〈凱基銀攻API〉繳費服務再進化 支援27家銀行信用卡 用手機繳社區管理費

根據資策會 (MIC) 調查顯示，消費者對於行動支付的應用情境冠軍，是用於帳單繳費，為了落實場景金融，開發金 (2883-TW) 旗下凱基銀行透過結盟異業夥伴進行生活繳費 API 介接搶攻繳費市場，現在該行的生活繳費服務再進化，凱基銀行攜手社區平台「有無科技」、財金公司，透過生活繳費 API 介接合作，支援 27 家銀行信用卡，讓民眾用手機就可以在線上以信用卡繳納社區管理費。

據資策會統計，消費者對於行動支付的應用情境前三大類依序為，「帳單繳費 (62.6%)」、「轉帳 (41.5%)」與「跨境網購付款 (28.1%)」，顯現消費者對於使用線上繳交固定性費用有高度的依賴。進一步觀察，家庭每月帳單總數至少十張，與日常生活息息相關的帳單類別包含：社區管理費、公用事業費、信用卡費等。

而現行社區住戶繳交管理費是以現金、自動轉帳、超商繳納和 ATM 虛擬碼轉帳… 等方式為主。有無科技對此進行訪查後發現，69% 的住戶不滿意現行支付管理費的管道，其中又以現金繳納最容易引起糾紛和弊端，而 80% 的住戶最期待具延遲支付功能的信用卡繳納，最想要使用的載具是智慧型手機，願意接受的交易手續費是 15 元以內。

看準此商機，凱基銀行攜手有無科技提供社區繳費服務，凱基銀行資深副總經理周郭傑表示，本次與「有無科技」生活繳費功能介接，繼原有的存款帳戶繳費外，新增提供「有無科技」旗下的「社區幫」APP 約 1000 個社區住戶，可以用信用卡透過手機直接繳社區管理費服務，凱基銀原本已有業務合作的 489 個社區管委會也將率先升級此項服務。

周郭傑表示，社區平台服務業者只要透過與凱基銀行的生活繳費 API 介接，就可使用多達 27 家銀行的信用卡進行直接刷卡繳費。每筆交易手續費的計算也優於於其它業者以交易金額百分比計算，而是收取每筆固定金額的處理費，相對划算。同時，社區費的管理數位化及行動化，更可避免過去社區住戶以現金繳費，可能發生的帳務糾紛，讓消費者繳費生活更輕鬆，也大幅簡化社區主委及財委的行政工作負擔。

有無科技總經理蔡祈岩表示，計劃 2 年內覆蓋全台 10,000 個社區，根據行政院主計總處近年來的家戶消費支出統計，社區經濟規模每年都超過新台幣 2 兆元，是傳統電子商務的 5 倍以上，以全台 10,000 個社區管理費初估全年達新台幣 900 億元，雖然沒法從中獲利，但卻是每個住戶常態性要支付的費用，有無科技致力提供貼心的社區 O2O 服務，打造成為社區經濟的領導品牌為目標。