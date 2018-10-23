威剛布局電競市場 首度贊助「2018 IeSF世界電競錦標賽」

看好未來全球電競市場及觀看電競賽事觀眾具高度成長力，威剛 (3260) 持續投入布局電競市場，今年更首度大舉贊助國際級電競比賽「2018 IeSF 世界電競錦標賽」；董事長陳立白也強調，今年公司在拓展電競市場可說是全方位進擊，未來將持續經營電競領域，加乘全球通路優勢，拓展 XPG 電競品牌，期望未來 2~3 年內，電競相關產品線能成為公司的高毛利事業，為公司中長期獲利結構帶來顯著效益。威剛不僅成為本次獨家協辦單位，也是本屆大會官方指定品牌，旗下電競品牌 XPG 的 RGB 炫光記憶體模組、SSD 固態硬碟、7.1 聲道電競耳機及人體工學電競椅均成為本屆賽事官方指定使用產品。「2018 IeSF 世界電競錦標賽」將於 11/9 開賽，今 (23) 日主辦單位中華民國電子競技運動協會也代表體育署，正式授旗給中華台北代表隊，威剛董事長陳立白則致贈官方指定 XPG 電競耳機，共同勉勵選手們全力以赴，為台灣爭取最佳成績。



陳立白表示，全球電競產業持續升溫，根據調查機構 newzoo 資料指出，2018 全球遊戲及電競產業產值約達 1,388 億美元，至 2021 年產值將可逾 1,800 億美元，全球電競賽事觀眾人數也將突破 5.8 億人。本次在中華民國電子競技運動協會積極爭取及高雄市政府的全力協助下，台灣首度舉辦「IeSF 世界電競錦標賽」，身為台灣記憶體模組廠領導品牌一定要站出來力挺。



本屆 IeSF 競賽項目包括：「英雄聯盟」、「CS:GO」與「鐵拳 7」，共有超過 40 個國家的頂尖選手參賽，面對這場全球性的電競大賽，威剛全力動員，除了投入各項軟硬體資源，也邀請 AMD、微星科技 (2377) 與酷瑪科技聯手打造 2 款國際賽事指定專用機，要讓今年參加 IeSF 的世界各國電競好手對台灣的電競產品效能刮目相看，威剛更希望能支持台灣選手一起征戰電競沙場，把今年 IeSF 世界冠軍留在台灣。



除了贊助「2018 IeSF 世界電競錦標賽」，威剛今年也參與「六都電競爭霸戰賽」、「新北電競基地」，以及結盟贊助閃電狼電競隊，推出電競粉絲最期待的閃電狼聯名限量商品。此外威剛員工們還組成電競隊參加暴雪娛樂所舉辦的 2018 年「企業慈善盃」，與其他企業內的電競好手較勁，共同籌募善款做公益。

