歐股盤前─市場持續關注義大利預算案 歐洲Stoxx 50期指漲逾0.6%

歐盟駁回義大利預算計畫，市場關注後續發展；今 (24) 日歐股盤前，指數期貨走揚，歐洲 Stoxx 50 期指漲逾 0.6%。

台北時間週三下午 2 點 19 分，Investing.com 數據顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨上漲 0.61%，英國 FTSE 100 指數期貨上漲 0.41%，德國 DAX 指數期貨上漲 0.67%，法國 CAC 40 指數期貨上漲 1.03%。

歐盟執委會上週表示，義大利支出計畫過度，應提出合理解釋，且必須在 10 月 22 日之前，修改預算草案；不過，義大利經濟部長 Giovanni Tria 反駁，稱此預算計畫不至於對義國，或其他歐洲國家造成金融風險。

昨日，歐盟駁回義大利預算計畫，為史上首見；若義大利反抗到底，明年將面臨巨額罰款。

受歐盟駁回義大利預算草案、沙烏地阿拉伯政治緊張局勢升高等利空因素影響，週二美股收低，道瓊指數一度重挫逾 500 點。

週二道瓊工業指數收跌 125.98 點 (0.5%)，至 25191.43 點；標普 500 指數收跌 15.19 點 (0.55%)，至 2740.69 點；那斯達克指數收跌 31.09 點 (0.42%)，至 7437.54 點。

亞馬遜、Alphabet、微軟、英特爾等重量級公司，近期將陸續公布財報，市場觀望氣氛濃厚。

美國總統川普日前再度抨擊聯準會 (Fed) 主席鮑爾，稱鮑爾「喜歡升息」，恐威脅美國經濟成長，「每次我們做了很棒的事，他就升息。」