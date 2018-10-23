〈威剛跨領域布局〉搶進高毛利電競市場 目標2020年營收占比達2成

記憶體模組廠威剛 (3260-TW) 看好未來全球電競市場發展的高度成長力，持續投入布局，董事長陳立白今 (23) 日表示，目前電競產品營收比重逐季增加，今年營收占比約 1 成，2020 年營收比重盼能達到 2 成，成為公司的高毛利事業，他並呼籲政府傾全力支持電競產業發展，發揮台灣在電競產業的優勢，並厚植台灣軟硬實力。

陳立白，全球電競產業持續升溫，據調查機構 newzoo 指出，今年全球遊戲及電競產業產值約達 1388 億美元，至 2021 年產值將可超過 1800 億美元，2022 年預期會超越 2000 億美元，是下一個可創造千億產值的機會，且未來 5 至 8 年，產值甚至可超越 NBA，成為產值僅次於足球的運動產業。

陳立白指出，今年公司在拓展電競市場上，可說是全方位進擊，未來將持續經營電競領域，加乘全球通路優勢，拓展 XPG 電競品牌，期望未來 2 至 3 年內，電競相關產品線能成為公司的高毛利事業，今年電競產品營收比重約 1 成左右，呈現逐季增加態勢，明年將會超越 10%，2020 年預估營收占比將達 2 成。

不過，陳立白也呼籲，電競產業的環境無法靠單一公司促成，而是需要政府傾全力支持，產業才能迅速發展，台灣在電競領域的硬實力超越其他國家，但軟實力稍嫌不足，呼籲政府厚植台灣的軟硬實力，利用台灣的優勢加以發揮，將來可望成為台灣的機會。

今年台灣首度舉辦「IeSF 世界電競錦標賽」，共有超過 40 國頂尖選手參賽，為支持電競市場發展，威剛今年首度大舉贊助國際級電競比賽「2018 IeSF 世界電競錦標賽」，為獨家協辦單位，也是大會官方指定品牌，提供旗下電競品牌 XPG 的 RGB 炫光記憶體模組、SSD 固態硬碟、7.1 聲道電競耳機及人體工學電競椅，也邀請 AMD、微星科技與酷瑪科技，聯手打造 2 款國際賽事指定專用機。