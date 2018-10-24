放空機構轉向看多 特斯拉週二拋售潮中逆襲飆高逾 9%

長期放空特斯拉的機構 Citron Research 週二 (23 日) 於一份報告中讚揚特斯拉專為大眾市場設計與打造的 Model 3 的成功，看好其後市表現，特斯拉 (TSLA-US) 股價應聲大漲，盤中漲幅逾 9.43%，暫報每股 285.56 美元。

在週二拋售潮中，特斯拉逆襲飆高逾 9%。

Citron Research 在一份研究報告中表揚特斯拉第一款大眾平民電動車 Model 3，強調這款電動車已證實非常受到市場歡迎，而且圍繞特斯拉的許多警告訊號都已證明無足輕重。

「透過大量的分析和徹底的調查，我們可以首次說，Citron 看多特斯拉。」該機構於一份報告中寫道，並承認其長期看跌觀點轉折來得確實出人意料。

Citron Research 創始人是知名的做空者 Andrew Left，3 月 Citron Research 預測特斯拉股票將在年底前降至 100 美元，Andrew Left 在上月與其他投資人集體起訴特斯拉及其執行長馬斯克 (Elon Musk)，稱馬斯克蓄意編造特斯拉私有化計劃，以打擊看空該公司股價的賣空者，如今，Andrew Left 改變了他的看法。

Citron Research 表示，該公司並未撤回對馬斯克和特斯拉的訴訟。

Citron Research 讚揚特斯拉正在摧毀競爭對手，搶奪了 BMW、梅賽德斯 - 賓士、豐田和本田的客戶。

「像魔術一樣，雖然先前每個人都關注馬斯克吸食大麻的消息，但他卻在悄悄蠶食整個汽車行業。」Citron 寫道。

Elazar Advisors 分析師 Chaim Siegel 說：「Citron Research 看多特斯拉是賣空者變得緊張的訊號。」

特斯拉週一 (22 日) 宣布將提前一週公布第三季財報，這令市場感到相當意外。Siegel 分析：這會讓人聯想特斯拉希望向客戶報告某些 (利多) 事情。

特斯拉將在美東時間週三 (24 日) 收盤後公布第三季財報，FactSet 調查的分析師預測，特斯拉調整後每股純損達 0.3 美分，銷售額為 60.1 億美元。