【大行報告】中泰証券：本次股市流動性有哪些關注點？

中泰証券發表報告，就本次股市流動性提出多項關注點:

對股市而言，歷次大規模暴跌往往會對流動性往往產生螺旋形的衝擊，具體來說，價格持續下跌——市場大量賣單——價格進一步下跌——杠杆資金崩塌——流動性急劇下降——補倉壓力上升這樣的反復。更為重要的是，隨著投資者交易情緒的謹慎，股市流動性“枯竭”的速度加快。而本次股市下跌也呈現出一些值得我們特別關注的要點：

首先，融資餘額下滑至7700億元以下，創下4年來新低，接近2014年11月的低點。雖然從下降幅度來看，本次從5月高點至今下滑了30%，而2015年6月至7月就減少了70%，但是從金額來看，已經達到了2014年11月25日以來新低。

其次，兩市成交額地量頻現。2015年至今共有49個交易日的兩市成交額低於3000億，而9月至今，28個交易日中就有23個交易日成交額低於3000億，目前全A換手率處於2010年6月以來歷史分位的35%，市場悲觀情緒明顯修復則有待後期一系列政策的明朗。

第三，停牌數量明顯減少。2015年股票暴跌後，7月曾出現超半數上市公司停牌的場面。而這些年隨著停複牌制度的完善，停牌次數逐年減少。2015年全年A股日均停牌次數386次，截止10月21日，2018年日均停牌次數僅194次。即使是在股市行業不甚理想的7、8、9、10月，月度日均停牌次數還是較上半年出現明顯下滑。

最後，與本次股市流動性緊張相對應的時銀行間的貨幣流動性持續寬鬆。今年央行持續放鬆，來引導貨幣市場利率的下行。例如從4月份開始，央行先後通過三次降准，來增加銀行體系的流動性。儘管如此，一方面，貨幣政策對實體融資的傳導仍然並不順暢，另一方面，也說明並不存在金融機構之間由於資金面緊張，而從股市吸收資金的現象。