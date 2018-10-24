〈財報〉LGD Q3獲利由虧轉盈 貿易戰恐衝擊未來面板需求

韓國面板大廠 LGD (LG 顯示) (034220-KS) 在週三 (24 日) 公布第三季財報，儘管出現季節性價格上漲，但第三季獲利年減率達 76%。該公司表示，中美貿易衝突將破壞全球面板業務。

作為蘋果 (AAPL-US) 的供應商，受惠於季節性面板價格走高，LCD 顯示器價格回升，幫助 LG 顯示在連續兩個季度虧損後終於由虧轉盈，該公司第三季 (7 月至 9 月) 的營業獲利為 1,400 億韓元 (1.232 億美元)，超過了 10 位分析師平均預測的 790 億韓元，不過較去年同期大跌了 76%。而在全球供應過剩的情況下，第三季營收也較去年同期下降 12.5% 至 6.1 兆韓元。

據外媒統計數據顯示，6 月份 50 英吋 LCD 電視面板價格在 6 月創下 109 美元的歷史新低，在 8 月份之後開始反彈至 117 美元。

eBest 證券公司的分析師 Eo Kyu-jin 表示，LG 顯示的 OLED 業務不足以支撐獲利，季節性價格上漲將在第四季逐漸消失。

LG 顯示表示，全球顯示器市場前景價值約有 1640 億美元，然而，因中國供過於求以及關稅和保護主義抬而蒙上陰影。「液晶顯示器供應市場仍有望實現兩位數的成長。至於需求，由於新興經濟體的外匯風險、關稅和貿易摩擦加劇了不確定性，市場波動將持續增加。」LG 顯示副總裁金相敦表示。

根據 IHS Markit 本月公佈的數據，LG 顯示在大型 LCD 面板市場中的單位出貨量排名第二，僅次於中國京東方 (000725-CH)。

隨著中國對面板產業的推動以及 LG 顯示對面板價格的錯誤估算，該公司前景堪憂，迫使削減員工福利並提出計自願裁員的計劃。

LG 顯示也表示正在開發可折疊螢幕，但尚需時間將其商業化。