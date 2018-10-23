四年來首次營收下滑，中國移動還能否坐穩三大運營商之首的“王座”？

談及國内通訊運營商，想必大家第一個想到的便是中國移動，粗略估計中國移動目前用戶高達9億之多，廣大消費者戲稱這是一家躺著都能賺錢的企業。

10月22日晚間，中國移動（00941-HK）在港交所發佈2018年前三季財報。整體來看，今年的中國移動在業績出現了重大的轉折，似乎以往躺著都能賺錢的日子已經走到了儘頭。

淨利潤950億元，營收四年來首次下滑

根據中國移動財報數據顯示，2018年的前9個月，公司實現營運收入人民幣5677億元，同比上一年下降0.3%；實現股東應佔利潤950億元，比上年同期增長3.1%。值得關註的是，營收上中國移動出現了自2014年以來的首次下滑。

（圖片來源：港交所）

對於營運收入下滑，中國移動在財表中也做出明確的解釋，面對市場競爭更加激烈的競爭，流量價值快速下降，以及取消流量漫遊費明顯減收的嚴峻趨勢。同時，大流量、低資費套餐在三大運營商的競爭中愈演愈烈，導緻流量價格快速下降，導緻中國移動通信服務收入增長上面臨著巨大的壓力。

落實到具體業務數據上，截至9月30日，中國移動的移動業務客戶總數約9.16億戶，其中4G客戶數量約6.95億戶。報告期内，中國移動淨增的4G客戶以及有線寬帶客戶總數達4578萬戶、1.47億戶，其中，前三季度有線寬帶淨增3413萬戶。

在流量業務方面，前三季度中國移動繼續保持加速增長趨勢，手機上網流量增加172%，較上半年提高19個百分點；手機上網客戶戶均月用流量達到3132MB，較上半年增加156%；此外，前三季度的移動客戶的戶均消費為人民幣55.7元。即便如此，中國移動戶均收入下行壓力依舊不小。

然而從整體業績而言，今年前三季度中國移動營運收入為5677億元，比去年同期下降0.3%；股東應佔利潤為950億元，比上一年同期增長3.1%，這其中包括暫估的中國鐵塔股份有限公司首次公開發行股票所產生的一次性收益。但無論如何，中國移動在用戶規模還是營收結構上與中國聯通和中國電信相比，仍然穩居行業老大。

營收下滑，取消“漫遊費”是否是“元兇”？

眾所週知，中國移動不僅建設了全球最大的4G移動通信網絡，擁有的用戶群體也是位居三大電信運營商之首。

作為電信運營商“老大哥”的中國移動，基於中國龐大的人口規模，即便公司旗下套餐資費服務一直為消費者所吐槽，但此前中國移動營業收入持續增長的事實也不可否認。對比中國移動歷年的財務數據，其在2012年以來出現業績同比下滑的現象就已經十分罕見。由於2014年，中國移動處於4G網絡建設階段，公司出現連續兩個季度業績下滑的現象，此後單季度營收方面中國移動一直保持穩定增長的態勢。

時至今日，中國移動不僅前三季度營收下滑。單季度方面，今年三季度中國移動實現營業收入1759億元，與去年同期的1806億元相比，下降2.6%。更令人驚訝的是，中國移動4G用戶在今年4月份出現負增長的現象，這也是在三大運營商中首次出現。與此同時，自7月1日期實施的三大運營商取消了國内手機流量“漫遊”費，省内流量升級全國流量（不包含港澳台流量），不可否認，流量資費的下降將影響電信運營商的相關業績表現，畢竟流量是支撐其業績增長的支柱之一。

反觀中國聯通與中國電信節節增長的營運收入，對中國移動也造成不小的衝擊。而讓中國移動倍感壓力是，另外兩家運營商在無限流量套餐、互聯網定製套餐方面不斷下功夫，使得中國移動陷入用戶增長與人均收入的兩難困境。

尤其是中國聯通與騰訊合作所推出的王卡係列套餐，確實給中國移動帶來很大的壓力。相關數據顯示，今年四月中國聯通王卡客戶用戶規模已經超過1億元，而上半年中國聯通4該用戶也是首次突破兩億戶。

此外，根據中國聯通財報數據可知，今年前三季度中國聯通實現服務收入合計2000.13億元，比去年同期上升6.5%；歸屬上市公司股東淨利潤34.7億元，同比增長約164.5%。中國聯通在此次財報中還表示，繼續推廣流量套餐，以薄利多銷的模式實現多赢，併減少取消“漫遊”費導緻第三季度公司移動主營業務收入下降的壓力。

當前，移動市場競爭激烈，流量價值快速下降，運行商探求轉型發展的步伐也在不斷加快，營銷服務模式也在不斷發生變化，中國移動從今年5月開始加大流量套餐的推廣力度，6月首次與百度合作，製定多應用流量優惠產品。

總而言之，瘦死的駱駝比馬大，即便營運收入出現下滑，中國移動仍佔據行業第一的“王座”。