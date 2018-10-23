美股10月股災拖累 境外基金10月翻黑 股票型基金淪重災區

美股重挫引發全球股市承受回檔壓力，海外基金績效也跟著翻黑走跌，根據 Lipper 統計，10 月以來境外基金平均下跌 3.63%，其中又以股票型基金災淪為重災區，平均跌幅 4.85%，但有別於股票基金災情慘重，債券基金則逆勢上漲 0.15%。

進一步觀察各產業基金走勢，其中具備避險功能的黃金與貴金屬基金 10 月逆勢上漲 8.13%，被視為有防禦作用的公共事業基金漲幅約 3.83%，但科技與生技基金則因股市回檔而陷入此波股災的重災區，兩者跌幅高達 8%。

富蘭克林投信表示，過去一週全球股市雖仍持續震盪，但跌幅已較前幾週收斂，目前看來恐慌指數 (VIX) 並未再上攀，加上美國財報周即將登場，預期全球股市可望反彈上攻。

投信業者表示，擔心短線波動者可增持美國平衡或高息債券基金，積極者可留意股市震盪築底的加碼機會，鎖定美股、全球與新興市場。

富蘭克林坦伯頓多空策略基金經理人布魯克斯．里奇表示，美國利率上升可能會為市場帶來風險，並對部分金融資產帶來壓力，相對對沖策略反而可望因利率的走高而增加操作空間，近期基金已逐步增加全球宏觀的布局，主要就是看好利率上升和央行間政策的分歧性所帶來的投資機會，統計過去 25 年，當市場殖利率逐步升高時，對沖策略的超額報酬率將同步走揚。

不過，法人也示警，一旦美國經濟開始出現循環後期的疲態，例如盈餘動能放緩或是殖利率曲線倒置等現象，建議不妨透過拉高短中期等低存續期間的公債，降低高收益債及股票的部位，因應波動環境，股票中則側重景氣循環股的金融、能源及科技等產業。