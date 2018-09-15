G20討論「迫切需要」提升WTO 最快11月舉行會議磋商改革事宜

本周五，二十國集團（G20）貿易部長們發布聯合聲明表示，為應對當前和未來的挑戰，他們「迫切需要」改善世界貿易組織（WTO）。

聲明中提到，G20 成員國已經在國際貿易爭端上加強了對話，因為他們認識到「有必要加強對話與行動來降低風險，並提高對國際貿易的信心」。

而 G20 集團成員之間也將攜手合作，共同促進可持續經濟增長，並「保持市場開放」。

在聲明後的新聞發布會上，阿根廷外交部長 Jorge Faurie 向彭博表示，G20 對改革 WTO 的必要性達成了共識，成員們表示他們需要 WTO：

「很明顯，我們都認為，為世貿組織找到更好地應對當前貿易挑戰的方式至關重要。」

西班牙工業、貿易和旅遊部部長 Reyes Maroto 則提到，G20 成員國 11 月份將舉行技術層面的會議，磋商 WTO 改革事宜。

對此，中國商務部副部長兼國際貿易談判副代錶王受文在發言中指出，中方支持對世貿組織進行必要改革，解決世貿組織面臨的生存危機，推動多邊貿易體制與時俱進，維護髮展中成員的發展空間：

「G20 成員應充分利用全球價值鏈和新工業革命為貿易投資發展帶來的機遇，圍繞共同關心的基礎設施和技術創新等領域開展資訊分享，加強務實合作，營造良好的國際貿易投資環境，幫助發展中國家和中小企業提高參與國際貿易投資的能力，共享世界經濟發展紅利。」

並且王受文副部長還表示，中國也將繼續堅定不移擴大對外開放，實施積極有效的進口政策，營造公平競爭和法制化、國際化、便利化的營商環境。

除此之外，聲明還顯示，歐盟和南方共同市場（MERCOSUR）之間的貿易協議也處於談判的「最終階段」，預計今年底前可落實協定。

南方共同市場（Mercado Común del Sur —MERCOSUR），是南美地區最大的經濟一體化組織，也是世界上第一個完全由發展中國家組成的共同市場。1991 年 3 月 26 日，阿根廷、巴西、烏拉圭和巴拉圭 4 國總統在巴拉圭首都亞松森簽署《亞松森條約》（條約於同年 11 月 29 日生效），宣布建立南方共同市場。

另外，在 9 月 14 日的會議上，G20 成員國還討論了將其對多邊模式的支持納入一份公告。

今年的 G20 首腦峰會將於 11 月 30 至 12 月 1 日，在阿根廷布宜諾斯艾利斯舉行。

隨著白宮在北美自由貿易協定重新談判取得進展，國會和美國工業界對川普的批評有所緩和，但同時也意味著美國將對其他國家將採取更為強硬的立場。

上個月，白宮方面就確認，總統川普將按計劃造訪阿根廷，以便出席此次峰會。

華爾街見聞會員專屬《有意為之還是無心之作 2018 年的 11 月註定不簡單》文章中提到，根據往常經驗，G20 峰會是一個與會國領導人進行雙邊會面的場合，因為在多邊會場的會談沒有國事訪問那樣正式，進行會面的國內阻力也會相對較小，與會國都會利用這個場合就當前關注的問題進行探討。

『新聞來源／華爾街見聞』