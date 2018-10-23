財報表現令投資人失望 美股開盤大跌 道瓊挫逾320點

卡特彼勒 (CAT-US)、3M (MMM-US) 財報表現，令投資人感到失望，加上亞股、歐股「接力」下挫，市場憂慮情緒升溫，今 (23) 日美股開盤，三大指數走跌，道瓊指數挫逾 320 點。

台北時間週二晚間 9 點 47 分，CNBC 數據顯示，道瓊工業指數下跌 322.57 點 (1.27%)，標普 500 指數下跌 40.17 點 (1.46%)，那斯達克指數下跌 132.92 點 (1.78%)。

美股開盤後，卡特彼勒股價跌逾 8.3%，3M 股價跌逾 5.8%。

卡特彼勒財報顯示，第 3 季營收、獲利，皆優於去年同期，但全年展望低於市場預期，引發投資人疑慮；此外，受美中貿易戰影響，卡特彼勒第 3 季原料成本大增 (主要為鋼材及運費)，影響金額達 4000 萬美元。

貿易戰持續延燒，衝擊卡特彼勒股價表現，10 月迄今，累計下跌約 15%。

科技股表現不佳，Netflix 開盤下跌 2.3%，10 月迄今累計跌約 11%；亞馬遜、Nvidia、Alphabet 和 Twitter，股價皆走跌。

亞馬遜、Alphabet、微軟、英特爾等重量級公司，近期將陸續公布財報，市場觀望氣氛濃厚。

今日亞股哀鴻遍野，陸股未能延續昨日漲勢，上證綜指收跌 2.26%，深證成指收跌 2.24%；南韓 Kospi 指數跌逾 2.5%，觸及 2017 年 3 月以來低點，日經 225 指數跌逾 2.6%；台股收跌 199.08 點，至 9775.2 點。

歐股亦走跌，泛歐 Stoxx 600 指數一度下挫 1.6%，觸及 2016 年 12 月以來低點。

包括義大利預算爭議、英國脫歐談判陷入僵局、美中貿易爭端未解，以及華盛頓郵報特約記者 Jamal Khashoggi 遇害，導致美國與沙烏地阿拉伯關係緊張等狀況，都使全球市場，面臨更多不確定性。