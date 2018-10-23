【富蘭克林】規模最大ETF賣壓趨緩 特別股走勢止穩回升

市場修復過度拋售 + 修正期間屆轉折點 彈升行情可望延續

8 月底至 10 月初，受美債殖利率急漲牽動，規模最大的特別股被動式基金 PFF 湧現龐大贖回，衝擊特別股價格出現修正，而 PFF 在 10 月 5 日當周創近期成交大量後，近兩周已明顯量縮，價格並有彈升跡象，資金調節壓力減輕有利特別股市場回歸理性，有望憑藉較高殖利率與低波動度優勢，吸引固定收益資金逢低進駐，推升反彈走勢。

富蘭克林華美特別股收益基金 (本基金之配息來源可能為本金) 經理人余冠廷分析，由於市場擔憂美債殖利率攀升，8 月 31 日起的短短五周內，PFF 贖回量高達 2,675 萬股，占 8 月底規模近 6%，造成特別股市場流動性轉差，影響價格表現。不過實際上美國通膨仍處溫和，美債殖利率大幅續揚不易，因此特別股此波修正屬市場過度反應的可能性相當高，在拋售賣壓趨緩後，很有機會重獲買盤青睞，支持價格向上追趕經濟成長基本面。

8 月底以來呈贖回趨勢的 PFF，在創近期單周成交大量後，已連續兩周明顯量縮，贖回情況大幅減緩，已有修復前期過度拋售的跡象；同時觀察市場信心指標之一的特別股封閉式基金折溢價，自 2011 年以來多處於溢價的封閉型特別股基金 FFC，現階段折價幅度回測支撐位置，隨市場悲觀情緒來到臨界點，特別股價格有回升機會。

余冠廷指出，特別股因具有相對較高殖利率，票面買回價格易形成股價下檔支撐等優勢，市場逢低承接意願強勁。從歷史經驗觀察，指數出現較明顯波動修正後，平均 2 個月左右可見低點支撐，此波 8 月底以來的修正已逾 1 個半月（見表），考量市場預估此波升息循環，美國 10 年期公債殖利率或落於 2.8% 至 3.2% 區間，加上總體經濟環境並無太大轉折，特別股波段修正有機會進入尾聲，迎來反彈。

進入 10 月後全球股市震盪加劇，特別股在 PFF 贖回情況有減緩跡象下，表現回歸抗震特性，近周相關基金淨值走勢相對穩定。富蘭克林華美投信認為，特別股未來可望有效擺脫公債殖利率影響，在美國經濟續強帶動下，逐步向上追趕與基本面的背離空間，正面看待特別股市場後續行情，建議可著眼於中長期收益考量，以及資產配置概念布局特別股基金。

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