〈房產〉雙北市交易量高的公園宅 以中和四號公園周邊居首

房仲業者整理實價登錄資料，觀察近 1 年雙北市十大知名公園周邊 700 公尺內的成交資料，交易量排名前 3 的分別有新北市的四號公園、新莊運動公園以及台北市的林森公園，另外觀察其房價，並非所有的公園宅都高不可攀，有不少公園宅每坪房價只需 3-4 字頭就可以入手。

永慶房屋業管部資深經理謝志傑表示，統計雙北市十大公園近一年周邊房市交易量，以新北市中和區的四號公園 (八二三紀念公園) 周邊交易表現最為亮眼，總共成交 708 件居冠，其次是新莊區的新莊運動公園，共成交 525 件，排名第三的是台北市中山區的林森公園，成交 481 件。

新北市中和區「四號公園」位於中和區及永和區的交界，面積 11 公頃，是雙和地區最大的公園，也被稱為雙和之肺，公園中除了有國立台灣圖書館座落，提升區域人文氣息，還設有警察局維護區域安寧，公園周邊各色餐館林立，加上鄰近捷運永安市場站、菜市場，滿足附近居民交通及採買生活機能，謝志傑說，而近一年成交單價約每坪 43.3 萬元，4 字頭就能入住公園宅，吸引不少民眾前來購屋。

而交易量排名第二的「新莊運動公園」是新北市最大的都會公園，公園中設有體育館、田徑場、棒球場以及新莊國民運動中心，對於熱愛運動健身的民眾來說充滿吸引力，由於公園位在新莊區的舊生活圈，不僅生活機能成熟，還有鄰近捷運新莊站的優勢，周邊的平均房價卻只要 3 字頭，十分適合首購族或年輕族群進場購屋。

台北市中山區的「林森公園」位於欣欣晶華影城商圈，也鄰近南西新光商圈，且坐落在兩個雙捷運交會站 - 中山站及松江南京站之間，交通相當便捷，周邊商場、飯店林立，商業機能發達，深受上班族、商務人士青睞，而該區產品選擇多元，並且成交不少套房型產品，使周邊交易量高居北市第一，平均房價每坪約 66 萬元。

進一步觀察雙北市十大公園宅的房價，以「大安森林公園」周邊房價每坪 85.9 萬元最為高貴，其次是房價落在 6 字頭的「民生公園」、「林森公園」及「天母運動公園」，5 字頭的則有「碧湖公園」，不過謝志傑表示，若想要找更平價的公園宅，台北市萬華區的「青年公園」以及北投區的「北投公園」都只要 4 字頭，房價相對親民許多，另外，新北市板橋區的萬坪公園、中和區的四號公園也都是 4 字頭，而新莊區的新莊運動公園周邊房價更只要 3 字頭，對於預算有考量、又想同時享受公園帶來舒適環境的民眾，可以先從平價區域賞屋，也有機會購入公園宅。