，減少對國民健康的危害。「修改為「國家採取宣傳教育、價格稅法等措施，提高控制吸煙成效，減少吸煙對公民健康的危害。」

國泰君安研報預計白酒板塊 2018 年業績依舊亮眼，但已基本在預期以內。對於第第三季業績，中信建投預計高端酒企茅五瀘收入端將維持 20% 以上的增長，利潤增速預計將在 30% 以上。次高端中，汾酒仍將保持高速增長，水井坊增速略有下降。

走勢復盤

上證綜指 / 周二收盤：-2.26%/ 報收：2595 / 距年內高點：-27.7%/ 距年內低點：+5.9%

深證成指 / 周二收盤：-2.24%/ 報收：7575 / 距年內高點：-34.9%/ 距年內低點：+6.9%

創業板指 / 周二收盤：-1.74%/ 報收：1292 / 距年內高點：-32.6%/ 距年內低點：+9%

恆生指數 / 周二收盤：-3.08%/ 報收：25347 / 距年內高點：-24.3%/ 距年內低點：+1%

交易機會

• 美的集團擬以發行 A 股方式，換股吸收合併小天鵝

美的集團、小天鵝 A 自 9 月 10 日起停牌至今。

周二，華爾街見聞提到，美的集團擬以發行 A 股方式，換股吸收合併小天鵝。

美的集團 9 月 9 日晚間公告，正在籌劃與控股子公司小天鵝相關的資產重組事項，公司股票自 9 月 10 日起停牌，復牌日期另行公告。

美的集團早已位列 A 股家電行業市值榜首，最新市值 2671 億元；控股的小天鵝市值也有 294 億元，兩者市值合計為 2965 億元。

• 科大訊飛三季報：總營收 20.7 億元，創歷史新高

科大訊飛 / 周二收盤：-0.98%/ 報收：23.29 / 距年內高點：-48%

華爾街見聞消息，周二科大訊飛發布 2018 財年第第三季財報。第第三季單季度總營收總營收 20.7 億元，年增率增長 61.4%，這是自成立以來，科大訊飛單季度實現的最高收入。歸屬於上市公司股東的凈利潤 0.9 億元，年增率增長 44.3%。2018 年前三個季度總營收 52.8 億元，年增率增長 56.0%；歸屬於上市公司股東的凈利潤 2.2 億元，年增率增長 29.9%。

不過，近期科大訊飛麻煩不斷，翻譯被曝造假，又陷房產風波，股價距年內高點 44.87 元已下跌 48%，公司市值大幅縮水。

2017 年 5 月公司股價還停留在 20 元附近，之後藉助人工智慧炒作浪潮不斷創出新高，於 2017 年 11 月 22 日創出 49.77 新高之後開始回落，現在已重歸起點。

短期來看，科大訊飛上周跌出下行通道，本周重新回到通道內。

• 阿里、京東被曝全面「縮招」，網路寒冬真的來了?

阿里巴巴 / 周一收盤：+4.11%/ 報收：148.8 / 距年內高點：-29.7%

京東 / 周一收盤：+2.3%/ 報收：23.54 / 距年內高點：-53.55%

全天候科技消息，繼美圖等公司相繼被曝裁員後，BAT 或正迎來新一輪「縮招」。

近日，有應聘者在職場社交應用脈脈上留言表示：阿里已全面縮減 headcount(人員編制)，所有業務線都不批 offer，包括技術，近期招不上來的可能就會被砍掉了。同時，京東也被傳「全面停止社招，文件已發出」。

對於網傳「縮招」，阿里今日也回應稱，這是假新聞。阿里永遠會在人才上投資。然而，有網路從業者對全天候科技表示，BATJ 等公司正在不斷縮減的校招名額，就算社招沒有關閉，也只招有 5-10 年工作經驗的專家，其他崗位通通外包，「真實的悲慘」。

阿里目前依然處於下行，並且受到均線系統壓制。京東則正逼近 2016 年 6 月 16 日低點 19.51 美元。

圖：阿里日 K 線圖

圖：京東日 K 線圖

• 分析師：公眾對 iPhone 新機興趣越來越弱 服務收入 2020 年或翻倍至 490 億美元

蘋果 / 周一收盤：+0.61%/ 報收：220.65 / 距年內高點 233.47：-5.49%

新浪科技消息，花旗分析師發布的報告中公布了 iPhone 的谷歌搜尋趨勢變化。從結果來看，最近幾年大家對 iPhone 新機的興趣不斷降低。分析師認為，創新力度不夠、iPhone 在主要市場飽和，這是興趣減弱的原因。

另外，全天候科技提到，Bernstein 分析師 Toni Sacconaghi 分享的一份研究報告中預測，蘋果公司僅今年一年在 App Store 「搜尋廣告」這一項上就能賺到 5 億美元。據其保守估計，到 2020 年，蘋果的「搜尋廣告」業務收入可能達到 20 億美元。

圖：iPhone 歷代機型搜尋趨勢

目前，蘋果股價依然處於上升通道中，受到 60 日均線的支撐，均線系統仍呈多頭排列。

• 高通第三季擬每股派息 0.62 美元現金

高通 / 周一收盤：+1.16%/ 報收：66.12 / 距年內高點 76.5：-13.6%

高通集團宣布第三季擬每股派息 0.62 美元現金。盤前公司股價未有大波動。

此前高通公布 2018 財年第第三季財報顯示，公司實現總營收 56 億美元，年增率增 4%，凈利潤 12 億美元，年增率增 41%，超出華爾街分析師預期。預計 2018 財年第第四季財報將於 11 月 7 日公布。