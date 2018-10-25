雙北新建案均價 內湖、板橋每坪皆比5年前下修逾11萬元

依市調機構住展統計，今年第 3 季新建案均價與 2013 年同期比較，大台北有 10 個行政區含預售屋、新成屋的平均房價比 5 年前便宜逾每坪便宜 5 萬元以上，其中更有 4 個行政區房價比 5 年前便宜超過 10 萬元，現在買房比 5 年前買更划算。

住展企研室經理何世昌指出，由於各區房價修正幅度不一，現在若想買到便宜的房子，除了要挑選特定區域外，中、大坪數降價幅度也較大，至於低總價的房型則較少有撿便宜的機會。

住展統計資料顯示，近 5 年來，大台北各行政區新建案每坪房價下跌的有新莊、北投、五股、大安、南港、松山、信義、板橋、內湖及中正區。

何世昌分析，新莊、北投、五股等地房價下挫的主因，都與供給量過多有關；由於這三個區域近年來歷經建案交屋潮之後，餘屋案持續讓利消化存貨。也就是說，這三區房價變得更便宜，其實是在「還過去留下來的債」，受超額供給量影響而拖累房價，但只要餘屋能夠順利去化，房價仍有反彈的可能。

至於大安、南港與松山等三區，前一波多頭時期供給量並不算大，其房價降低的共同因素是「超漲回吐」與「中、大坪數產品降價」，尤以中、大坪數降價拖累的狀況更為明顯。以目前而言，這三區只有中、大坪數產品單價比 5 年前便宜，小坪數房型單價還是居高不下。

讓利第 4 名的信義區，因信義計畫區豪宅供給量多、市況不振，導致價位下修，連帶衝擊到重劃區外的舊市區地段，如虎林街、永吉路等區段均價跌破每坪 100 萬元，今年第 3 季全區平均房價來到每坪 124.6 萬元，每坪者價比 5 年前同期便宜 10 萬元以上。

而第 3 名的板橋區，則因江翠北側重劃區新建案售價「比中古屋還便宜」，不僅讓板橋人趨之若驚，更有不少台北人「西漂」至板橋買房。板橋其他區域建案為了提高銷售競爭力，只得跟進降價爭取客戶青睞，影響之下讓板橋今年第 3 季新建案均價降至每坪 47.3 萬元，比 5 年前的每坪 58.6 萬元均價便宜約 11.3 萬元，降幅逼近 2 成。

何世昌分析，內湖雖然擁有內科龐大就業人口的購屋需求支撐，但並非全區雨露均霑。大致上來說，內湖捷運線沿線房價強勢，買方甚難撿到便宜，但沾不到捷運題材的區域，房價就跌得鼻青臉腫，如四期、五期重劃區，價格戰的壓力還未結束。

而台北市中正區是近 5 年來降價最有感的行政區，今年第 3 季平均新建案房價跌破 100 萬元大關，來到每坪 98.3 萬元，比 5 年前每坪便宜約 14.2 萬元。

雖然雙北這些區域晚 5 年買房，可以有便宜好處，但卻有一些區域越晚買房，民眾要付出更大的代價，例如士林、汐止、樹林、林口與三峽等區，今年第 3 季 3 平均新建案房價比 5 年前還貴。其中，漲幅最大的台北市士林區，今年第 3 季新建案平均房價為每坪 81.7 萬元，比 2013 年同期每坪貴上 5.2 萬元。