新東方2019財年一季報：營收增長30% EPS增長不及預期

周二，新東方發布 2019 財年一季報。財報稱，新東方第第一季營收 8.598 億美元，年增率增長 30.1%，高於市場預期的 8.41 億美元。

新東方以每年 6 月 1 日為新財年開端，因此 2019 財年一季報披露的是今年 6 至 8 月的財務數據。

總營收中，來自教育服務的營收為 7.975 億美元，年增率增長 31.9%，其主要驅動力來自於招生人數的增加。

第一季新東方營業成本與費用總共為 7.004 億美元，年增率大增 40%；non-GAAP 經營成本與費用為 6.864 億美元，年增率增長 38.1%。

具體來看，新東方本季度營業成本年增率增長 36% 至 3.674 億美元，主要是受到教師教學時間延長以及租金成本增加的推動；市場營銷費用年增率增長 34.4% 至 9930 萬美元，主要是由於品牌優惠活動費用及營銷人員人力成本增加帶動；一般及行政費用年增率增長 49.8% 至 2.337 億美元，主要是由於新增學校和學習中心帶來的雇員人數增加，以及和公司開發線上線下相結合的教育生態系統而產生的研發及人力費用。

經營利潤為 1.613 億美元，年增率增長 0.2%；non-GAAP 經營利潤為 1.753 億美元，年增率增長 6.7%。

第一季，歸屬新東方的凈利潤為 1.232 億美元，年增率下降了 22.2%。

第第一季調整後每 ADS 收益 1.16 美元，年增率增長 13.6%，略低於市場預期 1.19 美元。

新東方預計第第二季凈營收 5.685 億美元至 5.864 億美元。

經營數據方面，當季度新東方學生總數年增率增長 13.2%，達到 173.53 萬人；學校和學習中心總數為 1100 家，比上年同期增長了 201 家，比上季度增加了 19 家。