史無前例！歐盟要求義大利修改預算案 義股債雙殺

在義大利總理表示不會有財政預算備選方案後，歐盟委員會仍拒絕接受預算案，開創了歐盟問世以來強令成員國修改預算的先例。

當地時間 23 日周二，歐盟委員會對義大利政府的 2019 年預算案發布了負面評價，要求義大利政府撤回預算案，修改後三周內重新提交。而在此之前，當天稍早義大利總理 Giuseppe Conte 已經向彭博表示，義大利政府的財政案沒有「備選方案」（Plan B）。

歐盟委員會要求，新預算案必須將預算與 GDP 之比降低 0.6 個百分點，而不是像當前預算案這樣提高 0.8 個百分點。若執意不改，歐盟委員會將對義大利啟動懲罰步驟，即「超額赤字程序」（Excessive Deficit Procedure，EDP）。

歐盟委員會副主席 Valdis Dombrovskis 在新聞發布會上確認：「今天，歐盟委員會首次強制要求一個歐元區國家修改自己的預算草案。」他在聲明中稱，

義大利政府（本周一）對預算案的說明沒有說服歐盟委員會改變稍早得出的結論，即預算案嚴重違反規定。義大利政府認識到了這點，卻公然違反做出的承諾。

違反規定乍看起來有誘惑力，可以帶來一種掙脫束縛的錯覺。它實際上是企圖用更多的債務解決債務問題，但到了一定時候，債務會太過沉重。

彭博報導評論稱，歐盟委員會的拒絕是歐盟歷史上史無前例的一步，它將讓義大利政府與歐盟持續幾個月的對峙升級。

華爾街見聞此前提到，一旦義大利預算被否決，接下來的三周談判期間，可能就如何降低赤字達成協議。基本上，義大利將不得不重新提交修訂後的預算草案，如果達不到這一要求，義大利可能會受到懲罰。

歐盟否決預算案當天，本周二義大利股債齊跌。義大利富時 MIB 股指日內跌超 1%，盤中跌破 18706 點，創一年新低，最終收跌 0.86%，報 18802.47 點，創 2016 年 12 月 14 日以來收盤新低。

10 年期義大利公債價格下跌、殖利率走高，逼近 3.6%，刷新本周高位，於同期德國公債利差擴大到接近 320 個基點。到歐市尾盤，義大利 10 年期公債殖利率周二累漲 10.2 個基點，報 3.592%，與同期德國公債利差仍接近 320 點。

和義大利股債反應相比，歐元兌美元尚算平靜，23 點左右日內跌約 0.04%，徘徊 1.1460 一線，此後歐元轉漲，一度逼近 1.1500，截至更新，在 1.1470 左右。

預算案遭歐盟否決後，義大利副總理 Luigi Di Maio 呼籲給義大利人尊重。他在 Facebook 表示：「這是第一份歐盟不喜歡的義大利預算。我並不意外。這是第一份在羅馬擬定、不是在（歐盟總部）布魯塞爾定下的預算。」

正在出訪俄羅斯的義大利總理 Conte 說，他期望和歐盟就預算案進行坦率的建設性對話，還說目前不會像預算提到的那樣讓赤字與 GDP 致幣達到 2.4%。

義大利經濟部長發言人為預算案辯護稱，義大利仍確信，削減公共債務是促進經濟增長的唯一方式。

義大利內閣副部長 Giancarlo Giorgetti 稱，歐盟的某些規則是愚蠢的。歐盟提出修改預算後，義大利政府希望談判、並討論羅馬的立場。他同時指出，德國政府違反歐盟若干規則，人們卻對此無動於衷。

義大利堅持「超標」預算 歐盟行動或引發新一輪歐元區危機

今年 9 月 27 日，義大利政府終於圍繞 2019 年預算赤字占 GDP 目標達成共識，即赤字占 GDP 比重為 2.4%。這一比重大幅超過了歐盟為上一屆義大利政府設定的 2018 年比重 1.6% 和 2019 年比重 0.8%。雖然義大利預算案預計赤字將在 3% 的上限之內，但將原先較低的赤字目標提高到 3% 的上限，這激怒了歐盟委員會。

歐盟委員會此前已經表示，對義大利的計劃並不滿意。上周四，該委員會警告稱，該草案嚴重違反了歐盟支出規定，而且是「前所未有」的背離。

義大利民粹黨派五星運動黨領導人 Luigi Di Maio 本周一稱，堅持現有預算案，儘管義大利政府還是想和歐盟在預算案上有話好好說、也不想退出歐元區。

義大利經濟和財政部長 Giovanni Tria 周一也表達了力挺預算案的態度：

義大利政府明白，我們選擇的這個預算案不合歐盟規制。決定雖然艱難，但這是必要的。這是我們為了讓義大利經濟恢復到金融危機前水平要做的決定。

義大利總理 Conte 周二稱，他期望與歐盟委員溝通，向他們解釋義大利預算。他認為，義大利的預算案在某些方面留有餘地，不一定真正按照計劃方案支出。

但如果要修改方案，「那會很難，因為我不能接受。沒有任何 Plan B。我是說，赤字與 GDP 之比 2.4% 是上限，這就是我們的限定。」

LC Macro Advisors 創始人兼首席經濟學家 Lorenzo Codogno 周一接受 CNBC 採訪時稱，歐盟方面拒絕支出計劃是「已成定局」——但義大利不太可能改變方向。

華爾街見聞文章也提到，如果歐盟對義大利執行 EDP，可能會加劇歐盟與義大利反歐元政府之間本已相當嚴重的反感。它還可能對義大利周邊的金融市場緊張情緒蔓延至鄰國保持警惕，這些國家中有許多在 2011 年主權債務危機之後才剛剛回到正軌。

Codogno 稱：

「如果形勢惡化，我們幾乎不可避免地會在其他外圍國家，甚至可以說在准核心（經濟體）看到某種形式的危機蔓延。」