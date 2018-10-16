今日頭條低調進軍電商行業 與阿里、京東轉為對手？

今日頭條將走向電商？近日，一款名為「值點」的購物 APP 在手機應用市場悄然上線。該產品公司由今日頭條 100% 控股，實際控制人為張一鳴，因而引起重視。

目前，值點分別上線了服飾穿搭、生活百貨、戶外出行和健康養生共四大類產品，並且支援線上支付和貨到付款兩種支付方式，支持微信和支付寶支付。

從形式上來看，今日頭條將內容流量 + 電商商品結合起來，通過文字、圖片、短視頻等方式進行內容分發，為電商轉化提供流量。

電子商務研究中心主任曹磊在接受《每日經濟新聞》記者採訪時表示，今日頭條擁有數億用戶，如此一來，能夠更好地實現流量變現，增加收益，市場空間更大。

不過也有業內人士直言，雖然背靠今日頭條，「值點」擁有流量及用戶優勢，也或將面臨用戶習慣、供應鍊等方面的挑戰。因此，雖然「值點」有一定的生存空間，但未必會長成大樹。

其實，今日頭條在電商業務上一直有所涉獵，嘗試打造過同樣的特賣頻道「放心購」，但未引起太大注意。最後選擇以合作方式，例如與京東共同推出「京條計劃」，開設「京東特賣」購物入口。

曹磊表示，「 值點」相對偏中低端，商城內一般為性價比高、實惠的品類，這一點與今日頭條的用戶層次相匹配。倘若頭條想做寺庫這樣的精品 / 奢侈電商，就比較困難了。

「生存空間是有的，但不一定能做得很大。」曹磊直言。

曹磊以拼團為例指出，同樣是拼團，在拼多多起來後，京東、蘇寧、阿里都在做。「雖然大家都在做，但一個行業裡面，往往只有一個老大。」