研究發現 中國進入WTO 美國失去了340萬個工作機會

根據週二公布的一份新的報告顯示，中國加入世界貿易組織 (WTO) 後，美國貿易赤字呈現爆炸性成長，估計因而失去了 340 萬個工作機會。

由經濟政策機構 (EPI) 公布的研究報告顯示，由 2001 年至 2017 年，貿易赤字成長造成了巨大衝擊，製造業受到的衝擊尤其嚴重，此一行業中，74% 的工作機會因而流失。

EPI 機構主管 Robert Scott 說：「大部份的工作機會流失，係出現在製造業，情況非常嚴重。」

「製造業的勞工失去了工作，可能就會退出勞動力，」他說。

另一方面而言，自中國於 2001 年加入 WTO 後，美國消費者開始享受進口物價降低的好處。根據紐約 Fed 銀行公布的 2018 年 7 月報告顯示，因中國加入 WTO，由 2000 至 2006 年，製造業物價下降了 7.6%。

Matthews Asia 公司分析師 Andy Rothman 說，毫無疑問，因為進口商品價格降低，某此工作因而流失。最大的問題在於，美國並沒有協助民眾，進行調整。

「甘迺迪總統知道貿易會產生贏家與輸家，因而制定了貿易調整協助法案，協助失業的勞工，」他說。「但與德國等國家相較，國會並沒有適當資助這項計畫。」