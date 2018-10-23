【台新投信】官方積極作多 A股反彈號角響起

中國國務院副總理劉鶴上周五對股市信心喊話，並端出多項利多政策，A 股立刻表態，根據統計 2008 年以來，A 股 9 次反彈，平均維持 39 交易日，平均漲幅達 15.7%，台新中証消費服務領先指數基金經理人葉宇真表示，過去驅動反彈的因素主要來自於寬鬆貨幣、監管條件調整與經濟預期改善，至於 A 股的反彈力道，可以觀察後續中國官方進一步的態度，包括穩金融政策的落實、四中全會、減稅與 G20 等。

葉宇真分析，驅動陸股反彈動能，主要來自於減稅紅利，根據目前個人所得稅扣除辦法徵求意見稿推算，預計讓居民可支配的收入增加 4700 億人民幣，如果依照邊際消費約 0.6 計算，可以促進消費近 3000 億人民幣，加快消費增速 0.9%，提 GDP 增速約 0.4%，減稅紅利將有助於中國內需消費的成長，加上自 8 月以來，國務院推出一系列消費刺激相關政策，預計將在第四季陸續實施，屆時，將有助於消費類股的表現。

葉宇真進一步指出，今年以來，外資流入陸股速度加快，透過陸股通北上的資金倍數成長，在 2016 年時月均淨流入 51 億人民幣 (下同)、2017 年月均淨流入 166 億，今年前九個月月均已達 269 億，這些北上資金持續增持消費類股，建議投資人留意相關類股。

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